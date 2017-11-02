Thật ra cũng khó để trả lời câu hỏi đàn ông ngoại tình liệu có vì tình yêu. Đàn ông ngoại tình, trước hết vẫn vì cảm giác mới mẻ và đòi hỏi thể xác nhiều hơn. Còn sau đó, họ có yêu nhân tình không thì lại là một chuyện khác. Đàn ông có gia đình vẫn là nặng nề trách nhiệm hơn là tình yêu với vợ. Đàn ông có thể không còn yêu vợ nhưng chắc chắn vẫn còn trách nhiệm và nghĩa tình. Khi ngoại tình, điều đàn ông nghĩ đơn giản chỉ là hân hoan thể xác một thời, vốn chưa khi nào nghĩ chuyện một đời. Vì nhân tình không giống vợ, nhân tình không cần trách nhiệm hay dài lâu. Đàn ông vì vậy vẫn có thể vui vẻ với nhân tình, vẫn trở về làm chồng làm cha như chưa có gì. Có thể nói, với nhân tình đó là ham muốn cám dỗ, còn với vợ là nghĩa tình vợ chồng còn sót lại.

Đàn bà và đàn ông khi ngoại tình thường rất khác nhau. Đàn ông không cần tình cảm vẫn có thể ăn bánh trả tiền hay cứ tình một đêm rồi cho qua. Nhưng đàn bà khi đã lên giường với người đàn ông khác chính là lòng đã ngả nghiêng không ít. Với đàn ông, tình dục là nhu cầu, tình dục chưa chắc là phản bội. Nhưng với đàn bà, phản bội chính là giây phút lên ham muốn thể xác. Đàn bà ngoại tình không phải cứ vì thỏa mãn thể xác. Đàn bà sa ngã lại chỉ vì mưu cầu nghĩa tình một đời.

Đàn ông ngoại tình vì ham muốn, đàn bà ngoại tình lại chỉ vì muốn được yêu thương. Cạn cùng của tuyệt vọng, bất lực với hoàn cảnh, đàn bà mới chọn ngoại tình. Đàn ông ngoại tình đáng trách, nhưng đàn bà ngoại tình lại đáng thương. Thứ đàn bà ngoại tình ham muốn là yêu thương từ chính người chồng của mình. Còn thứ đàn ông ngoại tình đòi hỏi lại là muốn có hơn những điều đang có. Suy cho cùng, ngoại tình lại bắt nguồn từ lòng tham của đàn ông và thiếu thốn nơi đàn bà. Trước sau thì vẫn là không đúng đạo lý, lẽ đời. Nhưng đàn ông ngoại tình thì vẫn luôn có vài bước lùi. Còn đàn bà đã sa ngã thì trăm đường vạn lối cũng khó mà trở về…

Hân hoan thể xác một thời thì dễ, chứ nghĩa tình sắc son một đời mới khó

Có chăng vẫn mong đàn ông có thể hiểu, hân hoan thể xác một thời thì dễ, chứ nghĩa tình sắc son một đời mới khó. Nhân tình anh say mê ngày mai cũng có thể bỏ anh khi sa cơ thất thế. Còn vợ anh mới là một đời, một dạ đến cùng. Đàn ông hơn nhau không phải ở hiển hách tình trường, bồ bịch không thiếu. Đàn ông hơn nhau lại nằm ở bản lĩnh vì vợ con mà thủy chung một đời.

Còn đàn bà, ngàn vạn lần cũng đừng nhân danh tình yêu hay thống khổ để ngoại tình. Đàn bà ngoại tình chính là bẻ cong bản ngã và tự trọng của chính mình. Mà đàn bà đã không giữ nổi mình thì làm gì mong hai chữ công bằng ở đời. Có tận cùng của bất hạnh, có khổ sở nhường nào cũng phải mưu cầu một hạnh phúc danh chính ngôn thuận nhất. Nắm thì nắm cho chặt, buông thì buông cho dứt. Nắm một thứ lại muốn bấu víu một thứ khác, vốn đàn bà không đủ sức. Đàn bà ngoại tình, là đàn bà dại. Đàn bà sa ngã là đàn bà một đời nhơ nhuốc. Giữ bản ngã của mình trước, thương lấy mình trước mới là đàn bà khôn ngoan.

Và hãy nhớ, đã gọi nhau một tiếng vợ chồng thì hãy thủy chung một đời. Cám dỗ phù phiếm rồi cũng bạc thếch với tháng năm, chỉ có nghĩa tình là trọn đến tận cùng. Người ta tìm thấy nhau đã khó, từ yêu mà thành thương, lạ mà thành thân cũng không dễ. Trăm kẻ đến vạn kẻ đi rồi cũng không bằng một người bằng lòng bên ta đến cuối đời. Đừng vì phút chốc ngã nghiêng không vững mà đánh mất một tòa thành nghĩa tình. Vì đến cuối cùng, điều ta cần chỉ là một cái nắm tay khi tuổi đã cao, năm tháng đã không còn...