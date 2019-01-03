Nhìn thấy thi thể đứa con trai tội nghiệp được đưa về nhà, người cha chỉ biết ngồi thất thần vì vẫn chưa thể tin được đó là sự thật.

Anh Trần Quốc Cường (sinh năm 1997, ngụ ấp Hưng Thành, xã Hưng Thạnh, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An) là một trong 4 nạn nhân xấu số tử vong trong vụ tai nạn thảm khốc xảy ra vào lúc 15 giờ ngày hôm qua (2/1) tại Bến Lức (Long An).

Hiện trường xảy ra vụ tai nạn thương tâm - Ảnh: Internet

Được biết, Cường sinh ra trong một gia đình có hai anh em. Vì hoàn cảnh khó khăn nên từ lớp 10 cả hai đã phải nghỉ học để đi kiếm tiền phụ giúp gia đình. Sau một thời gian làm công nhân, Cường chuyển sang chạy xe ôm công nghệ. Cả gia đình Cường sống trong một ngôi nhà tình thương được nhà nước cấp cho. Cha mẹ dù lớn tuổi nhưng vẫn cố làm lụng để kiếm thêm tiền. Hằng ngày, ông bà ở nhà ai gọi gì làm nấy.

Người bố ngã quỵ khi nghe tin con trai tử vong - Ảnh: Thanh Niên

Dù ở xa nhưng Cường vẫn thường xuyên gọi điện về hỏi thăm sức khỏe cha mẹ. Chỉ mới vài ngày trước, khi Cường gọi về cho gia đình, người mẹ còn dặn dò chạy xe cẩn thận. Vậy mà chỉ mới ít ngày, người con hiếu thảo đó đã mãi mãi ra đi.

Nghe được tin con trai gặp nạn, cha mẹ Cường ngã quỵ nên không thể lên bệnh viện đón con đành phải nhờ hai người chú lên đón về. Theo thông tin từ Thanh Niên, khoảng 23 giờ 20 phút tối qua thi thể Cường mới được đưa lên xe, đi đến hiện trường tai nạn thắp nhang rồi mới về nhà. Đến khoảng 2 giờ sáng nay gia đình mới nhìn thấy thi thể Cường, chuẩn bị cho việc khâm liệm lúc 3 giờ sáng.

Nhìn thấy thi thể đứa con trai tội nghiệp, ông Trần Văn Việt (sinh năm 1969) gần như không thể đứng vững. Những người chứng kiến không thể kìm được nước mắt trước cảnh tượng đau lòng.

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