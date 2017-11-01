Trước khi muốn lên giường với người đàn ông khác, đàn bà phải tự hỏi mình những câu này…

Yêu - Hôn nhân 01/11/2017 17:27

Đàn bà khi bước lên giường với đàn ông không phải là chồng mình thì phải xác định cuộc đời về sau sẽ không còn dễ dàng nữa…

Đàn bà ngoại tình, thường là vì thiếu thốn tình cảm. Nhưng đã là phận đàn bà thì phải hiểu chúng ta không có “đặc ân” được người đời tha thứ như đàn ông ngoại tình. Đàn bà khi bước lên giường với đàn ông không phải là chồng mình thì phải xác định cuộc đời về sau sẽ không còn dễ dàng nữa…

Có nghĩ chuyện sau đó sẽ thế nào?

Đàn bà thường sống thiêng về cảm xúc. Đàn bà muốn ngoại tình lại càng dễ bị cảm xúc dẫn lối. Vì đơn giản đa phần đàn bà sa ngã thường là vì thiếu thốn tình cảm của chồng. Khi bắt gặp được quan tâm sẻ chia của người khác, họ dễ mềm lòng và mất tỉnh táo hơn. Nhưng một khi muốn lên giường với một người đàn ông khác không phải là chồng mình, đàn bà phải hiểu câu chuyện về sau vốn không dễ dàng nữa. Đàn ông có thể lên giường với người họ không yêu và xem đó là giải tỏa nhu cầu. Nhưng đàn bà sẽ chỉ lên giường khi lòng đã ngả nghiêng không ít. Và đàn bà một khi đã xảy qua quan hệ này với người lạ chính là sẽ dây dưa tình cảm về sau, khó lòng mà xem như không có gì

Liệu bạn có đủ vững vàng để chịu trách nhiệm về đoạn tình cảm này hay không? Vượt qua ranh giới này, chính là ngoại tình, liệu bạn có thể gánh vác không? Sau đó, bạn sẽ phải thế nào? Đừng cứ nghĩ cho hiện tại nhất thời, vì bạn là người phụ nữ đã có gia đình. Mọi điều bạn làm đều sẽ ảnh hưởng tới bạn, tới con và gia đình của bạn. Hãy nghĩ tiếp theo sẽ là chuyện gì trước khi bước qua ranh giới ngoại tình này.

Trước khi muốn lên giường với người đàn ông khác, đàn bà phải tự hỏi mình những câu này… - Ảnh 1
 Hãy nghĩ tiếp theo sẽ là chuyện gì trước khi bước qua ranh giới ngoại tình này - Ảnh minh họa: Internet

Có còn muốn giữ gia đình?

Với đàn bà, gia đình luôn là điều thiêng liêng phải giữ gìn thật chặt. Ngay cả khi đau lòng hay tuyệt vọng nhất, đàn bà vẫn không muốn buông tay cũng là vì muốn giữ trọn nếp nhà. Và ở những thời khắc lòng dạ trót dại không vững vàng, cũng hãy nghĩ về điều này, về thứ mình đã cố gắng gìn giữ ra sao. Đàn bà ngoại tình cũng như đàn ông, đều sẽ phá nát một gia đình. Bạn bước lên giường với người đàn ông khác vì phút yếu lòng thì dễ lắm nhưng gia đình đã đổ nát thì bao giờ mới xây lại nổi. Bạn có quấn quýt với kẻ lạ, chồng bạn, con bạn có thể không biết, nhưng liệu lòng dạ bạn mai đây còn có thể trọn vẹn vì gia đình không? Trước khi làm điều gì đó, hãy nghĩ về gia đình đầu tiên mà quyết định và cân nhắc.

Có chấp nhận được chuyện ngoại tình?

Hãy nghĩ đi, khi bạn lên giường với người đàn ông khác, câu chuyện này sẽ tiếp diễn rất nhiều lần sau đó. Ngoại tình với phụ nữ có gia đình vốn sẽ như càng lún sâu vào bùn, bước chân ra là điều khó khăn đến vô vọng. Liệu bạn có từng nghĩ chuyện ngoại tình này bản thân có thể chấp nhận? Là lén lút, là che giấu, là cảm giác phập phồng tội lỗi, liệu bạn có thể chịu được. Và cả hậu quả khi bị phát hiện, bạn đã từng nghĩ qua chưa? Nếu chưa từng, nếu thấy bản thân không thể chịu trách nhiệm thì đừng thử, dù chỉ là một lần.

Trước khi muốn lên giường với người đàn ông khác, đàn bà phải tự hỏi mình những câu này… - Ảnh 2
Nếu chưa từng, nếu thấy bản thân không thể chịu trách nhiệm thì đừng thử, dù chỉ là một lần - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà muốn ngoại tình, nhất định đừng quên…

Đàn bà ngoại tình chính là không có tư cách hạnh phúc trong mắt thiên hạ, càng không đủ sức giữ con mình. Vậy thì có đáng không khi ta đánh mất chính mình, đánh mất luôn cả con. Đàn bà, ngàn vạn lần đừng nhân danh thống khổ hay bất hạnh để ngoại tình. Với đàn bà, ngoại tình, ngoài bi kịch thì cũng chỉ có bi kịch, mãi mãi không có lối thoát. Đàn bà dại, chính là cam chịu bất hạnh trong hôn nhân mà tìm kiếm tia sáng nơi ngoại tình tội lỗi.

Phận đàn bà, định sẵn là thiệt thòi. Vì vậy, dù là trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng phải nghĩ và thương mình trước hết. Có thế thì ta mới mong hạnh phúc, mới đủ sức bảo bọc và giữ lấy con. Phải nhớ, đàn bà muốn hạnh phúc phải là một hạnh phúc có danh phận, danh chính ngôn thuận. Đàn bà yêu đương lén lút, đàn bà cam chịu làm nhân tình, muôn đời không thể chạm nổi bình yên.

Nhớ nhé, bước lên giường với kẻ lạ thì dễ chứ quay gót về nhà thì lại khó trăm bề...

Với đàn bà nuôi con một mình, mạnh mẽ là sự lựa chọn duy nhất

Với đàn bà nuôi con một mình, mạnh mẽ là sự lựa chọn duy nhất

Đến một lúc, đàn bà phải hiểu chồng rồi cũng sẽ như người dưng. Điều chúng ta có thể làm khi đó là cứ để họ đi thôi, rồi quay lại mà thương lấy mình, yêu lấy con…

Xem thêm
Từ khóa:   lên giường với đàn ông khác đàn bà ngoại tình đàn bà

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 17 phút trước
Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Sao quốc tế 2 giờ 19 phút trước
Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 27 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 29 phút trước
Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Sao quốc tế 3 giờ 4 phút trước
Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Sao quốc tế 3 giờ 30 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp