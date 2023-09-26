Giữa tháng 10, 3 con giáp lắm tiền không ai sánh bằng, ngồi mát hưởng bát vàng, được Thần Tài phù hộ

‏Giữa tháng 10, người tuổi Sửu được cát tinh Thiên Đức che chở nên công việc trong tuần không có gì phải lo lắng.

Đấy là lợi thế của bản mệnh, đồng thời mở ra cơ hội để họ tiến gần hơn với mục tiêu đã đặt ra. Dù vậy, muốn thực hiện điều này, họ khó có thể đạt được trong một sớm một chiều.

Họ là con giáp may mắn nhất tuần vì có được sự đồng hành của quý nhân, vững vàng tiến bước về phía trước và thể hiện được năng lực của mình. Với sự chăm chỉ đáng quý, họ có thể nhanh chóng đạt được thành quả đáng mừng trong tuần này.‏

Vì thế, con giáp này vẫn cần phải nỗ lực cố gắng và kiên trì hơn nữa. Đừng đứng núi này trông núi nọ hay làm việc này chưa xong đã vội ngóng trông việc khác. Họ cần hoàn thiện dứt điểm mỗi dự án mình đảm nhận.‏

‏Phương diện tài lộc có một vài điểm sáng với người tuổi Sửu. Những ai tham gia đầu tư kinh doanh bước đầu đều có lãi. Lợi nhuận thu về tuy không đến mức đổ ào ào về túi nhưng vẫn tăng lên, tích tiểu thành đại.

Với tính cẩn trọng, thật thà, bản mệnh có thể hài lòng với hiện tại thì mới có thể hy vọng vào tương lai tươi sáng hơn.‏

Trong tuần mới, con đường nhân duyên của tuổi Sửu vẫn ổn định, không thấy có bước chuyển biến nào đáng kể nhưng cũng không gặp phải nhiều trở ngại. Con giáp này thường đem lại cảm giác đáng tin nên dễ được giao phó trách nhiệm. ‏

Tuổi Tỵ

Giữa tháng 10 là lúc người tuổi Tỵ đón liên tiếp tin vui trong sự nghiệp. Mọi việc diễn ra theo đúng kế hoạch và có thể còn được quý nhân giúp đỡ. Đây là thời điểm thích hợp để học tập, nâng cao sự nghiệp, gặp khó khăn cũng sẽ có người kịp thời tới hỗ trợ.

Trạng thái tinh thần của người tuổi Tỵ khá tích cực, đầu óc sáng suốt, đưa ra nhiều lựa chọn khôn ngoan. Điều này có lợi cho những người theo nghiệp kinh doanh buôn bán.

Nhờ vậy mà cơ hội kiếm tiền đến nhiều hơn, bản mệnh nhìn ra được lợi thế để đi tắt đón đầu, vượt qua đối thủ.

Người tuổi Tỵ đang ngày càng trở nên năng động hơn trong công việc. Tâm trạng vui vẻ cũng góp phần mang lại nhiều kết quả tốt đẹp.

Thời điểm này nhìn chung chỉ số tài lộc của người tuổi Tị cao hơn nhưng vẫn cần quản lý thu nhập và chi tiêu hợp lý, không tiêu xài bừa bãi để duy trì đời sống kinh tế ổn định.

Tuổi Hợi

Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, người tuổi Hợi thường có tính cách hòa nhã và dễ gần. Họ sống hòa đồng và không thích gây xung đột.

Con giáp này thường rất nhạy bén và lắng nghe. Điều này giúp họ dễ dàng nhận biết cảm xúc và nhu cầu của người khác.

Những người sinh năm Hợi có bản chất đặc biệt lạc quan. Họ không coi mọi thứ quá phức tạp hay khó khăn. Cuối năm 2023, người tuổi sẽ gặp nhiều quý nhân.

Vào thời điểm này, sự nghiệp của con giáp này tiếp tục thăng tiến, nhịp sống ngày càng ổn định, không bị ảnh hưởng bởi kẻ xấu. Họ cũng có thể được thăng chức và tăng lương để có thể phát huy hết năng lực.

Con giáp tuổi Hợi kiên trì trong công việc, sẽ đạt được thành quả như ý. Cũng bởi vậy, giữa tháng 10, công việc của họ diễn ra thuận lợi, nhiều ước mơ trở thành hiện thực.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo