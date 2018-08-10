Có nên chuyển nhà, sửa nhà vào tháng 7 âm (Tháng cô hồn)

Theo tín ngưỡng dân gian của người Việt, tháng 7 âm là tháng cô hồn nên có nhiều điều xui rủi cần kiêng kỵ. Với những ai đang có ý định tìm nơi ở mới, việc có nên chuyển nhà, sửa nhà vào tháng 7 âm nên được xem xét kỹ để cuộc sống thuận lợi, tránh phạm điều cấm kỵ rước vận xui vào người.

1. Vì sao tháng 7 âm cần kiêng kỵ nhiều điều? Tháng 7 âm là tháng cô hồn nên có nhiều điều xui rủi cần kiêng kỵ Vào những ngày cuối tháng 6 âm, câu chuyện về tháng cô hồn lại được quan tâm, bởi theo quan niệm dân gian, đây là tháng Diêm Vương cho phép mở cửa Quỷ Môn Quan để người đã khuất có dịp trở về dương gian thăm gia đình. Tuy nhiên, cô hồn hay ma quỷ cũng theo đó mà thoát ra ngoài quấy phá cuộc sống trần gian. Đến sau 12 giờ đêm ngày rằm, tức ngày 14/7, tất cả ma quỷ mới được triệu hồi về cõi âm. “Có thờ có thiêng, có kiêng có lành” để tránh gặp vận đen, xui xẻo trong tháng 7 Do đó, từ những việc bình thường như đi chơi đêm, treo chuông gió đầu giường cho đến những việc trọng đại như kinh doanh, cưới hỏi, xây nhà tháng 7 âm của con người đều cần kiêng kỵ và tính toán kỹ càng. Bởi “có thờ có thiêng, có kiêng có lành”, không chỉ người xưa mà nhiều người Việt ngày nay cũng ghi nhớ và thực hiện đúng để tránh gặp vận đen, xui xẻo cho bản thân và gia đình.

2. Nên hay không nên chuyển nhà, sửa nhà vào tháng 7 âm? Từ quan niệm của dân gian, hầu như ai cũng tránh động thổ làm nhà tháng 7 âm nhưng nếu đi thuê hay ở trọ thì có nên chuyển nhà, sửa nhà vào tháng 7 âm? Việc có nên thuê nhà tháng 7 âm nên được cân nhắc Theo phong thủy, việc dời chỗ ở cũ sang nơi ở mới cũng rất quan trọng, liên quan đến vận khí của ngôi nhà. Mà vận khí ngôi nhà thường ảnh hưởng đến cuộc sống và các mối quan hệ trong gia đình. Việc có nên thuê nhà tháng 7 âm nên được cân nhắc và tốt nhất nên chuyển chỗ ở vào tháng sau đó chứ không nên vội vàng.

Làm lễ nhập trạch để khi về nhà mới tháng 7 âm thì mọi việc suôn sẻ Còn nếu bạn đặt cọc tiền nhà và cuối tháng 6 người cũ mới chuyển đi thì bạn có thể làm lễ nhập trạch, mang một số món đồ của gia đình sang trước để khi về nhà mới tháng 7 âm thì mọi việc suôn sẻ. Vì việc chuyển nhà được tính là tháng 6 âm chứ không phải tháng cô hồn. Tuy kiêng mua nhà tháng 7 âm nhưng nếu trường hợp phải chuyển nhà gấp vì giải tỏa, thiên tai, sụt lở… thì bạn cũng không nên quá lo lắng. Lúc này, bạn có thể tìm đến các chuyên gia, thầy phong thủy tư vấn giải pháp hoặc làm lễ dâng cúng xua đuổi tà khí giúp việc di dời, mua nhà tháng 7 âm được thuận lợi, an lành. Xem ngày lành tháng tốt để tiến hành chuyển nhà, sửa nhà như dự định Dù sao đi nữa, đến hết rằm tháng 7 thì các cô hồn sẽ bị triệu tập về cõi âm nên đời sống sinh hoạt của con người cũng có thể trở về nhịp bình thường. Nếu thực sự mong muốn chuyển nhà, sửa nhà trong nửa tháng 7 âm còn lại, bạn nên xem ngày lành tháng tốt và tiến hành như dự định. Trên đây là những thông tin, kiến thức về phong thủy giúp bạn giải đáp thắc mắc có nên chuyển nhà, sửa nhà vào tháng 7 âm. Đây đều là những quan niệm tâm linh trong đời sống văn hóa của người Việt, hãy cân nhắc để đưa ra sự lựa chọn tốt nhất cho cuộc sống, công việc của bạn và người thân trong gia đình. * Thông tin chỉ mang tính giải trí, tham khảo.

Tháng 7 âm lịch (tháng cô hồn) có kiêng mua quần áo không? Theo dân gian, Rằm tháng 7 Âm lịch hằng năm là dịp “Địa quan xá tội” hay “Xá tội vong nhân”. ''Có thờ có thiêng có kiêng có lành'', trong tháng cô hồn này người ta truyền nhau những điều kiêng kỵ cần tránh để không bị các hồn ma quấy phá. Vậy, tháng 7 âm có kiêng mua quần áo không?

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