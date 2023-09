Bạn trai/ chồng có 4 dấu hiệu này, đừng lấy hoặc lấy rồi đừng ngại buông bỏ!

Trong bất cứ mối quan hệ nào, nhất là tình yêu và tình cảm vợ chồng, sự cảm thông, tôn trọng và yêu thương luôn là tiêu chí để hai người có thể gắn kết với nhau lâu dài. Có những cặp đôi yêu nhau rồi cưới nhau mà không hề trải qua bất kì một biến cố nào. Nhưng cũng có những cặp đôi không may mắn gặp phải một người không phù hợp với mình, hoặc đối phương có những hành vi tiêu cực. Vậy làm cách nào để biết được người đàn ông mình đang yêu thật sự yêu thương mình hay không và có nên gắn bó với họ trên đường hôn nhân hay không?

Người đàn ông bạo lực

Nếu bạn đang tìm hiểu một người đàn ông và thấy họ luôn có xu hướng bạo lực dù không phải với chính bạn, hãy xem xét lại. Một người đàn ông dễ bị cơn tức giận bộc phát dẫn tới hành động bạo lực như đánh người khác, đập phá đồ đạc hoặc thậm chí đánh vợ/ bạn gái là mẫu người không nên gắn kết lâu dài.

Tệ hơn hết, nóng tính quá mức đi kèm với bạo lực thường có xu hướng tăng dần và không thể kiểm soát nếu không được tư vấn tâm lí. Nhiều người phụ nữ lập luận rằng người đàn ông của họ chỉ nóng tính trong giây phút và không hề cố ý làm họ bị đau, thế nhưng hầu hết hành động đó sẽ lặp lại vào lần nóng tính tiếp theo.

Nghiện

Lạm dụng ma túy, nghiện rượu, nghiện tình dục và cờ bạc là những vấn đề về hành vi phá hoại cơ thể mà có thể đàn ông sẽ vướng phải. Có khá nhiều chị em phụ nữ cảm thấy mệt mỏi và bất lực khi khuyên can và hi vọng người yêu sẽ vì mình mà từ bỏ thói quen nghiện của mình. Thực tế thì hầu hết những người nghiện cần sự can thiệp và tư vấn hỗ trợ từ trung tâm y tế chứ không phải từ tình yêu.

Một người đàn ông từng nghiện ít nhất 2 lần và phá hoại thân thể họ, đừng cố gắng mong anh ta thay đổi mà hãy tìm cho mình một con đường đi mới.

Ngoại tình, lừa dối

“Một khi người đàn ông đã ngoại tình, họ luôn luôn là kẻ ngoại tình”. Khi một người đàn ông sẵn sàng bắt đầu mối quan hệ “vui vẻ qua đường” hoặc không chung thủy, điều đó đồng nghĩa với việc họ không tôn trọng bạn. Một mối quan hệ chỉ có thể phát triển khi cả hai cùng xây đắp chúng.

Điều đó không có nghĩa là người đàn ông của bạn mắc lỗi và không được phép tha thứ. Mà lúc này, bạn nên nhìn nhận khách quan về người bạn đời/ bạn trai của mình, nếu họ luôn sẵn sàng có tình cảm với một người phụ nữ nào khác, đừng níu kéo mối quan hệ này vì người đau khổ sẽ luôn là bạn.

Hành vi chiếm hữu

Nếu một người đàn ông thể hiện những dấu hiệu của sự ghen tuông cực đoan và quyền sở hữu đối tác của mình triệt để, người đàn ông đó có thể gặp các vấn đề vệ tự trọng hoặc tự ti về bản thân. Một người đàn ông có tinh thần khỏe mạnh, họ sẽ thoải mái để người phụ nữ của mình giao tiếp xã hội mà không có bất cứ sự ghen tuông quá đáng nào.

Khi bạn trai/ chồng bạn kiểm soát bạn quá đáng và khi giận dữ đi kèm với bạo lực, đừng cố gắng thay đổi họ bởi vấn đề của họ nằm ở sự tự ti cá nhân.

Tóm lại, nếu bạn trai/ chồng bạn đang có các dấu hiệu trên, tốt nhất là bạn nên mạnh dạn buông bỏ và tìm cho mình một mối quan hệ mà bạn xứng đang có được. Đừng để bản thân trở thành nạn nhân của việc “nuôi dưỡng” và cố gắng “giải cứu” một người đàn ông hư hỏng, mà sự hư hỏng đó đã trở thành thói quen.

Người đàn ông thực sự yêu thương bạn sẽ luôn hướng về bạn, sẽ lắng nghe và chia sẻ với bạn những điều bạn thật sự cần.

(Theo Supertastyrecipes)