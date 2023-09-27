10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp thoát khỏi vận xui, tiền bạc sung túc, vượng vận quý nhân

Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, người tuổi Tý thường rất mạnh mẽ, năng động và tràn đầy nhiệt huyết. Họ có tinh thần độc lập và thường tự tin trong việc đối mặt với khó khăn.

Trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, người tuổi Tý được giao nhiệm vụ mới. Họ có thể nhanh chóng hoàn thành công việc. Đối mặt với nhiều trở ngại trong cuộc sống, họ tích cực khám phá kiến thức, cách làm mới,học hỏi từ người đi trước.

Tính cách này thường đi kèm với khả năng tư duy sắc bén và trí tuệ cao. Con giáp này thích thử thách trí óc và tìm kiếm giải pháp sáng tạo cho các vấn đề phức tạp.

Chỉ cần dám nghĩ, dám làm, con giáp này sẽ tìm ra cách giải quyết vấn đề, phát triển nhanh trong công việc. Đối với những người đang làm kinh doanh, hàng hóa cũng bán chạy hơn, việc kiếm tiền không còn khó khăn như trước nữa.

Tuổi Dậu

‏Người tuổi Dậu có tính cách thẳng thắn và cởi mở, lạc quan, đồng thời sở hữu tài phân tích và tài quan sát chính xác. Họ thường rất cần cù, tháo vát, là một người bạn và đồng nghiệp đáng tin cậy.

Trong công việc người tuổi Dậu vô cùng năng nổ, thích ứng nhanh, coi trọng sự nghiệp nên luôn nỗ lực hết sức và dễ đạt được đỉnh cao trong nghề nghiệp mình chọn.‏

‏Trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, nhìn chung các khía cạnh trong cuộc sống của người tuổi Dậu đều ổn định, suôn sẻ, sự nghiệp có bước tiến khá tốt, không còn nhiều điều xui xẻo cản bước họ như trước.

Vận may tài lộc của con giáp này thăng tiến, thu nhập cũng tăng theo cấp số nhân. Trong giai đoạn này điều họ cần làm là quản lý tốt các mối quan hệ cá nhân vì không phải lúc nào nhiều mối quan hệ cũng là tốt, chọn lọc được mối quan hệ bền vững mới giúp họ dễ dàng hơn trong việc gặp được các quý nhân trong đời.

Tuổi Hợi

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Trong số các con giáp thì người tuổi Hợi là con giáp số hưởng làm việc gì cũng được Thần Phật che chở giúp đỡ biến nguy thành an giàu có. Những người tuổi Hợi snh ra đã vốn có tính cách nhân hậu, độ lượng.

Dù trong công việc hay trong cuộc sống, người tuổi Hợi đều cho thấy tính cách cương nghị, sống chân thành. Vì vậy mà họ được nhiều người tin tưởng.

Trải qua những thăng trầm trong công việc và trong cuộc sống, tử vi 10 ngày cuối cùng của tháng 8 âm lịch, người tuổi Mùi sẽ được đền đáp xứng đáng. Trong thời gian này chính là thời kỳ hoàng kim của người tuổi Hợi.

Đặc biệt, trên con đường công danh tài thì tiền của ào vào nhà, càng về cuối năm càng hưng thịnh phú quý, muốn khổ cũng không được.

Xui xẻo tránh xa, may mắn lại gần, nhờ vậy mà tuổi Hợi gặp đại cát đại lợi, ôm hết của cải trong thiên hạ vào nhà. Những người tuổi Hợi không chỉ may mắn trên con đường công danh tài lộc mà đường tình duyên cũng cực kỳ viên mãn.

Nếu còn độc thân người tuổi Hợi sẽ có thể tìm được một nửa chân ái của đời mình. Nếu như có đôi có cặp thì người tuổi Hợi càng thêm phần gắn bó hạnh phúc.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo