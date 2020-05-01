Máu chứa các kháng nguyên bao phủ bề mặt của các tế bào hồng cầu. Dựa trên các kháng nguyên này sẽ giúp xác định nhóm máu nhằm mục đích hiến hoặc nhận máu. Nắm rõ được thông tin nhóm máu là điều rất quan trọng khi cấp cứu người bệnh, đặc biệt là những người thuộc nhóm máu hiếm.

Những người thuộc nhóm máu B chiếm 10% dân số. Nhìn chung, đặc điểm nổi bật trong tính cách người nhóm máu B đó là sự hoạt bát, sáng tạo và hay thay đổi, hơi kỳ dị.

Thực tế lâm sàng cho thấy chỉ có hai hệ thống được sử dụng rộng rãi là các hệ thống nhóm máu ABO và Rh-dương / Rh âm. Khi kết hợp hai hệ thống này lại với nhau sẽ tạo thành 8 nhóm máu cơ bản mà hầu hết mọi người đều quen thuộc:

+ Nhóm máu A âm tính

+ Nhóm máu B dương tính

+ Nhóm máu B âm tính

+ Nhóm máu AB dương tính

+ Nhóm máu AB âm tính

+ Nhóm máu O dương tính

+ Nhóm máu O âm tính.

Kết quả kiểm chứng khoa học cho thấy, giữa nhóm máu với tính cách con người có sự liên quan mật thiết.

Giữa nhóm máu với tính cách con người có sự liên quan mật thiết

Vào năm 1900, nhà sinh học người Áo - Karl Landsteiner đã phát hiện các nhóm máu đầu tiên. Sau đó, các bác sĩ và học giả Nhật Bản đã khám phá được sự liên quan giữa nhóm máu với tính cách con người.

2. Người nhóm máu B có tính cách như thế nào?

+ Khẳng định cá tính mạnh mẽ

Đặc trưng tính cách của người nhóm máu B đó là không bị thu hút với những cuộc nói chuyện đơn điệu.

Người nhóm máu B không bị thu hút với những cuộc nói chuyện đơn điệu

Tuy nhiên, trước những lời phê bình, nhóm máu này sẽ có phản ứng mạnh mẽ. Ý thức tự chủ cao nhưng lại không có nhiều ý thức. Bởi thiếu sự thận trọng trong hành sự nên thực lực của họ không được phát huy triệt để và khó đạt được thành công.

Cũng bởi cá tính mạnh mẽ, quá hài lòng với bản thân, đôi khi dẫn đến tự tin thái quá và bảo thủ, không lắng nghe ý kiến của ai khác. Đã là chuyện bản thân không thích thì có ép buộc nhiều đến như thế nào học cũng sẽ nhất quyết không làm và "nổi loạn thực sự".

Cá tính mạnh mẽ, quá hài lòng với bản thân dẫn đến tự tin thái quá và bảo thủ, không lắng nghe ý kiến của ai khác

Cứng đầu và vô cùng không bền chí là khuyết điểm lớn trong tính cách của người thuộc nhóm máu B. Tính tình họ thay đổi như nắng mưa, kể cả đối với sở thích công việc. Tuy nhiên, họ không ngại chịu trách nhiệm với hành vi và lời nói của bản thân.

Đặc biệt, không màng danh lợi, vật chất là một điểm nổi bật trong tính cách của người nhóm máu B. Đơn giản bởi lẽ sống của họ là sự sáng tạo nên chẳng chút bận tâm đến vấn đề tiền bạc. Đây quả là ưu điểm “hiếm có khó tìm” nên khiến các công ty lớn vẫn đau đáu tuyển nhân viên sở hữu nhóm máu này.

+ Không bận tâm đến sự chú ý của người khác

Người nhóm máu B rất thích được làm mọi việc theo ý muốn của bản thân. Họ không muốn bị ai khác can thiệp cũng như không bị ảnh hưởng bởi thái độ, lời nói của người khác.

Người nhóm máu B thích được làm mọi việc theo ý muốn của bản thân

Họ hành xử dựa trên trực giác và ấn tượng riêng. Dành sự tập trung cao khi tiến hành một việc gì đó và không bận tâm đến mọi sự vật, sự việc quanh mình.

Điều khiến họ cảm thấy yêu thích đó là những sự vật đẹp đẽ, mỹ lệ và náo nhiệt. Nếu có xảy ra sự hiểu lầm thì họ vẫn không bị phân tâm và sẽ bỏ ngoài tai mọi lời góp ý, không đủ kiên nhẫn để nghe.

+ Sức sống mãnh liệt

Người nhóm máu B có sức sống mãnh liệt

Người nhóm máu B có xu hướng không thể sống lâu được trong môi trường gò bó. Họ không thích bị trấn áp, ép buộc. Điều họ mong muốn đó là sức sống mãnh liệt của mình sẽ được đền đáp thỏa đáng bằng những trải nghiệm mới mẻ.

