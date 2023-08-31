Xót xa 2 cháu bé mồ cô cả cha lẫn mẹ, xin xôi nhà hàng xóm sống lay lắt qua ngày, căn nhà dột nát, chẳng có gì ngoài gian thờ khói hương nghi ngút

Con trai bà là Trần Văn Đại (SN 1981) kết hôn với chị Phan Thị Lan (1991), sinh ra Vy và Ân. Vy bị thiểu năng trí tuệ, không nhanh nhẹn như những bạn cùng trang lứa, dù 7 tuổi nhưng chỉ nói bập bẹ, ngây ngô.

Đó là hoàn cảnh đáng thương của 2 chị em Khánh Vy (SN 2016), Hồng Ân (SN 2021). Theo thông tin từ VTC News, 2 cháu bé được bà nội bà Hoàng Thị Liên (73 tuổi, thôn Tân Trù, xã Xuân Liên, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) chăm sóc.

Ngày chị Lan sắp hạ sinh bé Hồng Ân cũng là lúc biến cố ập đến. Anh Đại qua đời sau trận ốm sốt, đứa trẻ chưa lọt lòng đã chịu cảnh mồ côi cha.

Anh Đại từ nhỏ được bố mẹ cho ăn học đầy đủ, anh tốt nghiệp một trường sư phạm và dạy học ở miền Bắc một thời gian. Do tiền lương không đủ trang trải cuộc sống, anh Đại về quê làm nghề phụ hồ, sức khỏe ngày một yếu đi.

Mất đi người chồng, cuộc sống gia đình càng rơi vào cảnh túng quẫn hơn. Chị Lan làm đủ công việc, không kể nắng mưa, ai thuê gì chị làm nấy, chỉ mong kiếm ít tiền lo cơm áo, mua sữa cho con. Chiều 8/8, một lần lên cơn động kinh chị Lan đã ra đi mãi mãi, bỏ lại 2 đứa trẻ còn quá nhỏ.

Vắng mẹ, Ân đêm nào cũng khóc đòi mẹ. Bà Liên vừa dỗ vừa ôm cháu cùng khóc.

Biến cố liên tục ập đến khiến cả 2 trở thành trẻ mồ côi - Ảnh: Thanh Niên

Cũng từ đó, 2 chị em nương tựa vào người bà già yếu, sống lay lắt qua ngày. Hình ảnh 2 em ngấu nghiến ăn gói xôi xin vội từ hàng xóm khiến ai cũng không cầm nổi nước mắt.

Dẫn tin từ Thanh Niên, ông Lê Quang Hùng, Chủ tịch UBND xã Xuân Liên cho hay, sau khi chồng mất, chị Lan một mình nuôi 2 con nhỏ ăn học nên hoàn cảnh rất khó khăn. Mẹ con chị Lan thuộc diện hộ nghèo của xã và bản thân chị cũng được hưởng trợ cấp xã hội do mắc bệnh nặng.

Khó khăn, thiếu thốn, 2 cháu bé sống nương nhờ vào bà nội già yếu - Ảnh: VTC News

"Ngày chị Lan qua đời, chính quyền địa phương cũng đã đến động viên, chia sẻ và hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho người mẹ trẻ xấu số. Hiện nay, xã cũng đang làm báo cáo về hoàn cảnh của 2 cháu bé mồ côi gửi cho Phòng Lao động - Thương binh - Xã hội huyện để làm hồ sơ cho các cháu được hưởng chế độ chính sách. Tôi cũng rất mong các nhà hảo tâm và mạnh thường quân quan tâm giúp đỡ để 2 cháu bé mồ côi có được cuộc sống như bao đứa trẻ khác", ông Hùng nói.