Không thể chịu đựng mối quan hệ ngoài luồng của chồng, chị T. đã liên lạc với tình địch nói chuyện phải trái. Không ngờ chị lại bị 'tiểu tam' đánh ghen ngược, tạt dung dịch lạ vào mặt gây bỏng rát.
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Mới đây, tại xã Vũ Phúc, TP. Thái Bình, tỉnh Thái Bình xảy ra vụ ẩu đả vì ghen tuông giữa hai người phụ nữ gây xôn xao dư luận địa phương. Ông Lê Duy Thăng, chủ tịch UBND xã Vũ Phúc đã xác nhận vụ việc.
Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 16 giờ ngày 9/3, chị P.A. (SN 1999) trú tại TP. Thái Bình đã dùng dung dịch lạ tạt vào mặt chị T.T. (SN 1993) gây bỏng rát.
Chị T. cho rằng chị A. có quan hệ bất chính với chồng mình nên hẹn ra gặp mặt. Lời qua tiếng lại, hai bên xảy ra mâu thuẫn rồi xô xát. Trong lúc giằng co, chị A. bất ngờ rút ra một bình dung dịch lạ xịt thẳng vào mặt chị T. rồi bỏ chạy.
Một số người dân chứng kiến vụ việc đã giữ chị A. lại và báo cáo chính quyền xã. Nhận được tin báo, lực lượng Công an xã Vũ Phúc nhanh chóng có mặt tại hiện trường, mời cả hai người phụ nữ về trụ sở làm việc.
Chị T. cho biết sau khi bị xịt loại dung dịch lạ, chị cảm thấy nóng rát mặt, có dấu hiệu bị bỏng. Chị cũng cho biết chị A. có quan hệ tình cảm với chồng mình từ năm 2018. Đến tháng 12/2018, sau khi không thể chịu đựng mối quan hệ ngoài luồng của chồng, chị T. đã liên lạc với tình địch nói chuyện, hy vọng cô gái trẻ chấm dứt hành động sai trái. Tuy nhiên, chị A. không đồng ý và ngang nhiên nhắn tin thách thức.
Đại diện Công an xã Vũ Phúc cho biết do vụ việc không gây hiệu quả nghiêm trọng nên công an đã yêu cầu chị A. viết cam kết không tái phạm hành vi gây ảnh hưởng đến cuộc sống chị T.