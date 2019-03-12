Vợ bị bồ nhí đánh ghen ngược, tạt dung dịch lạ vào mặt gây bỏng rát

Xã hội 12/03/2019 11:02

Không thể chịu đựng mối quan hệ ngoài luồng của chồng, chị T. đã liên lạc với tình địch nói chuyện phải trái. Không ngờ chị lại bị 'tiểu tam' đánh ghen ngược, tạt dung dịch lạ vào mặt gây bỏng rát.

Mới đây, tại xã Vũ Phúc, TP. Thái Bình, tỉnh Thái Bình xảy ra vụ ẩu đả vì ghen tuông giữa hai người phụ nữ gây xôn xao dư luận địa phương. Ông Lê Duy Thăng, chủ tịch UBND xã Vũ Phúc đã xác nhận vụ việc.

Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 16 giờ ngày 9/3, chị P.A. (SN 1999) trú tại TP. Thái Bình đã dùng dung dịch lạ tạt vào mặt chị T.T. (SN 1993) gây bỏng rát.

Vợ bị bồ nhí đánh ghen ngược, tạt dung dịch lạ vào mặt gây bỏng rát - Ảnh 1
Vụ việc vợ bị bồ nhí của chồng đánh ghen ngược, xịt dung dịch lạ vào mặt gây xôn xao dư luận - Ảnh: Facebook

Chị T. cho rằng chị A. có quan hệ bất chính với chồng mình nên hẹn ra gặp mặt. Lời qua tiếng lại, hai bên xảy ra mâu thuẫn rồi xô xát. Trong lúc giằng co, chị A. bất ngờ rút ra một bình dung dịch lạ xịt thẳng vào mặt chị T. rồi bỏ chạy.

Một số người dân chứng kiến vụ việc đã giữ chị A. lại và báo cáo chính quyền xã. Nhận được tin báo, lực lượng Công an xã Vũ Phúc nhanh chóng có mặt tại hiện trường, mời cả hai người phụ nữ về trụ sở làm việc.

Vợ bị bồ nhí đánh ghen ngược, tạt dung dịch lạ vào mặt gây bỏng rát - Ảnh 2
Chị A. bị người dân giữ lại sau khi xịt dung dịch vào mặt chị T. - Ảnh: Facebook

Chị T. cho biết sau khi bị xịt loại dung dịch lạ, chị cảm thấy nóng rát mặt, có dấu hiệu bị bỏng. Chị cũng cho biết chị A. có quan hệ tình cảm với chồng mình từ năm 2018. Đến tháng 12/2018, sau khi không thể chịu đựng mối quan hệ ngoài luồng của chồng, chị T. đã liên lạc với tình địch nói chuyện, hy vọng cô gái trẻ chấm dứt hành động sai trái. Tuy nhiên, chị A. không đồng ý và ngang nhiên nhắn tin thách thức.

Đại diện Công an xã Vũ Phúc cho biết do vụ việc không gây hiệu quả nghiêm trọng nên công an đã yêu cầu chị A. viết cam kết không tái phạm hành vi gây ảnh hưởng đến cuộc sống chị T. 

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Bị vợ bắt quả tang trần truồng trên giường với bồ nhí, chồng ra sức che chở còn tuyên bố 'thà bỏ vợ chứ không bỏ bồ'

Chứng kiến cả chồng lẫn nhân tình đều không mặc quần, cô vợ quá bức xúc nên lao thẳng lên giường, nắm tóc đánh bồ nhí tới tấp. Xót xa hơn cả là anh chồng chẳng những không xin lỗi vợ mà còn tuyên bố "thà bỏ vợ chứ không bỏ bồ".

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