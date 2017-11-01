Trước khi muốn lên giường với người đàn ông khác, đàn bà phải tự hỏi mình những câu này…

Đàn bà thường sống thiêng về cảm xúc. Đàn bà muốn ngoại tình lại càng dễ bị cảm xúc dẫn lối. Vì đơn giản đa phần đàn bà sa ngã thường là vì thiếu thốn tình cảm của chồng. Khi bắt gặp được quan tâm sẻ chia của người khác, họ dễ mềm lòng và mất tỉnh táo hơn. Nhưng một khi muốn lên giường với một người đàn ông khác không phải là chồng mình, đàn bà phải hiểu câu chuyện về sau vốn không dễ dàng nữa. Đàn ông có thể lên giường với người họ không yêu và xem đó là giải tỏa nhu cầu. Nhưng đàn bà sẽ chỉ lên giường khi lòng đã ngả nghiêng không ít. Và đàn bà một khi đã xảy qua quan hệ này với người lạ chính là sẽ dây dưa tình cảm về sau, khó lòng mà xem như không có gì

Đàn bà ngoại tình, thường là vì thiếu thốn tình cảm. Nhưng đã là phận đàn bà thì phải hiểu chúng ta không có “đặc ân” được người đời tha thứ như đàn ông ngoại tình. Đàn bà khi bước lên giường với đàn ông không phải là chồng mình thì phải xác định cuộc đời về sau sẽ không còn dễ dàng nữa…

Liệu bạn có đủ vững vàng để chịu trách nhiệm về đoạn tình cảm này hay không? Vượt qua ranh giới này, chính là ngoại tình, liệu bạn có thể gánh vác không? Sau đó, bạn sẽ phải thế nào? Đừng cứ nghĩ cho hiện tại nhất thời, vì bạn là người phụ nữ đã có gia đình. Mọi điều bạn làm đều sẽ ảnh hưởng tới bạn, tới con và gia đình của bạn. Hãy nghĩ tiếp theo sẽ là chuyện gì trước khi bước qua ranh giới ngoại tình này.

Có còn muốn giữ gia đình?

Với đàn bà, gia đình luôn là điều thiêng liêng phải giữ gìn thật chặt. Ngay cả khi đau lòng hay tuyệt vọng nhất, đàn bà vẫn không muốn buông tay cũng là vì muốn giữ trọn nếp nhà. Và ở những thời khắc lòng dạ trót dại không vững vàng, cũng hãy nghĩ về điều này, về thứ mình đã cố gắng gìn giữ ra sao. Đàn bà ngoại tình cũng như đàn ông, đều sẽ phá nát một gia đình. Bạn bước lên giường với người đàn ông khác vì phút yếu lòng thì dễ lắm nhưng gia đình đã đổ nát thì bao giờ mới xây lại nổi. Bạn có quấn quýt với kẻ lạ, chồng bạn, con bạn có thể không biết, nhưng liệu lòng dạ bạn mai đây còn có thể trọn vẹn vì gia đình không? Trước khi làm điều gì đó, hãy nghĩ về gia đình đầu tiên mà quyết định và cân nhắc.

Có chấp nhận được chuyện ngoại tình?

Hãy nghĩ đi, khi bạn lên giường với người đàn ông khác, câu chuyện này sẽ tiếp diễn rất nhiều lần sau đó. Ngoại tình với phụ nữ có gia đình vốn sẽ như càng lún sâu vào bùn, bước chân ra là điều khó khăn đến vô vọng. Liệu bạn có từng nghĩ chuyện ngoại tình này bản thân có thể chấp nhận? Là lén lút, là che giấu, là cảm giác phập phồng tội lỗi, liệu bạn có thể chịu được. Và cả hậu quả khi bị phát hiện, bạn đã từng nghĩ qua chưa? Nếu chưa từng, nếu thấy bản thân không thể chịu trách nhiệm thì đừng thử, dù chỉ là một lần.

Đàn bà muốn ngoại tình, nhất định đừng quên…

Đàn bà ngoại tình chính là không có tư cách hạnh phúc trong mắt thiên hạ, càng không đủ sức giữ con mình. Vậy thì có đáng không khi ta đánh mất chính mình, đánh mất luôn cả con. Đàn bà, ngàn vạn lần đừng nhân danh thống khổ hay bất hạnh để ngoại tình. Với đàn bà, ngoại tình, ngoài bi kịch thì cũng chỉ có bi kịch, mãi mãi không có lối thoát. Đàn bà dại, chính là cam chịu bất hạnh trong hôn nhân mà tìm kiếm tia sáng nơi ngoại tình tội lỗi.

Phận đàn bà, định sẵn là thiệt thòi. Vì vậy, dù là trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng phải nghĩ và thương mình trước hết. Có thế thì ta mới mong hạnh phúc, mới đủ sức bảo bọc và giữ lấy con. Phải nhớ, đàn bà muốn hạnh phúc phải là một hạnh phúc có danh phận, danh chính ngôn thuận. Đàn bà yêu đương lén lút, đàn bà cam chịu làm nhân tình, muôn đời không thể chạm nổi bình yên.

Nhớ nhé, bước lên giường với kẻ lạ thì dễ chứ quay gót về nhà thì lại khó trăm bề...