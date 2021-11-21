Choáng: Chú rể ngang nhiên cưỡng hôn phù dâu ngay trước mặt cô dâu

Yêu - Hôn nhân 21/11/2021 08:29

Tuy nhiên, phản ứng của cô dâu trước hành động “ngang ngược” trên mới là điều khiến mọi người bất ngờ.

Mới đây, một màn “cưỡng hôn” phù dâu đến từ vị trí chú rể trong một đám cưới diễn ra tại Chiết Giang, Trung Quốc đã khiến cộng đồng mạng bức xúc, lên án gay gắt.

Theo những hình ảnh được khách mời đăng tải, cô dâu chú rể vừa thực hiện xong các nghi lễ của đám cưới, cùng dắt tay nhau vào phòng tân hôn. Tại đây, một số người bao gồm phù dâu, phù rể và một vài người bạn đã đặt ra một trò chơi “náo hôn”, buộc cô dâu chú rể phải tham gia.

Choáng: Chú rể ngang nhiên cưỡng hôn phù dâu ngay trước mặt cô dâu - Ảnh 1

Trong nhiều đám cưới tại Trung Quốc, “náo hôn” là một nghi thức không thể thiếu. Cô dâu chú rể sẽ phải thực hiện những thử thách do khách mời đặt ra, nhằm tăng tinh gắn kết cho cặp đôi, đồng thời giúp bầu không khí thêm phần náo nhiệt.

Trò chơi lần này mang tên truyền giấy rất đơn giản, nhưng cũng lắt léo không kém. Chú rể phải dùng miệng, nhận mảnh giấy từ miệng phù dâu, chuyển lại cho cô dâu, không được dùng tay hay thứ gì khác.

Choáng: Chú rể ngang nhiên cưỡng hôn phù dâu ngay trước mặt cô dâu - Ảnh 2

Cô phù dâu có vẻ khá ngượng ngùng khi phải tham gia trò chơi, tuy nhiên không thể từ chối vì mọi người xung quanh quá nồng nhiệt. Trò chơi bắt đầu, cô phù dâu ngậm một mảnh giấy màu hồng từ tốn truyền cho chú rể. Tuy nhiên, hành động của chú rể mới thật sự gây sốc. Anh không ngại ngần gì, trưc tiếp ngậm hết mảnh giấy, rướn người đến “cưỡng hôn” phù dâu trong tiếng reo hò của mọi người: “Hôn đi… Hôn đi…”

Lúc này cô dâu có vẻ khá tức giận nhưng không thể hiện ra ngoài, chỉ cười nhẹ che đi sự ngại ngùng, còn lấy tay đánh nhẹ chú rể để cảnh cáo. Mãi sau khi chú rể truyền được mảnh giấy cho cô dâu thì trò chơi này mới kết thúc.

Những hình ảnh này đã gây bão MXH Trung Quốc, đặc biệt là sau khi thông tin  phù dâu là em họ cô dâu được hé lộ.

Hầu hết mọi người đều cho rằng hành động cưỡng hôn của chú rể là không chấp nhận được, đi quá giới hạn, chẳng khác nào quấy rối tình dục cô phù dâu. Hơn nữa, người đứng quanh cũng có lỗi khi chỉ hùa theo mà không ngăn cản. Còn về phần cô dâu, nhiều người cho rằng cô chỉ “cố tỏ ra là mình ổn” trước hành động “ngang ngược” của vị hôn phu.

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