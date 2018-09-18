Đám hỏi cô dâu cần làm gì / mặc gì? là những câu hỏi thường gặp nhất. Chuẩn bị trang phục là khâu rất quan trọng mà các cô dâu cần đặc biệt đầu tư nhiều thời gian. Để tươm tất, kỹ lưỡng nhất, cô dâu nên dành khoảng một tháng để chuẩn bị. Bạn có thể thuê hoặc đặt may trang phục.

Cách chuẩn bị đám hỏi nhà gái như thế nào? Đây có lẽ là điều mà các bạn trẻ sắp tổ chức đám cưới rất băn khoăn. Ngày nay, các đôi uyên ương thường mong sẽ có đám hỏi với phần chuẩn bị, trang trí sao cho thật đẹp, lạ mắt và cách tân hơn.

Kết hợp cho mình một đôi giày cao gót sẽ giúp bạn tôn dáng hơn. Bên cạnh đó, bạn có thể chuẩn bị thêm các phụ kiện bao gồm dây chuyền, bông tai, lắc, điểm lên trang phục. Nên make-up và kết hợp kiểu tóc đám hỏi cho cô dâu thật kĩ lưỡng để thể hiện được vẻ đẹp và sự kính cẩn, hợp ý bố mẹ hai bên.

Trong đám hỏi cô dâu nên mặc áo dài để tiến hành nghi thức. Các màu sắc tươi sáng như đỏ, vàng, hồng, trắng… thường là lựa chọn ưu tiên. Với mỗi màu sắc lại mang một vẻ đẹp riêng, nếu không chắc chắn bạn nên hỏi người lớn đám hỏi cô dâu mặc áo dài màu gì để phối màu sao cho không quá nổi bật hoặc quá đơn điệu.

Kết hợp trang điểm và chọn kiểu tóc đẹp

Đồng thời, bên phía nhà gái cũng cần có sự chuẩn bị để buổi lễ thật trang nghiêm: ông/ bố thì mặc comple, bà/mẹ thì mặc áo dài.

2. Đám hỏi cô dâu có cầm hoa không?

Thông thường, trong đám hỏi cô dâu không nên cầm hoa. Thậm chí, ở nhiều nơi còn có tục lệ kiêng kỵ tân nương không cầm hoa 2 lần. “Có thờ có thiêng, có kiêng có lành” và đám hỏi diễn ra cũng khá là nhanh nên cô dâu không nên cầm hoa và chỉ nên cầm hoa vào ngày cưới mà thôi.

Trong đám hỏi, cô dâu không nên cầm hoa

3. Không gian tại nhà và đặt tiệc

"Đám hỏi nhà gái cần chuẩn bị những gì?" Câu trả lời là cần nên dọn dẹp, trang hoàng lại nhà cửa và chuẩn bị tiệc trước.

Khi lau dọn, cần lưu ý nơi bàn gia tiên. Nhớ bày biện trái cây, đơm hoa chu đáo vì đây là nơi nghi thức được tiến hành giữa hai bên họ hàng.



Dọn dẹp, trang trí thật đẹp mắt

Nhà gái cần trang trí phông bạt nhà đám hỏi. Để nhanh gọn và chuyên nghiệp hơn, nhà gái có thể thuê đội ngũ trang trí. Bàn ghế sẽ được thắt gen đỏ cho hai họ ngồi, trải khăn cho bàn mâm quả, đặt những chai nước uống trang trí theo theme, bộ bình trà…

Trang trí cho backdrop sân khấu đám hỏi và cầu thang, cổng đám hỏi, hoa để bàn,… Để thể hiện sự chu đáo của mình dành cho nhà trai, nhà gái cần có kế hoạch chuẩn bị cỗ trước (Nếu không tự nấu được thì nên đặt dịch vụ)

4. Đội bê tráp nữ

Trong lễ ăn hỏi, nhà gái cần có đội bê tráp nữ để đỡ tráp từ phía họ nhà trai. Đây là thủ tục đám hỏi nhà gái không thể thiếu.





Cần có đội bê tráp nữ để đỡ tráp từ nhà trai

Các bạn nữ trong đội bê tráp của cô dâu sẽ được nhà gái chuẩn bị thuê đồ từ trước. Về trang phục thì hiện nay được ưa chuộng nhất là áo dài cách tân. Đám hỏi cô dâu cần làm gì? Một trong những việc cô dâu cần làm đó là chuẩn bị phong bao lì xì cho đội bê tráp.

Ngoài ra, nhà gái cần chuẩn bị thợ chụp ảnh để ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong nghi lễ ăn hỏi.

Thuê thợ chụp ảnh để ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong lễ ăn hỏi

5. Tổ chức tiệc tại nhà

Sau khi trao tráp, gia đình 2 bên sẽ ngồi trò chuyện, uống nước và giới thiệu các đại diện trong buổi lễ. Các đại diện sẽ đọc bài phát biểu đám hỏi nhà gái. Đây là Tiếp theo, cả 2 gia đình sẽ trò chuyện thân mật và bàn về đám cưới. Kết thúc lễ ăn hỏi, nhà gái sẽ mời các thành viên dùng bữa cơm thân mật.

Kết thúc lễ ăn hỏi, nhà gái sẽ mời nhà tải dùng bữa cơm thân mật

Vậy là các cô dâu tương lai đã có thể biết được đám hỏi nhà gái cần chuẩn bị những gì rồi đúng không. Hi vọng những gợi ý trên sẽ giúp buổi đám hỏi của bạn thêm hoàn hảo, trọn vẹn.