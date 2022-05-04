Vụ người phụ nữ mắc kẹt 7 ngày ở Yên Tử: Tiếng vọng yếu ớt dưới vực sâu, ban quản lý tiết lộ 'từng có 5 người rơi xuống vách núi nhưng không ai lành lặn như thế này'

Xã hội 04/05/2022 22:10

Ban quản lý khu vực Yên Tử tiết lộ, trường hợp của bà Liên vô cùng hi hữu vì trước bà Liên cũng có 5 vụ tai nạn rơi xuống vực, các nạn nhân hoặc bị gãy tay, gãy chân nặng thì đa chấn thương, không một ai lành lặn như người phụ nữ 60 tuổi này.

Liên quan đến vụ người phụ nữ 60 tuổi - bà Nguyễn Thị Bích Liên được cứu thoát sau nhiều ngày rơi xuống vực sâu ở Yên Tử, trao đổi với Tổ Quốc, chiều 4/5, anh Nguyễn Minh Thuận, nhân viên ban quản lý di tích chùa Yên Tử, một trong những người tham gia cứu người phụ nữ mắc kẹt dưới vách đá hôm 3/5 cho biết vẫn không tin được việc bà Liên có thể sống sót quay trở về.

Anh Thuận cho hay, vào sáng 3/5, như thường lệ anh cùng anh Mạnh và vài người thực hiện nhiệm vụ tuần tra. Khi đi qua khe núi dưới chân chùa Yên Tử thì đội tuần tra nghe tiếng đồ inox va đập kèm theo tiếng kêu cứu yếu ớt.

"Cứu tôi với, tôi bị rơi xuống vực", tiếng bà Liên vọng lên yếu ớt từ dưới vách đá.

Anh Mạnh là người phát hiện ra bà Nguyễn Thị Bích Liên đầu tiên, kêu vọng xuống "chúng cháu ở đây, cô yên tâm ngồi yên, bọn cháu sẽ xuống đưa cô lên".

Phát hiện có người mặc kẹt, ngay lập tức các anh báo về cho ban quản lý Ban Quản lý di tích Rừng Quốc gia Yên Tử phối hợp cùng nhà chùa, Công ty TNHH Tùng Lâm lên kế hoạch giải cứu nạn nhân.

Một đội gồm nhiều thanh niên khỏe mạnh được huy động buộc dây thừng quanh người, leo từ vách núi xuống dưới vực đưa bà Liên lên.

Vụ người phụ nữ mắc kẹt 7 ngày ở Yên Tử: Tiếng vọng yếu ớt dưới vực sâu, ban quản lý tiết lộ 'từng có 5 người rơi xuống vách núi nhưng không ai lành lặn như thế này' - Ảnh 1
Khu vực bà Liên gặp nạn - Ảnh: Người Lao Động

"Chúng tôi cử 3 người leo xuống. Khi tiếp cận được bà Liên đang ngồi trên một mõm đá, bên dưới là vực sâu dựng đứng hàng trăm mét. Trên người bà Liên mặc một chiếc áo khoác gió dày, bên ngoài quấn đầy áo mưa, bên trên kéo ngọn tre che gió", anh Thuận kể để đưa được bà Liên lên hai người kéo đằng trước, một người đỡ phía sau lưng.

Lúc được kéo lên, bà Liên mệt và hoảng sợ, nhưng vẫn tỉnh táo và không bị thương nặng, chỉ có vài vết thâm ở chân và vết xước ở tay. Trong người bà giữ vé cáp treo và vé vãn cảnh Yên Tử ghi ngày 27/4.

"Bà ấy tự đi vài bước nhưng sau đó không đi được. Nhóm cứu hộ thay phiên nhau cõng bà từ trên đỉnh chùa Đồng xuống nhà thường trực của Ban quản lý ngay phía dưới chân núi", anh Thuận kể lại.

Trở về từ bàn tay tử thần, chia sẻ với Thanh Niên, bà Liên nhớ lại, vào sáng 27/4 bà đã leo lên núi Yên Tử một mình. Trên đường hành hương gần tới chùa Đồng thì thấy người hơi mệt nên bà ngồi nghỉ gần lan can chùa Đồng. Thế nhưng, khi đứng dậy để đi tiếp thì bà Liên bị tụt huyết áp nên choáng rồi bị ngã xuống vực.

Vụ người phụ nữ mắc kẹt 7 ngày ở Yên Tử: Tiếng vọng yếu ớt dưới vực sâu, ban quản lý tiết lộ 'từng có 5 người rơi xuống vách núi nhưng không ai lành lặn như thế này' - Ảnh 2
Người phụ nữ kể lại hành trình chống chọi với 'tử thần' - Ảnh: Thanh Niên

Rất may mắn, do điểm rơi dưới vực có nhiều cây trúc nên bà Liên không bị thương nặng. Nạn nhân đã cố gắng kêu cứu nhưng bị lả đi, cộng thêm ở nơi hoang vắng nên không có ai trông thấy. Thời điểm bị ngã, chiếc điện thoại của bà Liên cũng bị rơi nên bà không thể liên lạc được với ai.

