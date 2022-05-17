Vụ nữ tài xế livestream khi đang lái xe khiến nữ sinh lớp 10 tử vong: Được xác định không có bằng lái

Xã hội 17/05/2022 08:27

Liên quan đến vụ nữ tài xế livestream khi đang điều khiển ô tô tông phải 1 nữ sinh lớp 10 khiến nạn nhân bị tử vong, lực lượng chức năng vừa xác định không có bằng lái xe.

Theo nguồn tin VietNamNet ngày 16/5, bà Thương - người lái ô tô gây tai nạn khiến nữ sinh lớp 10 tử vong đã được lực lượng chức năng xác định là chưa có bằng lái xe. “Bà này được cho là đang livestream khi lái xe, vì thế không quan sát dẫn tới không kịp xử lý tình huống xảy ra va chạm”.

Vụ nữ tài xế livestream khi đang lái xe khiến nữ sinh lớp 10 tử vong: Được xác định không có bằng lái - Ảnh 1
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc thương tâm - Ảnh: VietNamNet

Trước đó vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 12-5, tại khu vực giao nhau giữa đường 30/4 và đường Phạm Ngọc Thạch (thuộc địa bàn tổ 3C, thị trấn Đạ Tẻh) cháu N.Y.N (16 tuổi) ngụ thị trấn Đạ Tẻh điều khiển xe đạp điện đi học thì va chạm với xe mô tô BKS: 49N1-130.33 do Nguyễn Đình Thoại (25 tuổi) ngụ xã Tiên Hoàng, huyện Cát Tiên (Lâm Đồng) điều khiển lưu thông cùng chiều khiến cháu NYN ngã ngang ra đường.

Dẫn theo nguồn tin từ báo Pháp Luật TP.HCM, tại thời điểm đó bà Ngô Nguyên Thương (40 tuổi) ngụ thôn Phú Thành, xã Đạ Lây, huyện Đạ Tẻh điều khiển xe ô tô BKS 49A-45032 lưu thông từ phía sau cán qua người khiến cháu N YN tử vong tại chỗ.

Vụ nữ tài xế livestream khi đang lái xe khiến nữ sinh lớp 10 tử vong: Được xác định không có bằng lái - Ảnh 2
Sau khi va chạm với xe máy, cháu N.Y.N ngã ra và bị Thương cán ngang dẫn đến tử vong - Ảnh: Pháp Luật TP.HCM

Đáng nói, Thương được xác định là đang livestream khi điều khiển xe ô tô nên không quan sát và không kịp xử lý tình huống giao thông xảy ra phía trước.

Hiện, công an huyện Đạ Tẻh đã cho gia đình Thương bảo lãnh về nhà (tại ngoại) để tiếp tục phục vụ công tác điều tra.

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