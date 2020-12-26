Đoạn clip ghi lại cảnh mẹ chồng đánh con dâu dã man vì nghi ngoại tình nhận về hàng ngàn bình luận trái chiều từ cộng đồng mạng.

Mới đây, cộng đồng mạng lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh mẹ chồng đánh con dâu vì nghi ngoại tình khiến nhiều người xôn xao.

Theo nội dung đoạn clip, phía nhà chồng tố con dâu có nhân tình trong lúc chồng đang làm việc ở nước ngoài, sáng sớm đã đến nhà nhân tình hú hí khiến ai nấy vô cùng phẫn nộ.

Clip mẹ chồng đánh con dâu vì nghi ngoại tình

Bà mẹ chồng tỏ vẻ vô cùng bức xúc, lao vào đánh ghen hộ con trai. Bà tát cả gã đàn ông được cho là nhân tình rồi xô con dâu xuống giường.

"Mày làm khổ con tao, chúng mày làm khổ con tao. Tao đợi bao nhiêu ngày hôm nay mới gặp được cái ngày này. Chúng mày cãi đi, cái loại này hơn gì con tao. Mang que tao đánh cho chúng mày gãy chân. Tao điên lắm. Mày khinh nhà tao", bà mẹ chồng bức xúc mắng mỏ.

Sau đó, bà mẹ chồng đã bế cháu nội vào nhìn mẹ và chì chiết: "Mẹ mày đây, đây nhìn đi". Tuy nhiên sau đó cháu bé đã được đưa ra ngoài.

Trái với thái độ phẫn uất của mẹ chồng, cô con dâu vẫn có thái độ khinh khỉnh không chút e sợ, nói như ra lệnh: "Bây giờ chuyện đã như thế này rồi, thôi thì…". Nhưng chưa kịp nói xong đã bị nhà chồng lao vào đánh tiếp.

Mẹ chồng đánh con dâu vì nghi ngoại tình gây xôn xao - Ảnh cắt từ clip

"Tôi bực lắm đấy, tôi mất ăn mất ngủ bao lâu nay. Nó vẫn về nhà tôi ở nó vẫn đi với trai. Dân làng đều biết cả", người mẹ chồng gào lên chửi mắng.

"Chị em nhà tao biết nhưng không bắt được nên không nói gì hết. Hôm nay bắt được tận đây loại mày thì cút hết. Mày có nhìn thấy con mày kia không", một người chị chồng cũng lên tiếng.

Ngay sau khi đăng tải, đoạn clip gây bão mạng và nhận được hàng ngàn ý kiến trái chiều. Tuy bức xúc với hành động của cô con dâu và gã đàn ông kia nhưng hầu hết mọi người đều không đồng tình với hành động lôi trẻ con vào cuộc. Hiện đoạn clip đánh ghen vẫn đang được lan truyền với tốc độ chóng mặt.

Cô gái trần như nhộng thản nhiên vào cửa hàng mua bia nhưng thái độ của nam nhân viên mới gây ngỡ ngàng Hành động phản cảm của cô nàng "tóc vàng hoe" khiến ai nấy sốc nặng. Tuy nhiên nam nhân viên cửa hàng lại có thái độ gây ngỡ ngàng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/xon-xao-clip-me-chong-danh-ghen-ho-con-trai-mang-chau-noi-den-bat-chung-kien-canh-me-ngoai-tinh-391404.html