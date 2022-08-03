Vụ 3 chiến sĩ hy sinh trong đám cháy ở Hà Nội: Người thân nói gì trước tin xuất hiện số tài khoản của gia đình xin tiền phúng điếu trên mạng xã hội?

Xã hội 03/08/2022 11:36

Mới đây trên mạng xã hội xuất hiện số tài khoản của thân nhân gia đình 3 chiến sĩ hy sinh trong quá trình làm nhiệm vụ tại Hà Nội khiến dân tình xôn xao.

Liên quan đến vụ 3 chiến sỹ PCCC hy sinh khi đang làm nhiệm vụ tại.Hà Nội, mới đây, theo thông tin từ VOV, trên mạng xã hội bất  ngờ xuất hiện số tài khoản được cho là của gia đình 3 chiến sĩ. Cụ thể, các bài đăng này công khai kêu gọi các tập thể, cá nhân muốn phúng viếng, ủng hộ gia đình 3 chiến sỹ theo số tài khoản của từng thân nhân người đã mất.

Qua xác minh tại gia đình chiến sỹ Nguyễn Đình Phúc, chị T. H. Y. - chị gái của chiến sỹ Phúc - cho biết: "Số tài khoản trên mạng xã hội đúng là số tài khoản của mẹ tôi. Gia đình chúng tôi chỉ cung cấp số tài khoản cho phía Công an TP. Hà Nội để phục vụ tổ chức lễ tang nội bộ. Nội bộ ngành công an cũng yêu cầu không được lan truyền thông tin này. Vì thế, nhà mình cũng không cung cấp cho bất cứ ai số tài khoản này".

Bên cạnh đó, trên trang cá nhân, chị T.H.Y. cũng có bài viết nói rõ sự việc. Theo đó, chị Y. nhấn mạnh:"Gia đình em không có bất cứ một số tài khoản nào khác để nhận ủng hộ cả". Đồng thời, chị cũng gửi lời cảm ơn đến mọi người đã quan tâm, chia buồn cùng gia đình.

Vụ 3 chiến sĩ hy sinh trong đám cháy ở Hà Nội: Người thân nói gì trước tin xuất hiện số tài khoản của gia đình xin tiền phúng điếu trên mạng xã hội? - Ảnh 1
Bài viết của chị Y. - Ảnh: Chụp màn hình

 

Trước đó, theo báo Pháp luật TP.HCM, khoảng 13g30 cùng ngày, tại quán karaoke ISIS số 231 bờ sông Quan Hoa, phường Quan Hoa quận Cầu Giấy xảy ra vụ cháy. Nguyên nhân vụ cháy được xác định ban đầu là do quán Karaoke đang sửa chữa, trong quá trình hàn xì thì gây ra vụ cháy.

Nhận được tin báo, Công an quận Cầu Giấy huy động lực lượng PCCC đến dập lửa. Trong quá trình chữa cháy, ba cán bộ Đội PCCC đã hy sinh.

Vụ 3 chiến sĩ hy sinh trong đám cháy ở Hà Nội: Người thân nói gì trước tin xuất hiện số tài khoản của gia đình xin tiền phúng điếu trên mạng xã hội? - Ảnh 2
Hiện trường vụ việc - Ảnh: báo Pháp luật TP.HCM

Danh tính các cán bộ, chiến sỹ gồm Trung tá Đặng Anh Quân - Đội trưởng Đội PCCC, Trung úy Đỗ Đức Việt - cán bộ PCCC và Binh nhất Nguyễn Đình Phúc - chiến sĩ nghĩa vụ. Hiện thi thể ba cán bộ PCCC đã được đưa vào Bệnh viện 19-8 Bộ Công an.

Công an quận Cầu Giấy đang tiếp tục cùng các lực lượng chữa cháy và lực lượng chức năng điều tra nguyên nhân.

Cũng liên quan đến vụ việc, Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, ông Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội; Thiếu tướng Nguyễn Tuấn Anh, Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC; Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc CATP Hà Nội... đã trực tiếp đến hiện trường để chỉ đạo công tác chữa cháy, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn.

Nhân chứng kể lại vụ cháy quán karaoke khiến 3 chiến sĩ PCCC hy sinh: khói bốc nghi ngút rợp trời, lửa đỏ bao trùm, phun khắp lối

Nhân chứng kể lại vụ cháy quán karaoke khiến 3 chiến sĩ PCCC hy sinh: khói bốc nghi ngút rợp trời, lửa đỏ bao trùm, phun khắp lối

Vụ hỏa hoạn khủng khiếp đã khiến 3 chiến sĩ công an hy sinh, theo nhân chứng kể lại, thời điểm xảy ra cháy cửa sổ vỡ tung, lửa phun khắp lối, không có bất kì ai chạy ra đường từ đám cháy này.

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Từ khóa:   cháy quán karaoke 3 chiến sĩ PCCC hy sinh .Hà Nội

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