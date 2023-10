Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Bình Xuyên đã có mặt tại hiện trường để phân làn giao thông và phục vụ công tác khám nghiệm hiện trường vụ việc.

Dẫn tin từ Báo Giao Thông, trước đó, tại tỉnh Bình Dương cũng xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng giữa1 xe container và 1 xe máy, khiến 1 người tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn làm nam thanh niên tử vong - Ảnh: Báo Giao Thông

Cụ thể, khoảng 10h ngày 22/4, xe container BKS 93H - 034.38 do tài xế Nguyễn Thanh Giang (40 tuổi, quê Bà Rịa - Vũng Tàu) điều khiển chạy trên đường Mỹ Phước Tân Vạn, hướng từ TX Bến Cát đi TP Dĩ An. Khi đến ngã tư giao nhau với đường Phạm Ngọc Thạch (thuộc phường Phú Mỹ, TP Thủ Dầu Một) xe container va chạm với xe máy BKS 77E1 - 761.81 do anh Nguyễn Lê Minh Hiếu (21 tuổi, quê Cà Mau) cầm lái, chở theo anh Nguyễn Tuấn Huy (30 tuổi, quê Ninh Thuận) ngồi sau đang chạy cùng chiều bên phải.

Va chạm làm cho chiếc xe máy ngã xuống đường, anh Hiếu lọt vào gầm container nên bị bánh xe cán tử vong tại chỗ. Anh Huy may mắn ngã ra ngoài nên thoát chết. Tại hiện trường, xe container lấn vào gần hết làn đường của xe máy. Anh Huy cho biết, cả hai ở trọ tại TP Thủ Đức, sáng cùng ngày chở nhau lên TX Bến Cát để xin việc làm, khi đang quay về thì không may gặp nạn.