Để sinh tồn suốt 7 ngày với mưa gió, nắng gắt, người phụ nữ này đã phải dùng ít cơm nắm và nước uống mang theo. Khi hết nước thì nạn nhân có nhặt một số chai nước thừa rơi xuống vực để sống sót qua ngày.

Vụ người phụ nữ mắc kẹt 7 ngày ở Yên Tử: Tiếng vọng yếu ớt dưới vực sâu, ban quản lý tiết lộ 'từng có 5 người rơi xuống vách núi nhưng không ai lành lặn như thế này' - Ảnh 3
Vết thương của bà Liên khi bị rơi xuống vách núi - Ảnh: Tổ Quốc

Chia sẻ thêm với Tổ Quốc, ban quản lý di tích chùa Yên Tử tiết lộ, trường hợp của bà Liên vô cùng hi hữu vì trước bà Liên cũng có 5 vụ tai nạn rơi xuống vực, các nạn nhân hoặc bị gãy tay, gãy chân nặng thì đa chấn thương, không một ai lành lặn như người phụ nữ 60 tuổi này.

"Nếu như không có phiến đá, chắc nạn nhân đã rơi xuống vực sâu. Bà không bị gãy tay hay gãy chân là do tụt xuống vực theo kiểu nằm sấp, quần áo dày giảm bớt vết thương. Còn nếu ngã tự do có thể đã mất mạng do đây là vách dốc đứng", đại diện ban quản lý nói và cho biết nơi người phụ nữ rơi xuống khá kín gió, may mắn có áo mưa che chắn nên bà không bị cảm lạnh. 

Nhiệt độ ở vách núi về đêm giảm xuống đến 8 độ, vách núi đã che chắn cho bà, cộng với sự may mắn khi tìm được túi đồ ăn đã giúp bà Liên vượt qua khó khắn về lương thực, cầm cự được 7 ngày.

Người phụ nữ sống sót dưới vực sâu Yên Tử 7 ngày dùng dương xỉ, lạc tiên để ăn và cầm máu: Chuyên gia nói gì?

Người phụ nữ sống sót dưới vực sâu Yên Tử 7 ngày dùng dương xỉ, lạc tiên để ăn và cầm máu: Chuyên gia nói gì?

Ngoài cơm cháy, bà Nguyễn Thị Bích Liên đã ăn lá cây dương xỉ và củ lạc tiên, chắt lọc nước để sinh tồn trong suốt 7 ngày dưới vực sâu ở Yên Tử. Tuy nhiên, điều này có thật sự tốt?

Xem thêm
Từ khóa:   người phụ nữ mắc kẹt Mắc kẹt dưới vực vực Yên Tử Yên Tử vực sâu ở núi Yên Tử

TIN MỚI NHẤT

Đàn cá voi nhà táng đánh chìm du thuyền, 4 người bị mắc kẹt trên biển

Đàn cá voi nhà táng đánh chìm du thuyền, 4 người bị mắc kẹt trên biển

Video 41 phút trước
Sự thật cảm động đằng sau vật dụng bất thường tôi vô tình thấy trong túi áo chồng

Sự thật cảm động đằng sau vật dụng bất thường tôi vô tình thấy trong túi áo chồng

Tâm sự Eva 1 giờ 11 phút trước
Gia đình sốc nặng khi phát hiện trăn khổng lồ dài 6 mét bò vào nhà bị ngập nước

Gia đình sốc nặng khi phát hiện trăn khổng lồ dài 6 mét bò vào nhà bị ngập nước

Video 1 giờ 41 phút trước
Cuộc trò chuyện bí mật lúc nửa đêm của người chồng và phản ứng của người vợ

Cuộc trò chuyện bí mật lúc nửa đêm của người chồng và phản ứng của người vợ

Tâm sự gia đình 2 giờ 11 phút trước
Sự thật sau hành động vứt tiền và yêu cầu bất ngờ của người chồng

Sự thật sau hành động vứt tiền và yêu cầu bất ngờ của người chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 41 phút trước
Đêm mất ngủ của tôi sau lời nhờ vả không ai ngờ từ cô hàng xóm

Đêm mất ngủ của tôi sau lời nhờ vả không ai ngờ từ cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 3 giờ 11 phút trước
Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Tâm sự gia đình 3 giờ 41 phút trước
Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Tâm sự gia đình 4 giờ 11 phút trước
Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Ngoại tình 4 giờ 41 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?