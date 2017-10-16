Đời này ai đảm bảo giàu sang là mãi mãi? Tiền có đó rồi cũng mất đó. Tiền mua được cả thiên hạ. Tiền mua được bạn bè, mua luôn ái tình thăng hoa. Tiền mua cả sự cung phụng xa xỉ. Nhưng nên nhớ những gì tiền mua được đều có hạn sử dụng nhất định, cũng mang tính chất tráo đổi tạm thời. Có tiền, ta có tất thảy. Mất tiền, ta cũng trắng tay. Tiền uy quyền thật nhưng đời người, tiền không là tất cả. Tiền không mua được tình yêu Tiền không mua được người phụ nữ bằng lòng bên bạn lúc cơ nhỡ. Tiền cũng không mua được thủy chung và sắt son vợ chồng Tiền càng không mua được mái ấm gia đình với bàn cơm thơm nứt vợ nấu. Tiền chỉ có thể mua được cảm giác an toàn và xa xỉ ở đời, tuyệt nhiên không thể cho đàn ông chân tình một kiếp.

Từng ăn chơi, từng hô mưa gọi gió, cũng từng phong lưu ái tình không thiếu, đàn ông mà. Nhưng đời mà, chữ ngờ chẳng mấy bận dễ thấy. Nếu một mai sa hoa phù phiếm tiêu tan, trong tay nắm không chẳng còn gì thì đàn ông còn lại gì nữa?

Làm đàn ông ở đời cần tiền tài để có tiếng nói và vị thế nhưng vẫn cần chân tình để an yên một đời. Đàn ông có từng hơn người hiển hách thế nào cũng cần một bàn tay để nắm chặt cả đời. Đàn ông sẽ đến lúc chẳng hơn thua nhau tiền tài hay địa vị, chỉ hơn nhau người phụ nữ đi cùng. Mà thủy chung, sắt son, nghĩa tình của người phụ nữ ấy đàn ông chỉ có thể mua được bằng chân tình…

Đàn bà có từng lắm kẻ đón người đưa, xinh đẹp giỏi giang hơn người cũng phải tìm cho mình một người đàn ông bên mình lúc mưa gió trở trời

Đàn bà khi còn trẻ xinh đẹp mỹ miều, kẻ đón người đưa không thiếu. Nhưng mấy ai chạy đến bên ta khi nửa đêm trở bệnh? Mấy ai vì ta nguyện lòng ở bên khi sinh lão bệnh tử? Đời đàn bà tìm chiều chuộng, hay tiền tài của đàn ông không khó. Khó chính là những yêu chiều ấy được bao lâu, có xuất phát từ đâu? Đàn ông có thể cho bạn tiền, cung phụng bạn đầy thứ xa xỉ. Nhưng liệu họ có sẵn lòng bên bạn sớm hôm trở bệnh hay ngày tháng khó khăn của đàn bà? Đàn bà ấy mà, đôi khi chỉ cần một người nửa đêm đắp cho ta cái chăn, lấy cho ta ly nước khi bệnh hoạn, hay khoác cho ta cái áo khi trở trời. Đàn bà muốn hạnh phúc, vẫn là nên tìm chỗ dựa cả đời đơn giản như vậy. Hào nhoáng phù phiếm ở đời lấp lánh thật nhưng không mua nổi trọn nghĩa trọn tình…

Đời người, vật chất sớm cạn muộn tàn, chỉ có chân tình mới là bền vững

Làm người, vẫn là nên mong tiền tài giàu sang vừa đủ. Đừng lấy tiền là mục tiêu duy nhất của cuộc sống. Tiền có đó, mất đó cũng chẳng hay. Vẫn là nên lấy hạnh phúc làm điểm đến cuối cùng. Tiền tài có nhiều mấy cũng bất lực trước cô đơn quạnh quẻ về đêm, cũng không mua nổi một người bằng lòng bằng dạ yêu thương ta.

Nhân duyên lắm bận rối rắm, lựa đi chọn lại cũng lắm gian truân. Người đến nhiều, người đi cũng không ít, chẳng phải tìm một người thật lòng khó lắm sao? Đàn ông ngọt ngào thế nào cũng đầy kẻ chỉ muốn thân xác của đàn bà. Đàn bà có xinh đẹp mỹ miều ra sao cũng đầy người chỉ ham mê tiền tài của đàn ông. Do đó, cứ phải chọn đi lựa lại đi, duy nhất một người thật lòng thật dạ với ta. Khi bạn tìm thấy người đó, bạn sẽ hiểu ý nghĩa của cuộc đời này hóa ra chỉ gọn ghẽ trong hai từ “đủ đầy”. Tiền đủ xài, tim đủ tình, cứ thế mà bên nhau một đời đã là an yên.

Đời này, tiền uy quyền thật nhưng tình yêu mới là thứ có sức mạnh dẻo dai và bền bỉ nhất với thời gian. Nếu đã gặp được người khiến bạn an lòng, đừng vì tiền tài mà từ bỏ. Cũng đừng vì bất cứ khó khăn nào mà buông tay. Vì có thể bạn xem là yêu đương phút chốc nhưng lại là bỏ lỡ chân tình một đời. Hạnh phúc không đâu xa, vốn dĩ vừa tầm tay bạn với…