Xe giường nằm chở 30 người bị 'bà hỏa' thiêu rụi, hành khách hốt hoảng tháo chạy giữa đêm

Chỉ trong ít phút chiếc xe và hàng hóa bị lửa thiêu rụi.

Theo thông tin từ Dân Trí, khoảng 23h25 ngày 2/1, trên quốc lộ 1T tránh TP Ninh Bình (đoạn qua xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư, Ninh Bình), xe khách giường nằm 40 chỗ BKS 12B-003.70 đang lưu thông hướng Hà Nội - Thanh Hóa bất ngờ bốc cháy.

Tài xế là anh Nguyễn Quốc Tú (SN 1969, trú TP Vinh, Nghệ An). Ngoài anh Tú, trên xe còn 29 người khác gồm cả phụ xe và hành khách.

Chỉ huy Trạm CSGT Tam Điệp, Phòng CSGT Công an tỉnh Ninh Bình, cho biết cả 30 người trên xe đã thoát thân an toàn trước khi ngọn lửa bùng lớn, thiêu rụi chiếc xe cùng toàn bộ hàng hóa, hành lý.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng gồm Phòng CSGT, Phòng Cảnh sát PCCC, Công an huyện Hoa Lư (Công an tỉnh Ninh Bình) nhanh chóng có mặt chữa cháy, cứu hộ cứu nạn, phân luồng giao thông.

Nguyên nhân vụ cháy đang được Phòng Cảnh sát PCCC và Công an huyện Hoa Lư làm rõ.

Chỉ sau ít phút bị thiêu rụi, chiếc xe khách chỉ còn trơ khung - Ảnh: Dân Trí

Trước đó 1 tháng, cũng xảy ra vụ việc tương tự ở Bình Phước. Cụ thể, dẫn tin từ TTXVN, khuya 28/11, trên quốc lộ 14, đoạn qua xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước, chiếc xe giường nằm chở gần 30 hành khách đang lưu thông trên Quốc lộ 14 bất ngờ bốc cháy khiến toàn bộ hàng hóa và khoang chứa ở gầm xe bị thiêu rụi.

Hiện trường vụ cháy ở Bình Phước - Ảnh: TTXVN

Rất may, vụ cháy không gây thiệt hại về người.

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