Tháng 7 âm (tháng cô hồn) có cưới hỏi được không?

Cưới xin là chuyện trọng đại của đời người nên thường được xem ngày, giờ rất kỹ để đảm bảo hạnh phúc thật suôn sẻ về sau. Vậy tháng 7 âm có nên cưới hỏi không?

Tháng 7 âm lịch là tháng cô hồn nên cần kiêng kỵ để tránh nhiều xui rủi Tháng 7 âm lịch – tháng cô hồn được xem là tháng xui xẻo nhất trong năm. Quan niệm Á Đông cho rằng, tổ chức cưới xin trong tháng này sẽ khiến cho tân lang tân nương gặp nhiều điều không an lành. Với cuộc sống hiện đại hôm nay, những quan niệm “cổ hủ, lạc hậu” cũng dần bị hạn chế dần. Vậy, có ai cưới tháng 7 âm? Chụp ảnh cưới vào tháng 7 âm có sao không? 1. Tháng 7 âm có cưới được không? Có 4 lý do chính để kiêng cưới tháng 7 âm phải kể đến:

Cưới hỏi trong tháng 7 sẽ khiến các linh hồn ‘bám vào’ để phá phách Tháng 7 âm lịch là “tháng cô hồn”, tháng Vu lan báo hiếu. Theo học thuyết của nhà Phật, các linh hồn sẽ được Quỷ môn quan mở cửa cho về dương thế để nhận lễ ‘xá tội vong nhân’ trong tháng 7 âm lịch. Nếu thực hiện những việc trọng đại như xây nhà, cưới hỏi… trong thời điểm này thì sẽ dễ bị các vong hồn chú ý, có thể "bám vào" phá phách. Do đó, tốt hơn hết là không cưới vào tháng 7 âm lịch để tránh xui xẻo. Câu chuyện tình tình bi thảm thấm đẫm nước mắt của Ngưu Lang và Chức Nữ Thêm một lí do khiến dân gian tin rằng tổ chức đám cưới vào tháng 7 âm lịch thì hạnh phúc không được trọn vẹn đó là bởi câu chuyện tình tình bi thảm thấm đẫm nước mắt của Ngưu Lang và Chức Nữ. Họ phải cách trở biền biệt trong 365 ngày mới được gặp nhau trong chỉ một ngày 7/7. Việc tổ chức cưới hỏi trong tháng cô hồn sẽ khiến đôi bạn trẻ có cuộc hôn nhân chia lìa, xa cách, không hạnh phúc giống như chuyện của Ngưu Lang Chức nữ vậy. Trong tháng cô hồn thời tiết rất xấu khiến cho việc đại sự diễn ra rất bất lợi Ngoài ra, trong tháng cô hồn thời tiết rất xấu khiến cho việc đại sự diễn ra rất bất lợi. Do đó, tổ chức hỗn lễ trong tháng 7 âm lịch sẽ không diễn ra êm xuôi cho cô dâu, chú rể và cả hai bên gia đình.

Trong tháng 7 âm lịch, dân gian thường kiêng mua sắm, may quần áo mới vì cho rằng đây là tháng của ma quỷ nên chỉ ma quỷ mới có quần áo mới và được đốt quần áo. 2. Có nên cưới vào tháng 7 âm không? Dẫu biết rằng những quan niệm trên đây cũng chỉ là quan niệm được dân gian truyền tụng chứ không hề có căn cứ khoa học nào cả, nhưng thực tế thì hầu như bất cứ cặp đôi nào cũng đều tránh tháng 7 âm lịch ra khi muốn tổ chức đám cưới. Bất chấp làm đám cưới trong tháng cô hồn thì sẽ hối hận vô cùng về sau “Có thờ có thiêng, có kiêng có lành”, cho dù những quan niệm trên là theo dân gian lưu truyền chứ chưa có căn cứ khoa học nào xác minh, tuy nhiên nếu biết rồi mà vẫn bất chấp làm đám cưới trong tháng cô hồn thì sẽ hối hận vô cùng nếu nhỡ về sau có chuyện không lành xảy ra.

3. Tháng 7 âm có nên chụp ảnh cưới Trước đây, mọi người vẫn có quan niệm kiêng chụp ảnh cưới hay tổ chức hôn lễ trong tháng 7 âm lịch. Tuy nhiên, với cuộc sống đang ngày càng hiện đại hôm nay những điều này đang dần bị đẩy lùi. Chụp ảnh cưới trong tháng cô hồn vừa đẹp, vừa thoáng lại vừa tiết kiệm Bạn sẽ thấy các ảnh viện áo cưới sẽ tung ra rất nhiều chương trình khuyến mãi nhằm thu hút khách hàng chụp ảnh cưới trong tháng cô hồn. Vừa tiết kiệm, lại còn nhận được sự nhiệt tình hết sức có thể của những người thợ chụp ảnh, đó cũng là một phần lí do mà không ít người quyết định chụp ảnh cưới trong tháng 7 âm lịch. Rất nhiều người quyết định chụp ảnh cưới trong tháng 7 âm lịch Nếu nhìn rộng ra một chút, bạn sẽ thấy với cả quan niệm của người Trung Hoa (có những nét tương đồng về văn hoá), có cả 18 đại kỵ không được làm vào tháng 7 âm lịch nhưng không hề có cấm kỵ chụp ảnh cưới hay tổ chức đám cưới. Họ chỉ khuyên nên tránh chụp ảnh vào ban đêm, vì đây là thời điểm mà các cô hồn đi lại nhiều nhất mà thôi. Hy vọng rằng sau những chia sẻ, phân tích trên, các cặp đôi đang có dự định cưới xin sẽ có được giải đáp xác đáng cho câu hỏi Tháng 7 âm có cưới được không? Có câu “Vô sự vô sách, quỷ thần bất trách”, do đó, bạn nên sống khoa học hơn và đưa ra các quyết định quan trọng của mình thật chủ động.Đừng nên quá phụ thuộc vào những quan niệm dân gian mà gây ra “ám ảnh” không nên có. * Thông tin chỉ mang tính giải trí, tham khảo.

Tháng 7 âm lịch (tháng cô hồn) có kiêng mua quần áo không? Theo dân gian, Rằm tháng 7 Âm lịch hằng năm là dịp “Địa quan xá tội” hay “Xá tội vong nhân”. ''Có thờ có thiêng có kiêng có lành'', trong tháng cô hồn này người ta truyền nhau những điều kiêng kỵ cần tránh để không bị các hồn ma quấy phá. Vậy, tháng 7 âm có kiêng mua quần áo không?

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