+ Hoạt bát, thu hút đám đông

Những người nhóm máu B luôn tràn đầy năng lượng. Họ sống năng động và luôn mong muốn sẽ được sống chan hòa với mọi người xung quanh.

Họ thu hút đám đông môt cách tự nhiên, luôn tỏ ra nhanh nhẹn, vui nhộn, thích tạo trò, kể chuyện rôm rả. Không cần cố gắng, sự duyên dáng, thú vị của họ sẽ mang đến người khác sự mới mẻ. Họ cũng thích làm “trung tâm của sự chú ý”.

Hoạt bát, thu hút đám đông

Tuy nhiên, so với người nhóm máu O, tính cách của người nhóm máu B khác ở chỗ, chưa hẳn những biểu lộ trước mặt của họ là xuất phát từ sự yêu thích. Họ chỉ dành sự cởi mở, vui tươi, đối nhân xử thế khéo léo đối với những người đã quen biết trước đó. Tình cảm của họ được bộc lộ rõ nhất ở chỗ người thân thiết.

Khi chưa xác định được đối phương có cùng chung chiến tuyến của mình không thì họ sẽ không thể dành sự tận tâm, chân thành để đối xử. Với khả năng xã giao tốt và hấp dẫn trước những điều mới lạ, vui vẻ nên những người thuộc nhóm máu B luôn mang đến sự mới mẻ cho người khác.

+ Tính độc lập cao

Tính cách rất độc lập của người nhóm máu B đôi khi sẽ khiến người xung quanh cảm thấy mình thừa thãi.

Tính độc lập cao của người nhóm máu B sẽ mang đến bạn cảm giác yên tâm và là chỗ dựa vững chắc trong mọi hoàn cảnh

Tuy nhiên, bù lại, họ sẽ mang đến bạn cảm giác yên tâm và là chỗ dựa vững chắc trong mọi hoàn cảnh. Chí khí của họ sẽ không khiến bạn cảm thấy thất vọng. Chắc hẳn họ sẽ không rơi nước mắt chỉ vì một vết thương nhỏ hay thấy nản long vì tí thất bại.

+ Trực giác nhạy bén

Thông minh, nói chuyện duyên dáng, trực giác nhạy bén là ưu điểm lớn của người nhóm máu B. Nhờ đó, họ có thể thấu hiểu và đoán được tâm tư người khác.

Thông minh, nói chuyện duyên dáng, trực giác nhạy bén là ưu điểm lớn của người nhóm máu B

Với trực giác nhạy bén, người nhóm máu B chỉ cần dựa vào cảm giác là đã có thể nhìn nhận được bản chất của sự việc mà không cần lý giải. Điều này tỏ ra rất hữu ích cho họ, đặc biệt trong kinh doanh. Họ sẽ rút lui kịp thời khi nhận thấy rủi ro và tự lượng sức mình để không bị thất bại.

+ Quyến rũ bất ngờ

Sự quyến rũ của người nhóm máu B không chỉ thể hiện ở vẻ ngoài mà còn cả trong nội tâm. Có thể xem họ như một “hang động” bởi bạn sẽ khó mà nhìn nhận được họ là người như thế nào khi chỉ mới nhìn và tiếp xúc.

Sự bí ẩn của người nhóm máu này sẽ tạo nên sự thu hút mạnh với người khác giới

Sự bí ẩn của người nhóm máu này sẽ tạo nên sự thu hút dễ khiến người khác giới gặp phải “tiếng sét ái tình”.

3. Đặc điểm tính cách của người nhóm máu B trong tình cảm

Trong tình cảm, người nhóm máu B thích ép người khác tiếp thu ý kiến của mình. Họ xã giao tốt nên giao thiệp rất rộng và thích tìm tòi cái mới lạ.

Trong quan điểm chọn bạn đời, họ đặt cảm giác là yếu tố quan trọng nhất

Khó phân biệt được đâu là tình yêu và đâu là tình hữu ái, do đó khó biết được người nhóm máu này đang thực sự yêu hay chỉ dừng ở mức độ quý mến.

Trong quan điểm chọn bạn đời, họ đặc cảm giác là yếu tố quan trọng nhất. Theo đó, bạn đời sẽ là người giao tiếp tốt, ăn nói dễ nghe, hấp dẫn và có ngoại hình bắt mắt. Thái độ với tình yêu của nhóm máu B đó là họ rất ngại việc phải tốn nhiều công sức phiền toái. Họ ngại việc phải thay đổi đối tượng này để chạy theo đối tượng khác.

Họ không dành cho đối phương những lời yêu thương lãng mạn. Thay cho một tình yêu nóng nảy, rạo rực như lửa là một thứ tình cảm ấm áp, lâu dài.

Thay cho một tình yêu nóng nảy, rạo rực như lửa là một thứ tình cảm ấm áp, lâu dài

Với những thông tin vừa chia sẻ hy vọng sẽ giúp bạn phần nào đoán được tính cách của người nhóm máu B và từ đó có cách ứng xử phù hợp nhất.