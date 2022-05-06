Đây là hai nghi can cướp giật điện thoại iPhone 12 của anh Cao Xuân Đại (19 tuổi, quê Nghệ An) trên đường Nguyễn Văn Quá (phường Đông Hưng Thuận, quận 12) tối 27/4, khiến anh Đại gặp tai nạn tử vong.

Theo thông tin từ Pháp Luật TP.HCM, ngày 5/5, một nguồn tin xác nhận, Công an quận 12, TP.HCM khởi tố, bắt giam Điền Đức Huy (25 tuổi, ngụ quận 12) và Phùng Tấn Thành (24 tuổi, ngụ Hóc Môn) để điều tra về tội cướp giật tài sản.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Đội CSHS Công an quận 12 đã phối hợp với các đơn vị liên quan vào cuộc điều tra, truy xét. Huy và Thành nhanh chóng bị bắt tại nơi ở.

Công an thu hồi được tang vật là chiếc điện thoại của nạn nhân. “Chiếc biển số xe rơi tại hiện trường cũng là biển số của chiếc xe mà hai tên cướp sử dụng để gây án” – nguồn tin cho hay.

Dẫn theo nguồn tin từ Thanh Niên, ông Sang (bố của nạn nhân) cho biết có thành lập một doanh nghiệp ở TP.HCM, thời gian gần đây ông liên tục phải di chuyển từ Nghệ An vào TP.HCM để giám sát mọi việc trong này. Đến ngày 25/4, ông mua vé máy bay cho con trai là anh Cao Xuân Đại (19 tuổi) từ Nghệ An vào TP.HCM chơi ít ngày trước khi anh Đại sang Nhật Bản du học.

Anh Cao Xuân Đại vừa vào TP.HCM chơi ngày 25.4 thì ngày 27.4 gặp nạn - Ảnh: Thanh Niên

“Cháu có một suất học bổng đi Nhật Bản du học và sắp đến ngày xuất cảnh. Trước khi đi, tôi muốn đưa cháu vào chơi vài bữa, tranh thủ bảo cháu đi niềng răng. Tôi đã mua vé về lại Nghệ An, dự định ngày 28/4, bố con cùng về quê để chơi với gia đình trong mấy ngày nghỉ lễ, nhưng không ngờ…”, ông Sang buồn bã kể.

Nguồn cơn của sự việc xuất phát từ chiều tối 27/4. Ông Sang cho hay, khoảng 18 giờ hôm đó, anh Đại muốn đến nhà bạn chơi nên ông bảo con trai lấy xe máy để đi. Khi anh Đại đang chạy xe máy trên đường Nguyễn Văn Quá (Q.12), hướng từ đường Trường Chinh về Chợ Cầu, thì lấy điện thoại ra nghe và bị 2 tên cướp chạy theo giật mất điện thoại. Anh Đại truy đuổi cướp thì xảy ra vụ việc đáng tiếc trên.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: ViêtNamNet

Khoảng 21 giờ cùng ngày, không thấy con trai nghe điện thoại, ông Sang vội vã đi tìm con những không thấy và phải nhờ đến bạn tìm giúp nhưng cùng đều không có kết quả.

“Chúng tôi 2 lần đi qua đoạn đường cháu đã gặp nạn trước đó nhưng không phát hiện ra, vì lúc đó hiện trường đã được dọn dẹp. Đến khoảng 2 giờ sáng hôm sau, mệt quá, tôi bảo người bạn về nhà nghỉ ngơi chút, nếu sáng mai vẫn không liên lạc được với cháu thì sẽ đến công an để trình báo, nhờ hỗ trợ tìm kiếm”, ông Sang kể.

Sau khi về nhà, người bạn của ông Sang lên mạng xã hội thì thấy trang facebook nhóm đồng hương Nghệ An tại TP.HCM vừa đăng thông tin truy tìm tung tích một người bị tử vong do tai nạn giao thông kèm theo tên nạn nhân và biển số xe máy nên báo cho ông Sang. Khi ông Sang và người bạn của ông tìm đến trung tâm hỏa táng như thông tin đăng tải, ông Sang rụng rời chân tay khi xác định người bị nạn chính là con trai mình.

Người cha 44 tuổi đau đớn cho biết, cả nhà ông chỉ có mình anh Đại là con trai nên dành rất nhiều tâm huyết để nuôi dạy cháu thành người nhưng chưa kịp nhìn thấy con mình có được sự nghiệp cho riêng mình thì đã con đã bỏ gia đình mà đi mất.

Hiện điều gia đình ông Sang mong mỏi lúc này là phải có một bản án nghiêm khắc dành cho những kẻ cướp giật đã khiến con trai ông tử vong. Ông nói: “Đau lòng lắm, chúng tôi chỉ mong pháp luật nghiêm minh xử lý những kẻ cướp giật, để xã hội bớt đi những chuyện đau lòng như thế này. Nếu quy định của pháp luật hiện nay về tội cướp giật chưa đủ sức để răn đe, cần sửa luật theo phương án tăng nặng hình phạt để góp phần hạn chế nạn cướp giật, bớt đi những nỗi đau cho người lương thiện”.