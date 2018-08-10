Có nên chuyển nhà, sửa nhà vào tháng 7 âm (Tháng cô hồn)

Tâm linh - Tử vi 10/08/2018 11:41

Theo tín ngưỡng dân gian của người Việt, tháng 7 âm là tháng cô hồn nên có nhiều điều xui rủi cần kiêng kỵ. Với những ai đang có ý định tìm nơi ở mới, việc có nên chuyển nhà, sửa nhà vào tháng 7 âm nên được xem xét kỹ để cuộc sống thuận lợi, tránh phạm điều cấm kỵ rước vận xui vào người.

1. Vì sao tháng 7 âm cần kiêng kỵ nhiều điều?

Có nên chuyển nhà, sửa nhà vào tháng 7 âm (Tháng cô hồn) - Ảnh 1
Tháng 7 âm là tháng cô hồn nên có nhiều điều xui rủi cần kiêng kỵ

Vào những ngày cuối tháng 6 âm, câu chuyện về tháng cô hồn lại được quan tâm, bởi theo quan niệm dân gian, đây là tháng Diêm Vương cho phép mở cửa Quỷ Môn Quan để người đã khuất có dịp trở về dương gian thăm gia đình. Tuy nhiên, cô hồn hay ma quỷ cũng theo đó mà thoát ra ngoài quấy phá cuộc sống trần gian. Đến sau 12 giờ đêm ngày rằm, tức ngày 14/7, tất cả ma quỷ mới được triệu hồi về cõi âm.

Có nên chuyển nhà, sửa nhà vào tháng 7 âm (Tháng cô hồn) - Ảnh 2
“Có thờ có thiêng, có kiêng có lành” để tránh gặp vận đen, xui xẻo trong tháng 7

Do đó, từ những việc bình thường như đi chơi đêm, treo chuông gió đầu giường cho đến những việc trọng đại như kinh doanh, cưới hỏi, xây nhà tháng 7 âm của con người đều cần kiêng kỵ và tính toán kỹ càng. Bởi “có thờ có thiêng, có kiêng có lành”, không chỉ người xưa mà nhiều người Việt ngày nay cũng ghi nhớ và thực hiện đúng để tránh gặp vận đen, xui xẻo cho bản thân và gia đình.

2. Nên hay không nên chuyển nhà, sửa nhà vào tháng 7 âm?

Từ quan niệm của dân gian, hầu như ai cũng tránh động thổ làm nhà tháng 7 âm nhưng nếu đi thuê hay ở trọ thì có nên chuyển nhà, sửa nhà vào tháng 7 âm?

Có nên chuyển nhà, sửa nhà vào tháng 7 âm (Tháng cô hồn) - Ảnh 3
Việc có nên thuê nhà tháng 7 âm nên được cân nhắc

Theo phong thủy, việc dời chỗ ở cũ sang nơi ở mới cũng rất quan trọng, liên quan đến vận khí của ngôi nhà. Mà vận khí ngôi nhà thường ảnh hưởng đến cuộc sống và các mối quan hệ trong gia đình. Việc có nên thuê nhà tháng 7 âm nên được cân nhắc và tốt nhất nên chuyển chỗ ở vào tháng sau đó chứ không nên vội vàng.

Có nên chuyển nhà, sửa nhà vào tháng 7 âm (Tháng cô hồn) - Ảnh 4
Làm lễ nhập trạch để khi về nhà mới tháng 7 âm thì mọi việc suôn sẻ

Còn nếu bạn đặt cọc tiền nhà và cuối tháng 6 người cũ mới chuyển đi thì bạn có thể làm lễ nhập trạch, mang một số món đồ của gia đình sang trước để khi về nhà mới tháng 7 âm thì mọi việc suôn sẻ. Vì việc chuyển nhà được tính là tháng 6 âm chứ không phải tháng cô hồn.

Tuy kiêng mua nhà tháng 7 âm nhưng nếu trường hợp phải chuyển nhà gấp vì giải tỏa, thiên tai, sụt lở… thì bạn cũng không nên quá lo lắng. Lúc này, bạn có thể tìm đến các chuyên gia, thầy phong thủy tư vấn giải pháp hoặc làm lễ dâng cúng xua đuổi tà khí giúp việc di dời, mua nhà tháng 7 âm được thuận lợi, an lành.

Có nên chuyển nhà, sửa nhà vào tháng 7 âm (Tháng cô hồn) - Ảnh 5
Xem ngày lành tháng tốt để tiến hành chuyển nhà, sửa nhà như dự định

Dù sao đi nữa, đến hết rằm tháng 7 thì các cô hồn sẽ bị triệu tập về cõi âm nên đời sống sinh hoạt của con người cũng có thể trở về nhịp bình thường. Nếu thực sự mong muốn chuyển nhà, sửa nhà trong nửa tháng 7 âm còn lại, bạn nên xem ngày lành tháng tốt và tiến hành như dự định.

Trên đây là những thông tin, kiến thức về phong thủy giúp bạn giải đáp thắc mắc có nên chuyển nhà, sửa nhà vào tháng 7 âm. Đây đều là những quan niệm tâm linh trong đời sống văn hóa của người Việt, hãy cân nhắc để đưa ra sự lựa chọn tốt nhất cho cuộc sống, công việc của bạn và người thân trong gia đình.

* Thông tin chỉ mang tính giải trí, tham khảo.

Tháng 7 âm lịch (tháng cô hồn) có kiêng mua quần áo không?

Tháng 7 âm lịch (tháng cô hồn) có kiêng mua quần áo không?

Theo dân gian, Rằm tháng 7 Âm lịch hằng năm là dịp “Địa quan xá tội” hay “Xá tội vong nhân”. ''Có thờ có thiêng có kiêng có lành'', trong tháng cô hồn này người ta truyền nhau những điều kiêng kỵ cần tránh để không bị các hồn ma quấy phá. Vậy, tháng 7 âm có kiêng mua quần áo không?

Xem thêm
Từ khóa:   sửa nhà trong tháng 7 âm có nên thuê nhà tháng 7 âm kiêng mua nhà tháng 7 âm tháng cô hồn phong thủy xây nhà

TIN MỚI NHẤT

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Tâm sự 1 giờ 11 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Tâm sự 1 giờ 41 phút trước
Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Tâm sự 2 giờ 41 phút trước
Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 11 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Tâm sự 3 giờ 41 phút trước
Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Sao quốc tế 3 giờ 47 phút trước
Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 53 phút trước
Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 11 phút trước
Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Sao quốc tế 4 giờ 12 phút trước
Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 19 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng