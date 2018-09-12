Cô dâu mới về nhà chồng cần lưu ý gì?

Vậy, những cô dâu mới về nhà chồng cần làm gì để có thể lấy lòng nhà chồng? Những gợi ý dưới đây có thể giúp bạn một phần nào đó.

Các cô nàng tiểu thư được chiều chuộng ở nhà bố mẹ đẻ có vẻ sẽ rất khó khăn khi bước vào một cuộc sống mới, ở một nơi khác. Ở đó, mọi người sẽ hay soi mói cách bạn làm việc, từng cử chỉ, hành động và cả thái độ của bạn. Ở đó, hiếm khi có được sự châm chước hay bao dung nào từ lần đầu tiên. Bởi người ta thường có xu hướng tò mò với những người mới đến. Đó lại là người sẽ chung chăn gối suốt đời với con trai mình.

Có thể gia đình nhà chồng có những quan điểm khắt khe về con dâu. Nhưng tuyệt nhiên có một điều chắc chắn rằng, không có ông bố, bà mẹ nào lại muốn con trai mình cưới một cô vợ vụng về và lười biếng cả.

Cho dù bạn không phải là người phụ nữ xinh đẹp, thông minh hay sắc sảo nhất, gia đình chồng cũng thường bị chinh phục bởi đức tính cần cù của bạn. Cô dâu mới về nhà chồng, hãy xắn tay lên làm những việc gì mình có thể. Hãy là người đầu tiên vào bếp và chuẩn bị đồ ăn cho cả nhà và là người cuối cùng rời bếp sau khi mọi việc đã xong xuôi.

Hãy làm việc chăm chỉ và chu đáo. Như thể chỉ có làm thế, bạn mới có thể hạnh phúc được. Những thời gian đầu có thể bạn sẽ bận rộn và vất cả một chút. Nhưng làm tốt công việc của một cô con dâu đảm đang trong thời gian đầu, bạn sẽ có muôn vàn lợi thế và cơ hội lấy lòng gia đình chồng trong tương lai đấy.

Việc đầu tiên khi về nhà chồng là xắn tay áo lên mà làm - Ảnh minh họa: Internet

Thường xuyên trò chuyện với bố mẹ chồng

Trò chuyện để hiểu nhau hơn, trò chuyện để thể hiện sự quan tâm đến bố mẹ chồng. Một cô con dâu biết quan tâm đến gia đình chồng là người biết cách trò chuyện. Dù cuộc sống, công việc có bận rộn đến đâu thì con dâu hãy nên bớt chút thời gian nhỏ nhoi của mình để trò chuyện với bố mẹ chồng. Chỉ khi dành thời gian cho họ, họ mới cảm nhận được sự quan tâm của bạn, giúp bạn và gia đình chồng có thể hiểu rõ về nhau hơn.

Hãy tìm những câu chuyện với chủ đề phù hợp với hai bên để nói. Đừng nghĩ về bản thân mình nhiều quá, để rồi lựa chọn những câu chuyện nhàm chán trong mắt người già để nói. Bạn có thể hỏi thăm sức khỏe của họ, nói họ kể về tuổi thơ của mình, kể về những người anh em, những người bạn,… Người già rất thích hoài niệm, thường muốn kể về những thành tựu và kỷ niệm về bạn bè. Hãy lựa chọn những câu chuyện như thế, bạn sẽ thấy được khoảng cách giữa bạn và gia đình chồng được rút ngắn lại rất nhiều.

Trò chuyện với bố mẹ chồng là cách tốt khiến mối quan hệ với gia đình chồng khăng khít hơn - Ảnh minh họa: Internet

Nhập gia tùy tục

Cá tính, sự ương ngạnh của con gái đôi khi khiến cho cuộc sống của bạn ở nhà chồng gặp phải nhiều bế tắc. Có thể ở nhà bố mẹ đẻ, bạn là một cô công chúa, có thể làm gì tùy thích. Nhưng khi về nhà chồng, mọi chuyện đã khác. Hãy chấp nhận điều đó và thay đổi bản thân mình sao cho phù hợp.

Nếu phong cách ăn uống ở gia đình nhà chồng khác với nhà bạn trước đây, hãy cố gắng thay đổi để quen với điều đó. Giờ giấc, lễ nghi, cách nói chuyện hay cách ăn mặc trong nhà, nếu có những điểm đặc biệt cần phải tuân thủ, đừng dại gì mà làm trái ngược. Bởi đó là một trong những tiêu chí nhạy cảm khiến cho bạn mất điểm từ những ngày đầu tiên về nhà chồng.

Có thể thời gian đầu, việc nhập gia tùy tục còn có nhiều khó khăn. Nhưng nếu bạn thể hiện thành ý của mình, nếu bạn chăm chỉ làm việc và bằng một thái độ cung kính, chắc chắn sẽ không ai nỡ làm khó dễ cho bạn đâu.

Hãy thay đổi để phù hợp hơn với cuộc sống ở nhà chồng - Ảnh minh họa: Internet

Cô dâu mới về nhà chồng là một bước ngoặt lớn trong đời họ. Ở đây, có nhiều điều bạn cần học. Bạn cần có thời gian để thích nghi với mọi thứ. Tuy nhiên, hãy chấp nhận những vất cả, những điều không được vừa ý để hòa hợp hơn với cuộc sống mới. Một trong những tiêu chí quyết định đến cuộc sống của cô dâu khi mới về nhà chồng, đó chính là thái độ. Hãy thể hiện thái độ cầu thị, ngoan ngoãn và chăm chỉ đối với gia đình chồng. Việc này đối với nhiều người hẳn sẽ rất khó khăn. Nhưng nếu làm được điều đó, cuộc sống của bạn ở gia đình nhà chồng sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều.