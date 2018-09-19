Thông thường, trong ngày tiến hành lễ cưới, cô dâu có thể nhờ chị em gái, phù dâu hoặc bạn bè thân mang vali theo cùng mình trong lúc đưa dâu về nhà chồng. Tuy nhiên, có nhiều địa phương lại có những “nguyên tắc vàng” cần bảo đảm tuân thủ khi xách vali cho cô dâu.

Tiếp đó, phải luôn luôn giữ vali trong tay và không chuyền tay. Theo quan niệm dân gian, những kiêng cữ này là để tránh khiến cô dâu “đứt gánh giữa đường” hay phải chịu cảnh “lấy hai đời chồng”.

Cụ thể, khi chọn người xách vali cho cô dâu thì phải chọn cô gái chưa chồng. Đồng thời, lúc bước chân ra khỏi phòng cô dâu, người cầm vali phải giữ vali bằng hai tay, khi đi không được ngoái đầu nhìn lại và không được đặt vali, đồ đạc chạm đất,...

Đặt vali trên đùi và đi sát cô dâu

Đến lúc lên ô tô thì phải đặt vali trên đùi và đi sát cô dâu, luôn luôn giữ vali như một vật bất ly thân cho tới lúc gần tới nhà chú rể. Cuối cùng, khi đến nhà trai thì đi thẳng vào cửa, vào phòng cô dâu chú rể, rồi để vali lên nóc tủ quần áo là được.

2. Chuẩn bị đồ đạc trong vali như thế nào?

Trong ngày cưới, các cô dâu thường được mẹ (hoặc tự mình) chuẩn bị đồ đạc với một số vật dụng cần thiết để sử dụng trong ngày đầu tiên ở nhà mới.

Vali đồ chỉ là tượng trưng để đựng đồ đạc đem theo về nhà chồng!

Thực tế, cô dâu chỉ cần chuẩn bị một số vật dụng để về dùng trong 1-2 ngày. Sau đó, nếu còn thiếu thứ gì thì cô dâu sẽ mang theo luôn về nhà chồng.

Nhiều chị em khi về nhà chồng mang theo rất nhiều đồ đạc không cần thiết từ quần áo, giày dép, đến các vật dụng cá nhân như bàn chải đánh răng. Tuy nhiên, chị em chỉ cần mang theo những vật dụng cần thiết và không phải đồ đạc nào cũng đáng mang theo. Một số vật dụng chị em nên mang theo khi về chồng gồm:

Quần áo

Bạn có thể mang theo những bộ đồ ngủ, đồ mặc ở nhà và quần áo đi làm ngày thường.

Đem theo đồ ngủ, đồ mặc ở nhà và đồ đi làm ngày thường!

Khi về nhà chồng, nhiều cô dâu sắm sửa những trang phục mới. Tuy nhiên, đây là việc không cần thiết. Với những đồ cũ còn thoải mái và đẹp thì bạn có thể giữ để dùng và không nhất thiết phải sắm đồ mới để tiết kiệm tiền.

Đồ lót

Chuẩn bị trước những bộ đồ lót quyến rũ!

Sau ngày cưới, vợ chồng bạn sẽ cùng trải qua tuần trăng mật ngọt ngào. Và ttrong những ngày tháng đầu của đời sống hôn nhân, chuyện ấy sẽ đều đặn hơn và tần suất dày lên. Do đó, các cô dâu nên mang theo những bộ đồ lót quyến rũ để giúp chàng yêu nồng nhiệt và giúp bạn trông thật quyến rũ trong phòng the. Cô dâu nào mà chẳng mong muốn mình luôn xinh đẹp và quyến rũ nhất trong mắt người bạn đời của mình nào?!

Những mỹ phẩm nếu có

Bạn cũng nên chuẩn bị một chiếc túi nhỏ để đựng phấn son trang điểm, nước hoa, kem nền… và cho vào vali nhé. Đây là những vật dụng cá nhân cần thiết mỗi ngày, nhất là vào những ngày trọng đại cần giữ hình tượng xinh đẹp này, đừng chỉ lo làm đẹp với trang phục mà quên đi gương mặt xinh xắn cũng cần được chăm chuốt và dưỡng mỗi ngày của mình nhé!

Những đôi giày, dép

Bạn đừng quên mang theo những đôi giày đẹp, vừa chân và thoải mái nhất về nhà chồng để tiện đi lại thăm hỏi họ hàng những ngày đầu làm dâu. Vừa thoải mái, gọn gàng lại vừa vặn với outfit của mình, thì các chị em mới càng tự tin hơn trong những buổi đi chào hỏi những thành viên của đại gia đình mới này đúng không nào?!

Mang theo những đôi giày dép vừa chân và thoải mái nhất

Bên cạnh đó, bạn cũng nhớ mang theo những đồ dùng cá nhân như điện thoại, khăn tay, bàn chải đánh răng,..để sử dụng trong ngày đầu tiên về tổ ấm mới nhé.

Cây kim

Theo phong tục trước đây, lúc cô dâu về nhà chồng thì sẽ được mẹ của mình cài kim vào váy để trừ tà lúc đi trên đường về nhà chồng và dặn riêng con về tác dụng của chín chiếc kim khâu này trong đêm ‘động phòng hoa chúc’. Một tập tục được lưu truyền, chứa đựng những yêu thương và tâm tư của người mẹ tiễn con về nhà chồng, về với gia đình nhỏ của riêng con. Tuy không còn quá phổ biến như xưa, nhưng tập tục này vẫn được nhiều vùng miền và nhiều gia đình lưu truyền.

Kim khâu cài áo là tập tục mang ý nghĩa bảo vệ cô dâu trên đường về nhà chồng!

Trên đây là những “nguyên tắc vàng” khi chọn người xách vali cho cô dâu và chuẩn bị đồ cho vali. Các cụ đã có câu ”có thờ có thiêng, có kiêng có lành”. Do đó, trong mùa cưới này, bạn cần chuẩn bị thật kỹ, đồng thời nên hỏi bố mẹ, những người lớn tuổi trong gia đình thật kỹ càng, để tránh những sai sót không đáng có nhé. Chúc các chị em sắp bước vào đời sống hôn nhân, sẽ thật hạnh phúc dài lâu bên người mình thương và xây dựng được một tổ ấm đầm ấm của riêng mình nhé!