Vụ bé 2 tuổi rơi từ tầng 9 bệnh viện tử vong: Bệ cửa sổ khá an toàn, chỉ mở được khi có lực người lớn

Xã hội 30/10/2021 14:23

Theo chia sẻ của một số phụ huynh có con đang điều trị tại đây cho biết, bệ cửa sổ ở bệnh viện Green khá cao và an toàn, cánh cửa chỉ có thể mở được với lực của người lớn và có 2 nấc chỉnh mở cánh.

Liên quan đến tai nạn đáng tiếc vừa xảy ra tại BV quốc tế Green, quận Lê Chân, Hải Phòng, theo VOV đưa tun, lãnh đạo bệnh viện cho hay, nạn nhân là cháu bé T.H.L., SN 2019, quê huyện Thanh Miện, Hải Dương bị rơi từ tầng 9 xuống đất qua cửa sổ phòng bệnh.

Được biết, bệnh nhi nhập viện do bị dị tật trong miệng cần phải phẫu thuật. Sau ca mổ, sức khỏe ổn định và  em được nằm theo dõi tại phòng 910 (tầng 9) của bệnh viện. Thời điểm này, cả phòng 910 chỉ có mình cháu bé và mẹ cháu chăm sóc nên khi điều dưỡng đến tiêm cho cháu T.H.L. có nhắc mẹ cháu để ý trông nom trẻ. Sau đó, điều dưỡng và mọi người xung quanh nghe thấy tiếng kêu thất thanh của mẹ cháu cho biết bé L. đã bị ngã qua cửa sổ.

Vụ bé 2 tuổi rơi từ tầng 9 bệnh viện tử vong: Bệ cửa sổ khá an toàn, chỉ mở được khi có lực người lớn - Ảnh 1
Khu vực sau tòa nhà phòng bệnh, nơi bé T.H.L rơi xuống - Ảnh: Giadinh.net

Sau khi xảy ra sự việc, bệnh viện thực hiện lệnh báo động đỏ, cấp cứu ngay tại bệnh viện sau đó chuyển tuyến sang Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng, nhưng cháu không qua khỏi. Vị lãnh đạo tại bệnh viện cho hay: "Gia đình bệnh nhân cũng hoàn cảnh khó khăn. Sau khi xảy ra sự việc, Bệnh viện đã phối hợp với gia đình và hỗ trợ lo cho cháu. Bệnh viện đã hoàn trả hoàn toàn viện phí trong những ngày cháu nằm viện và phẫu thuật tại bệnh viện đồng thời hỗ trợ thêm một phần để gia đình lo việc cho cháu".

Theo thông tin của Giadinh.net, chia sẻ của một số phụ huynh đưa con vào bệnh viện quốc tế Green điều trị, bệ cửa sổ ở bệnh viện Green khá cao và an toàn, cánh cửa chỉ có thể mở được với lực của người lớn và có 2 nấc chỉnh mở cánh. Trường hợp cháu bé bị rơi rất có khả năng gia đình đã kê giường ra sát cửa sổ nên mới xảy ra sự việc đau lòng này.

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Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Green cho biết, sau khi xảy ra sự việc cháu bé rơi từ tầng 9 bệnh viện xuống đất, bệnh viện thực hiện lệnh báo động đỏ, cấp cứu ngay tại bệnh viện sau đó chuyển tuyến sang Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng, nhưng cháu không qua khỏi.

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