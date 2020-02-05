Vụ chích điện sát hại vợ ở Bà Rịa - Vũng Tàu: Lời khai lạnh người của gã chồng

Xã hội 05/02/2020 09:52

Liên quan đến vụ việc chồng sát hại vợ bằng chích điện ở Bà Rịa - Vũng Tàu, tại cơ quan công an đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Mới đây, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết đơn vị này đã tạm giữ đối tượng Nguyễn Văn Đồng (58 tuổi, ngụ thị trấn Long Hải, huyện Long Điền) để điều tra hành vi giết người. Nạn nhân là bà L.T.N (52 tuổi, vợ của Đồng).

Được biết, nguyên nhân người chồng sát hại vợ là do mâu thuẫn về tiền bạc. Tại cơ quan điều tra, đối tượng Đồng bước đầu đã thừa nhận hành vi của mình. Ông ta khai do nợ tiền cờ bạc, nói vợ đưa tiền trả nợ nhưng bà N. không đồng ý và nói sẽ tìm nơi khác để ở.

Nghe vậy, Đồng đã lấy dụng cụ chích điện tự chế cắm vào ổ điện đe dọa. Khi nạn nhân quả quyết không đưa tiền, quay lưng ngủ tiếp thì đối tượng chích điện nhiều lần khiến nạn nhân tử vong. Theo thông tin trên Zing, sau khi gây án, nghi phạm kéo chăn lên người vợ rồi ra võng nằm ngủ. 

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Vì mâu thuẫn tiền bạc, người chồng sát hại vợ lúc rạng sáng - Ảnh: Internet

Như thông tin trước đó đã đưa, vào rạng sáng 3/2, người thân phát hiện bà N. tử vong trên giường ngủ, phần cổ có vết cháy nghi do điện giật. Ngay sau khi nhận được tin từ người dân, cơ quan chức năng đã nhanh chóng vào cuộc điều tra.

Bước đầu, công an xác định nạn nhân tử vong do điện giật. Ngay sau đó, chồng bà N. được mời lên lấy lời khai. Ban đầu, đối tượng khai tối 2/2, ông ta ngủ ngoài nhà còn vợ và con gái ngủ riêng ở 2 phòng khác nhau. Đến khoảng 0 giờ sáng 3/2, vì nghe tiếng gà ngoài nhà kêu nên bà N. ra ngoài kiểm tra. Sau đó không lâu, ông Đồng nghe tiếng vợ ngã nên ra xem. Kiểm tra xong thấy không có gì, vợ chồng bà N. vào nhà ngủ lại. Đến sáng, người nhà phát hiện bà N. tử vong trên giường ngủ. Tuy nhiên, sau đó đối tượng Đồng đã thừa nhận hành vi giết vợ.

Hiện vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Bà Rịa - Vũng Tàu: Người phụ nữ tử vong bất thường trên giường với vết cháy trên cổ

Bà Rịa - Vũng Tàu: Người phụ nữ tử vong bất thường trên giường với vết cháy trên cổ

Phát hiện nạn nhân tử vong bất thường trên giường với vết cháy ở cổ, người nhà đã trình báo sự việc đến cơ quan công an. Ngay khi nhận được tin, cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra.

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Từ khóa:   Bà Rịa - Vũng Tàu tử vong do điện giật chồng giết vợ

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