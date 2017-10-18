Đây là nguyên nhân khiến đàn bà lầm đường lạc lối, đàn ông nên lưu tâm

Đàn ông đừng bao giờ ỷ lại vào tình cảm của đàn bà. Một khi họ đã thay lòng đổi dạ thì sẽ chẳng có gì ngăn cản hay níu kéo được đâu. Có nhiều người đàn ông vô tâm đến nỗi khi gia đình tan nát rồi thì mới lờ mờ nhận ra rằng vợ đã có người khác. Vì vậy, những người chồng nên lưu tâm các nguyên nhân khiến đàn bà lầm đường lạc lối để kịp thời cứu vãn cuộc hôn nhân trên bờ vực đổ vỡ.

Đàn ông ngoại tình vì những ham muốn tầm thường, còn đàn bà lầm đường lạc lối chỉ vì được yêu thương chân thành. Nếu là một người đàn ông thật sự đừng để người khác yêu thương, chăm sóc vợ của mình.

Đàn bà ngoại tình vì yêu, vì cảm mến. Nếu không có tình cảm thật sự thì họ sẽ không bao giờ đến với người đàn ông đó. Có những người phụ nữ vì thiếu thốn tình cảm của chồng mà đi kiếm tìm niềm vui, hạnh phúc khác. Đôi khi đàn bà đơn giản lắm, chỉ cần nhận một lời hỏi thăm, một cử chỉ quan tâm của người khác cũng đủ khiến họ say đắm và chấp nhận ngã vào vòng tay đó. Đàn ông đừng thơ ơ với những cảm xúc của phụ nữ. Vì một khi đàn bà quyết định gạt bỏ chồng khỏi trái tim thì khó có thể quay lại như lúc ban đầu.

Chồng không chung thủy

Có câu “ông ăn chả, bà ăn nem”, đàn bà không tự dưng ngoại tình mà “nhờ” sự tác động của người đàn ông bên cạnh. Một khi đã nhọc lòng hy sinh tất cả mà đàn ông còn lăng nhăng, ong bướm, lúc đó đàn bà sẽ sẵn sàng trả thù để chồng nếm trải cảm giác đau khổ nhất. Đàn bà không dễ buông bỏ hạnh phúc của mình nhưng khi đàn ông đã phản bội họ thì chỉ nhận được kết quả cay đắng.

Vợ chồng xảy ra mâu thuẫn “như cơm bữa”

Trong hôn nhân, còn cãi vả là còn yêu nhưng mức độ mâu thuẫn xảy ra quá nhiều thì chỉ làm cho mối quan hệ trở nên căng thẳng. Đàn ông thường nghĩ đàn bà chỉ biết cam chịu, không bao giờ có tư tưởng tìm người khác phái để trút bầu tâm sự. Nhưng điều đó quá sai lầm, đàn bà cũng có thể tìm thấy thú vui bên ngoài từ người lạ. Tất nhiên, một người đàn ông có bộ óc hài hước sẽ dễ dàng làm cho đàn bà điêu đứng hơn là người chồng suốt ngày chỉ biết cãi nhau, làm vợ phiền lòng.

Cuộc sống hôn nhân hiện tại không còn hạnh phúc

Khi cuộc sống hôn nhân đã không còn ấm êm nữa thì có thể đổ vỡ bất cứ lúc nào. Một khi người đàn ông bên cạnh không còn khả năng mang lại hạnh phúc nữa thì đàn bà sẽ đi tìm một hạnh phúc mới. Bởi khi yêu, đàn bà thường dùng trái tim để quyết định tất cả. Nếu tình đã cạn, trái tim đã không còn muốn hướng về một người nữa thì họ sẽ chọn cách ra đi để giải thoát cho nhau.

Thiếu sự thân mật của cuộc sống vợ chồng

Trong hôn nhân, nếu sự yêu thương, quan tâm lẫn nhau là điều tiên quyết thì việc dành cho nhau những cử chỉ thân mật cũng vô cùng quan trọng. Đôi khi phụ nữ chỉ cần một cái ôm từ đằng sau, một cái vuốt tóc thật ấm áp cũng đủ khiến họ dành cả đời để yêu thương một ai đó.

Đa số đàn ông không làm được như vậy. Họ cho rằng những hành động đó sến sẩm, không phù hợp với cuộc sống gánh nặng cơm áo, gạo tiền này. Nhưng nếu đủ thông minh, đủ yêu thương đàn ông sẽ biết cách làm cho người phụ nữ của mình hài lòng. Một khi người vợ cảm nhận được tình yêu thương đủ đầy của chồng, họ sẽ suốt đời tận tụy với gia đình, không chút oán than hay có tư tưởng ngoại tình.

Cô đơn

Người đàn bà cô đơn rất dễ sa ngã vào vòng tay người khác. Cô đơn như con dao có thể giết chết trái tim của một người vợ chung thủy. Đàn bà vốn chẳng sợ vất vả, chẳng ngại hy sinh, có thể vì chồng con mà làm hết thảy những điều khó nhọc. Chỉ cần cho họ sự yêu thương, quan tâm, họ sẽ nguyện giao phó cả cuộc đời còn lại của mình cho người đàn ông đó.

Bởi vậy, đàn ông đừng biến sự vô tâm của bản thân trở thành một thói quen. Cũng đừng bao giờ có suy nghĩ rằng dù có đối xử tệ bạc với vợ thì cô ấy vẫn sẽ mãi đứng ở đấy đợi chờ và hy sinh cho mình. Điều đó thật viển vông. Vì thế, đàn ông hãy trân trọng người phụ nữ ở bên cạnh mình, có thể thiếu thốn vật chất nhưng đừng bao giờ để họ cảm thấy thiếu tình thương.