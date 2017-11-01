Với đàn bà nuôi con một mình, mạnh mẽ là sự lựa chọn duy nhất

Nhưng rồi sau này tôi mới hiểu, thật ra câu hỏi vì sao đó của tôi vốn không bao giờ có thể trả lời. Đơn giản đó là lòng người, đã cạn tình cạn nghĩa, chính là như vậy. Đừng nhìn bóng lưng anh ta đi rồi lại dày vò mình với những nghĩa tình cũ. Đừng thấy họ yêu thương người khác mà đòi hỏi bồi hoàn quá khứ. Và đừng níu kéo một người đã dứt khoát ra đi, ta không đủ sức, thế nào cũng không đủ sức.

Chồng tôi ngoại tình sau 7 năm chung sống. Điều khiến tôi chua xót hơn hết chính là anh đồng ý ly hôn ngay khi tôi phát hiện. Không một lời cầu thứ tha hay hối lỗi nào, anh cứ thế mà thẳng thừng rời đi. Lúc đó tôi đã tự hỏi mình, cuộc hôn nhân như một đời của tôi, anh cứ thế mà bỏ như không. Tôi hận anh, trách chính mình suốt một thời gian rất dài. Sao người ta có thể tàn nhẫn như thế, nói đi là đi, nói bỏ là bỏ, chưa từng nghĩ qua sẽ cố gắng thế nào.

Đến một lúc, đàn bà phải hiểu chồng rồi cũng sẽ như người dưng. Điều chúng ta có thể làm khi đó là cứ để họ đi thôi, rồi quay lại mà thương lấy mình, yêu lấy con…

Ly hôn từng là một cơn ác mộng

Ly hôn từng là một cơn ác mộng với tôi. Chấp niệm của đàn bà có gia đình chính là hai chữ trọn đời. Đến một lúc chấp niệm đổ vỡ, đàn bà vốn không trụ nổi. Đã có khoảng thời gian tôi thấy mình như không thể sống nổi khi chỉ còn lại bản thân và con trong thế giới rộng lớn này. Một mình ôm con đi viện ngay nửa đêm. Một mình vừa bế con vừa lau nước mắt cho bản thân. Một mình dỗ dành con mỗi khi con đòi cha. Một mình đối mặt với dèm pha của họ hàng dư luận…Tôi không còn nhớ mình đã trải qua những ngày tháng đó như thế nào. Nói như cô bạn cùng cảnh ngộ với tôi thường bình thản bảo: “Thì cứ sống thôi”, chắc cũng không sai. Đúng là cứ sống thôi, mỗi ngày mỗi ngày đều tiếp diễn, dù là mòn mỏi, rã rời nhường nào. Vì con người sinh ra đâu phải với hai cá thể, chúng ta đều trưởng thành một mình, đều có thể sống tốt khi không có đàn ông bên cạnh. Chỉ là chưa quen, chỉ là chưa thể chấp nhận, chứ nào phải là không được.

Tiếp tục sống vì con

Nói thế không phải là không có lúc tôi từng tuyệt vọng đến mức muốn chấm dứt mọi thứ. Tôi cũng chỉ là đàn bà, tôi không sinh ra để quật cường và mạnh mẽ. Cũng khóc lóc, cũng triền miên khổ đau, cũng từng rồ dại vì bất hạnh. Đàn bà như chúng tôi có thế nào vẫn không đủ dửng dưng với tổn thương. Chỉ là, bất cứ khi nào có ý nghĩ về cái chết, tôi đều thấy bàn tay bé nhỏ của con nắm lấy tay mình. Con còn muốn sống, con cần có tôi để sống hạnh phúc. Tôi bỏ rơi mình, bỏ rơi luôn cả con thì con biết phải thế nào? Tôi đã là một người vợ thất bại, giờ lại là một bà mẹ tồi? Tôi không chịu được suy nghĩ con sẽ khổ sở vì thiếu tôi. Cứ vậy mà tôi biết mình phải sống, sống thật tốt nữa là đằng khác, ít ra là vì con và vì chính tôi.

Với đàn bà nuôi con một mình, mạnh mẽ là sự lựa chọn duy nhất

Khi viết những dòng này, tôi biết những gì đau lòng mình đã đi qua chưa hẳn là kết thúc. Vẫn là hai chữ “ly hôn” không thể đổi thay. Vẫn là một mình nuôi con không mấy dễ dàng. Tổn thương vẫn sẽ âm ỉ, vẫn rát buốt khi mưa gió trở trời. Nhưng tôi dần nhận ra, những người đàn bà từng đi qua đổ vỡ như tôi, vốn không thể mong chưa từng có đau thương. Chỉ là dần biết mình phải sống thế nào để bớt đau lòng, hạnh phúc hơn đôi chút. Với tôi, phép màu ở đời là một điều xa xỉ. Tôi chỉ có thể tin vào chính mình, hy vọng vào chính mình. Mạnh mẽ không phải là bản chất, mà là sự lựa chọn duy nhất tôi không thể chối từ.

Và tôi muốn nói với những người phụ nữ đang phải đi qua cửa ải ly hôn đau lòng rằng, xin đừng bỏ cuộc. Đàn bà ly hôn thì càng phải mạnh mẽ, dù rằng là học cách mạnh mẽ khó khăn thế nào. Giờ phút người yêu thương ta nhất còn tổn thương ta thì ta tuyệt đối phải bảo vệ chính mình. Đừng vì lỗi lầm của kẻ không đáng mà bắt cả mình và con phải chịu thiệt. Đến một lúc, khi có thể vượt qua hết thảy mà bình dị mỉm cười, yên bình nhìn con hạnh phúc, bạn sẽ hiểu hạnh phúc với đàn bà vốn không nhất thiết phải có đàn ông. Với đàn bà từng ly hôn, đàn ông có cũng được, không có cũng sao, nhưng bản thân ta và con thì phải trân trọng cho bằng được. Rồi thì có yêu nữa cũng tốt, không yêu cũng không sao, cứ kiêu hãnh mà sống vì con, đó mới là điều chúng ta phải làm được. Vì vậy, hãy kiên nhẫn đôi chút, chuyện gì rồi cũng sẽ qua, bạn nhé!