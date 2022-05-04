Vụ người phụ nữ mắc kẹt 7 ngày ở Yên Tử: Tiếng vọng yếu ớt dưới vực sâu, ban quản lý tiết lộ 'từng có 5 người rơi xuống vách núi nhưng không ai lành lặn như thế này'

Anh Thuận cho hay, vào sáng 3/5, như thường lệ anh cùng anh Mạnh và vài người thực hiện nhiệm vụ tuần tra. Khi đi qua khe núi dưới chân chùa Yên Tử thì đội tuần tra nghe tiếng đồ inox va đập kèm theo tiếng kêu cứu yếu ớt.

Liên quan đến vụ người phụ nữ 60 tuổi - bà Nguyễn Thị Bích Liên được cứu thoát sau nhiều ngày rơi xuống vực sâu ở Yên Tử , trao đổi với Tổ Quốc, chiều 4/5, anh Nguyễn Minh Thuận, nhân viên ban quản lý di tích chùa Yên Tử, một trong những người tham gia cứu người phụ nữ mắc kẹt dưới vách đá hôm 3/5 cho biết vẫn không tin được việc bà Liên có thể sống sót quay trở về.

Anh Mạnh là người phát hiện ra bà Nguyễn Thị Bích Liên đầu tiên, kêu vọng xuống "chúng cháu ở đây, cô yên tâm ngồi yên, bọn cháu sẽ xuống đưa cô lên".

"Cứu tôi với, tôi bị rơi xuống vực", tiếng bà Liên vọng lên yếu ớt từ dưới vách đá.

Phát hiện có người mặc kẹt, ngay lập tức các anh báo về cho ban quản lý Ban Quản lý di tích Rừng Quốc gia Yên Tử phối hợp cùng nhà chùa, Công ty TNHH Tùng Lâm lên kế hoạch giải cứu nạn nhân.

Một đội gồm nhiều thanh niên khỏe mạnh được huy động buộc dây thừng quanh người, leo từ vách núi xuống dưới vực đưa bà Liên lên.

Khu vực bà Liên gặp nạn - Ảnh: Người Lao Động

"Chúng tôi cử 3 người leo xuống. Khi tiếp cận được bà Liên đang ngồi trên một mõm đá, bên dưới là vực sâu dựng đứng hàng trăm mét. Trên người bà Liên mặc một chiếc áo khoác gió dày, bên ngoài quấn đầy áo mưa, bên trên kéo ngọn tre che gió", anh Thuận kể để đưa được bà Liên lên hai người kéo đằng trước, một người đỡ phía sau lưng.

Lúc được kéo lên, bà Liên mệt và hoảng sợ, nhưng vẫn tỉnh táo và không bị thương nặng, chỉ có vài vết thâm ở chân và vết xước ở tay. Trong người bà giữ vé cáp treo và vé vãn cảnh Yên Tử ghi ngày 27/4.

"Bà ấy tự đi vài bước nhưng sau đó không đi được. Nhóm cứu hộ thay phiên nhau cõng bà từ trên đỉnh chùa Đồng xuống nhà thường trực của Ban quản lý ngay phía dưới chân núi", anh Thuận kể lại.

Trở về từ bàn tay tử thần, chia sẻ với Thanh Niên, bà Liên nhớ lại, vào sáng 27/4 bà đã leo lên núi Yên Tử một mình. Trên đường hành hương gần tới chùa Đồng thì thấy người hơi mệt nên bà ngồi nghỉ gần lan can chùa Đồng. Thế nhưng, khi đứng dậy để đi tiếp thì bà Liên bị tụt huyết áp nên choáng rồi bị ngã xuống vực.

Người phụ nữ kể lại hành trình chống chọi với 'tử thần' - Ảnh: Thanh Niên

Rất may mắn, do điểm rơi dưới vực có nhiều cây trúc nên bà Liên không bị thương nặng. Nạn nhân đã cố gắng kêu cứu nhưng bị lả đi, cộng thêm ở nơi hoang vắng nên không có ai trông thấy. Thời điểm bị ngã, chiếc điện thoại của bà Liên cũng bị rơi nên bà không thể liên lạc được với ai.

Để sinh tồn suốt 7 ngày với mưa gió, nắng gắt, người phụ nữ này đã phải dùng ít cơm nắm và nước uống mang theo. Khi hết nước thì nạn nhân có nhặt một số chai nước thừa rơi xuống vực để sống sót qua ngày.

Vết thương của bà Liên khi bị rơi xuống vách núi - Ảnh: Tổ Quốc

Chia sẻ thêm với Tổ Quốc, ban quản lý di tích chùa Yên Tử tiết lộ, trường hợp của bà Liên vô cùng hi hữu vì trước bà Liên cũng có 5 vụ tai nạn rơi xuống vực, các nạn nhân hoặc bị gãy tay, gãy chân nặng thì đa chấn thương, không một ai lành lặn như người phụ nữ 60 tuổi này.

"Nếu như không có phiến đá, chắc nạn nhân đã rơi xuống vực sâu. Bà không bị gãy tay hay gãy chân là do tụt xuống vực theo kiểu nằm sấp, quần áo dày giảm bớt vết thương. Còn nếu ngã tự do có thể đã mất mạng do đây là vách dốc đứng", đại diện ban quản lý nói và cho biết nơi người phụ nữ rơi xuống khá kín gió, may mắn có áo mưa che chắn nên bà không bị cảm lạnh.

Nhiệt độ ở vách núi về đêm giảm xuống đến 8 độ, vách núi đã che chắn cho bà, cộng với sự may mắn khi tìm được túi đồ ăn đã giúp bà Liên vượt qua khó khắn về lương thực, cầm cự được 7 ngày.