Đàn bà chỉ cần nắm trong tay bí quyết này khi ân ái sẽ khiến chồng say mê không rời

Yêu - Hôn nhân 10/10/2017 17:12

Hãy cùng khám phá những bí mật dưới đây để phụ nữ trở nên hấp dẫn hơn trước khi lên giường cùng chàng.

Chị em đừng dại mà bỏ qua những tuyệt chiêu này để quý ông không thể rời khỏi bạn mỗi khi vào cuộc “yêu”.

Biết mình muốn gì

Một trong những điều chị em hay phạm phải khi vào cuộc “yêu” là không biết mình muốn gì. Quý ông thích được đắm mình vào đối tác khi ân ái và mọi thứ trở nên tuyệt vời hơn khi chàng hiểu và làm theo những chỉ dẫn của phái đẹp. Và đó là một niềm hạnh phúc của phái mạnh!

Vì thế, hãy cầm tay hướng dẫn chàng trai của bạn làm những điều mình muốn hoặc thì thầm vào tai người ấy những điều chị em thích.

Tự tin

Đàn bà chỉ cần nắm trong tay bí quyết này khi ân ái sẽ khiến chồng say mê không rời - Ảnh 1
Sự tự tin chính là bí quyết giúp phái mạnh ngã gục dưới chân bạn - Ảnh: Internet

Sự tự tin chính là cách tuyệt vời nhất giúp phụ nữ khiến đối tác cảm thấy gợi cảm và hưng phấn nhất khi vào cuộc “yêu”. Chỉ cần phụ nữ làm chủ được chính mình, làm chủ những cử chỉ và thể hiện qua ánh mắt đầy kích thích và khiêu gợi, sẽ khiến chàng say mê không rời. Dù vòng 1 khiêm tốn hay vòng 2 hơi nhiều mỡ nhưng với sự chủ động, cử chỉ tự tin sẽ khiến chàng không thể từ chối.

Không gượng ép

Trung thực với cảm xúc của chính mình chính là cách đơn giản nhất để bạn thể hiện sự tôn trọng của mình với đối tác. Việc giả vờ lên đỉnh có thể gây ra những hậu quả khôn lường như lãnh cảm, sợ quan hệ…

Phụ nữ đừng e ngại, hãy mạnh mẽ mở lòng chia sẻ và lắng nghe đối phương để tìm ra cách giúp cả hai cảm thấy thoải mái nhất.

Bỏ qua mọi lo lắng trong cuộc sống

Đàn bà chỉ cần nắm trong tay bí quyết này khi ân ái sẽ khiến chồng say mê không rời - Ảnh 2
Chị em hãy bỏ túi ngay những tuyệt chiêu này để chuyện vợ chồng ngày càng nóng bỏng hơn - Ảnh: Internet

Để có cuộc “yêu” hoàn hảo và chất lượng nhất, chị em cần gạt bỏ hết mọi muộn phiền lo lắng trong cuộc sống. Tâm trạng nhẹ nhàng và thoải mái mới có thể khiến bạn tạo ra một khung cảnh nóng bỏng, lãng mạn nhất nhằm kích thích cảm hứng của cả hai.

Ngoài ra, việc gạt bỏ mọi căng thẳng, khó khăn trong cuộc sống để có những giây phút thư giãn bên bạn bè, người thân sẽ giúp bạn có thêm năng lượng và sức khỏe để tiếp tục công việc.

Thần Tài hô tên 3 con giáp này đỏ cả tình lẫn tiền, đường tài lộc suôn sẻ, không gặp trắc trở, đón tết 2023 phú quý

Thần Tài hô tên 3 con giáp này đỏ cả tình lẫn tiền, đường tài lộc suôn sẻ, không gặp trắc trở, đón tết 2023 phú quý

Những con giáp dưới đây gánh hết lộc trời về nhà, làm việc gì cũng thành công hơn người, đổi vận giàu sụ trước thềm 2023.

Xem thêm
Từ khóa:   chuyện ấy quan hệ vợ chồng ân ái

TIN MỚI NHẤT

Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Video 1 giờ 9 phút trước
Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Video 2 giờ 9 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 5 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 9 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 39 phút trước
3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 7 phút trước
Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Sao quốc tế 5 giờ 9 phút trước
Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 16 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 19 phút trước
Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Sao quốc tế 5 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