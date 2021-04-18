Vụ bé gái 5 tuổi nghi bị xâm hại và sát hại tại BR-VT: Nghi vấn có người đàn ông cho kẹo và hứa dẫn đi tìm cha

Liên quan đến vụ việc bé gái 5 tuổi nghi bị xâm hại và sát hại dã man tại BRVT, hiện cơ quan công an đang tích cực điều tra vụ án. Nhiều tình tiết xung quanh vụ án bước đầu cũng được hé lộ.
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Theo thông tin từ Thanh Niên, bé gái bị sát hại được xác định là cháu P.N.Q.N. (5 tuổi ở P. Long Tâm, TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu). Trước đó, vào khoảng 21h30 tối ngày 17/4, gia đình không thấy bé N. ở nhà nên tổ chức đi tìm. Đến khoảng 23h cùng ngày, mẹ cháu bé phát hiện cháu nằm ở bãi đất trống cách nhà 300m. Lúc này, trên người cháu không mặc quần và miệng sùi bọt mép. Tuy được người nhà nhanh chóng đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng cháu bé đã tử vong trước đó.
Liên quan đến vụ việc, theo thông tin từ Pháp luật và bạn đọc, chiều nay ngày 18/4, bà ngoại của cháu N. cho biết, trước khi vụ việc đau lòng xảy ra chị gái cháu N. được một người đàn ông lạ mặt dụ cho kẹo và hứa dẫn đi tìm ba. Tuy nhiên, người chị không lấy mà cho N.
Ngoài ra, theo thông tin từ Vietnamnet, bà ngoại nạn nhân còn cho biết, trước khi vụ việc xảy ra bé N. có chơi cùng một bé trai. Tuy nhiên, có lúc bé trai này chạy vào nhà khóc vì lý do là không có ai chơi cùng: “Tôi nghĩ thời điểm này, thằng bé phát hiện có người lạ tiếp cận cháu N. rồi dắt đi, do không có ai chơi cùng nên cháu trai mới khóc như vậy”.
Được biết, cha và mẹ của bé N. đã ly hôn, bé N. và chị gái cùng mẹ đang sống cùng nhà ngoại, còn người cha đi làm ở tỉnh Bình Phước.
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tích cực điều tra, làm rõ.