Xe giường nằm chở 30 người bị 'bà hỏa' thiêu rụi, hành khách hốt hoảng tháo chạy giữa đêm

Xã hội 03/01/2024 09:16

Chỉ trong ít phút chiếc xe và hàng hóa bị lửa thiêu rụi.

Theo thông tin từ Dân Trí, khoảng 23h25 ngày 2/1, trên quốc lộ 1T tránh TP Ninh Bình (đoạn qua xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư, Ninh Bình), xe khách giường nằm 40 chỗ BKS 12B-003.70 đang lưu thông hướng Hà Nội - Thanh Hóa bất ngờ bốc cháy.

Tài xế là anh Nguyễn Quốc Tú (SN 1969, trú TP Vinh, Nghệ An). Ngoài anh Tú, trên xe còn 29 người khác gồm cả phụ xe và hành khách.

Chỉ huy Trạm CSGT Tam Điệp, Phòng CSGT Công an tỉnh Ninh Bình, cho biết cả 30 người trên xe đã thoát thân an toàn trước khi ngọn lửa bùng lớn, thiêu rụi chiếc xe cùng toàn bộ hàng hóa, hành lý.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng gồm Phòng CSGT, Phòng Cảnh sát PCCC, Công an huyện Hoa Lư (Công an tỉnh Ninh Bình) nhanh chóng có mặt chữa cháy, cứu hộ cứu nạn, phân luồng giao thông.

Nguyên nhân vụ cháy đang được Phòng Cảnh sát PCCC và Công an huyện Hoa Lư làm rõ.

Xe giường nằm chở 30 người bị 'bà hỏa' thiêu rụi, hành khách hốt hoảng tháo chạy giữa đêm - Ảnh 1

Xe giường nằm chở 30 người bị 'bà hỏa' thiêu rụi, hành khách hốt hoảng tháo chạy giữa đêm - Ảnh 2
 Chỉ sau ít phút bị thiêu rụi, chiếc xe khách chỉ còn trơ khung - Ảnh: Dân Trí

Trước đó 1 tháng, cũng xảy ra vụ việc tương tự ở Bình Phước. Cụ thể, dẫn tin từ TTXVN, khuya 28/11, trên quốc lộ 14, đoạn qua xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước, chiếc xe giường nằm chở gần 30 hành khách đang lưu thông trên Quốc lộ 14 bất ngờ bốc cháy khiến toàn bộ hàng hóa và khoang chứa ở gầm xe bị thiêu rụi.

Xe giường nằm chở 30 người bị 'bà hỏa' thiêu rụi, hành khách hốt hoảng tháo chạy giữa đêm - Ảnh 3
Hiện trường vụ cháy ở Bình Phước - Ảnh: TTXVN

Rất may, vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Đang giao xăng dầu, xe bồn bất ngờ bốc cháy dữ dội, 3 người bị bỏng

Đang giao xăng dầu, xe bồn bất ngờ bốc cháy dữ dội, 3 người bị bỏng

Đám cháy tạo thành cột lửa cao hàng chục mét kèm khói đen, tiếng nổ và mùi khó chịu.

Xem thêm
Từ khóa:   cháy xe khách xe khách cháy

TIN MỚI NHẤT

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 2 giờ 34 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 2 giờ 36 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 2 giờ 38 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 2 giờ 41 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 56 phút trước
Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Tâm sự Eva 3 giờ 41 phút trước
Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Tâm sự Eva 4 giờ 41 phút trước
Lý do gạo trong nhà hết nhanh bất thường được phát hiện nhờ chiếc camera giấu kín

Lý do gạo trong nhà hết nhanh bất thường được phát hiện nhờ chiếc camera giấu kín

Tâm sự gia đình 5 giờ 41 phút trước
Vì sao loại rau quen thuộc này lại sở hữu nguồn dưỡng chất dồi dào?

Vì sao loại rau quen thuộc này lại sở hữu nguồn dưỡng chất dồi dào?

Dinh dưỡng 6 giờ 11 phút trước
Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

Tâm sự gia đình 6 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Đà Nẵng: Phát hiện 7 voi trưởng thành và 2 voi con sinh trưởng, phát triển tốt

Đà Nẵng: Phát hiện 7 voi trưởng thành và 2 voi con sinh trưởng, phát triển tốt

3 địa phương sắp đón trung tâm thương mại mới

3 địa phương sắp đón trung tâm thương mại mới

Vì sao bữa cơm gia đình có thể giúp cha mẹ hiểu con hơn?

Vì sao bữa cơm gia đình có thể giúp cha mẹ hiểu con hơn?

Áp thấp nhiệt đới áp sát đất liền, mưa lớn dồn dập từ Trung Bộ ra miền Bắc

Áp thấp nhiệt đới áp sát đất liền, mưa lớn dồn dập từ Trung Bộ ra miền Bắc