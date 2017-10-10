Hãy cùng khám phá những bí mật dưới đây để phụ nữ trở nên hấp dẫn hơn trước khi lên giường cùng chàng.

Chị em đừng dại mà bỏ qua những tuyệt chiêu này để quý ông không thể rời khỏi bạn mỗi khi vào cuộc “yêu”. Biết mình muốn gì

Một trong những điều chị em hay phạm phải khi vào cuộc “yêu” là không biết mình muốn gì. Quý ông thích được đắm mình vào đối tác khi ân ái và mọi thứ trở nên tuyệt vời hơn khi chàng hiểu và làm theo những chỉ dẫn của phái đẹp. Và đó là một niềm hạnh phúc của phái mạnh! Vì thế, hãy cầm tay hướng dẫn chàng trai của bạn làm những điều mình muốn hoặc thì thầm vào tai người ấy những điều chị em thích.

Tự tin Sự tự tin chính là cách tuyệt vời nhất giúp phụ nữ khiến đối tác cảm thấy gợi cảm và hưng phấn nhất khi vào cuộc “yêu”. Chỉ cần phụ nữ làm chủ được chính mình, làm chủ những cử chỉ và thể hiện qua ánh mắt đầy kích thích và khiêu gợi, sẽ khiến chàng say mê không rời. Dù vòng 1 khiêm tốn hay vòng 2 hơi nhiều mỡ nhưng với sự chủ động, cử chỉ tự tin sẽ khiến chàng không thể từ chối. Không gượng ép Trung thực với cảm xúc của chính mình chính là cách đơn giản nhất để bạn thể hiện sự tôn trọng của mình với đối tác. Việc giả vờ lên đỉnh có thể gây ra những hậu quả khôn lường như lãnh cảm, sợ quan hệ… Phụ nữ đừng e ngại, hãy mạnh mẽ mở lòng chia sẻ và lắng nghe đối phương để tìm ra cách giúp cả hai cảm thấy thoải mái nhất. Bỏ qua mọi lo lắng trong cuộc sống Để có cuộc “yêu” hoàn hảo và chất lượng nhất, chị em cần gạt bỏ hết mọi muộn phiền lo lắng trong cuộc sống. Tâm trạng nhẹ nhàng và thoải mái mới có thể khiến bạn tạo ra một khung cảnh nóng bỏng, lãng mạn nhất nhằm kích thích cảm hứng của cả hai. Ngoài ra, việc gạt bỏ mọi căng thẳng, khó khăn trong cuộc sống để có những giây phút thư giãn bên bạn bè, người thân sẽ giúp bạn có thêm năng lượng và sức khỏe để tiếp tục công việc.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dan-ba-chi-can-nam-trong-tay-bi-quyet-nay-khi-an-ai-se-khien-chong-say-me-khong-roi-245899.html