Vinamilk là thương hiệu được chọn mua nhiều nhất và dẫn đầu ở nhiều phân khúc lớn

Ứng dụng truy xuất nguồn gốc, minh bạch thông tin giúp người tiêu dùng thêm tin tưởng khi sử dụng, nhất là với dòng sản phẩm organic của Vinamilk

Đánh giá về kết quả của Vinamilk, trong báo cáo Brand Footprint về thị trường Việt Nam, Kantar Worldpanel nhận xét “Vinamilk một lần nữa được ghi nhận là nhà sản xuất được chọn mua nhiều nhất tại Thành thị (4 TP chính) trong 8 năm liên tiếp. Nhà sản xuất nội địa này đã tiếp cận được hơn 80% hộ gia đình Việt nhờ vào các hoạt động quảng cáo, truyền thông nhấn mạnh giá trị dinh dưỡng mà sản phẩm của họ mang lại cũng như không ngừng đổi mới hình ảnh với nhiều sản phẩm mới được tung ra nhằm đáp ứng nhu cầu mới của người tiêu dùng”.

Nhiều sản phẩm của Vinamilk như sữa tươi 100% Organic, Sữa đậu nành hạt không chỉ được tin dùng trong nước mà xuất khẩu đi nhiều nước như Singapore, Hàn Quốc…

Thực tế ghi nhận năm 2019 là một năm bứt phá của Vinamilk trên khía cạnh đổi mới khi cho ra mắt gần 20 sản phẩm mới và nắm bắt các xu hướng dinh dưỡng tiên tiến và cao cấp như dòng sản phẩm Organic Gold, sữa gạo Zori, thức uống năng lượng Power, trà sữa Happy Milk Tea, sữa bột trẻ em Yoko… Đồng thời, Vinamilk cũng thay đổi hình ảnh của chuỗi cửa hàng giới thiệu sản phẩm Giấc Mơ Sữa Việt để tạo ra những trải nghiệm mua sắm mới mẻ, hiện đại hơn cho người tiêu dùng.

Không chỉ dẫn đầu trong ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG), Vinamilk tiếp tục là thương hiệu sữa được chọn mua nhiều nhất ở cả khu vực Thành thị và Nông thôn. Với mạng lưới tiêu dùng rộng khắp, đặc biệt là ở khu vực thành thị, có gần 92% người tiêu dùng chọn mua sản phẩm Vinamilk, cao hơn nhiều so với các thương hiệu khác trong top 10. Ngoài ra, thương hiệu này còn thu hút thêm các hộ gia đình mới ở khu vực nông thôn bằng cách liên tục nhấn mạnh hình ảnh và giá trị thương hiệu với sự đầu tư vào nhiều mặt hàng cao cấp, tốt cho sức khỏe như các sản phẩm hữu cơ, sữa hạt…

Dây chuyền sản xuất hiện đại tại nhà máy của Vinamilk, đảm bảo chất lượng sản phẩm theo các tiêu chuẩn quốc tế

Ông Phan Minh Tiên – Giám đốc Điều hành Marketing & Kinh doanh Nội địa Vinamilk cho biết: “Thị hiếu của người tiêu dùng luôn thay đổi. Doanh nghiệp ngoài việc nỗ lực đáp ứng các nhu cầu đó còn cần mang đến cho người tiêu dùng những giá trị tăng thêm như giới thiệu đến họ các giải pháp dinh dưỡng tiên tiến của thế giới. Năm 2019, Vinamilk đưa ra thị trường những dòng sản phẩm cao cấp như sữa bột trẻ em Organic, ứng dụng dưỡng chất HMO vào công thức sản phẩm... Đây cũng là chiến lược để thực hiện mục tiêu mang đến cho người tiêu dùng những sản phẩm dinh dưỡng đạt tiêu chuẩn quốc tế, chất lượng cao cấp ngay tại Việt Nam”.

Vững vàng dẫn đầu thị trường sữa trong nước

Các khảo sát được thực hiện bởi công ty nghiên cứu thị trường uy tín thế giới Nielsen cũng cung cấp kết quả tương tự. Với sự năng động và đổi mới ở tất cả các phân khúc chính gồm sữa nước, sữa bột trẻ em, sữa chua uống, sữa đặc…, các sản phẩm của Vinamilk đều đứng đầu thị trường trong nước về cả sản lượng lẫn doanh số bán ra trong nhiều năm liên tiếp. Kết quả này của Vinamilk đặc biệt có ý nghĩa đối với sản phẩm sữa tươi thuộc ngành hàng sữa nước và sữa bột trẻ em khi đây là hai phân khúc lớn và cạnh tranh nhất hiện nay.

Vùng nguyên liệu sữa tươi lớn với 12 trang trại đạt chuẩn quốc tế góp phần giúp sản phẩm sữa tươi của Vinamilk dẫn đầu phân khúc trong nhiều năm liền

Nếu sữa bột trẻ em được đầu tư về chất lượng thông qua các hợp tác quốc tế, ứng dụng các công nghệ tiên tiến thì yếu tố giúp Vinamilk bền bỉ dẫn đầu phân khúc sữa tươi chính là vùng nguyên liệu sữa tươi rộng lớn và chuẩn quốc tế. Vinamilk là đơn vị đang sở hữu hệ thống trang trại đạt tiêu chuẩn quốc tế lớn nhất Châu Á với 12 trang trại trên cả nước (3). Đầu năm 2020, Vinamilk và Mộc Châu Milk “về chung một nhà”, góp phần nâng tổng đàn bò do Vinamilk quản lý lên đến hơn 150.000 con, sản lượng sữa tươi nguyên liệu mỗi ngày thu được trên 1 triệu lít và đủ đáp ứng nhu cầu phát triển mọi sản phẩm để phục vụ nhu cầu tiêu dùng ngày càng tăng.

Không ngừng đổi mới hình ảnh và ra mắt nhiều sản phẩm mới để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng là một trong những lý do Vinamilk dẫn đầu bảng xếp hạng này 8 năm liên tiếp

Trong những năm trở lại đây, có thể thấy rõ chiến lược của Vinamilk về xây dựng nền tảng vững vàng tại thị trường trong nước, tạo bước đà để vươn ra thế giới. Sự vững chắc ở nội địa đã giúp Vinamilk không chỉ vượt qua giai đoạn khó khăn do Covid-19 đầu năm 2020, mà còn ghi nhận ghi nhận kết quả kinh doanh quý I/2020 doanh thu tăng trưởng 7,3% so với cùng kỳ 2019, đạt 14.153 tỉ đồng. Trong đó, tăng trưởng doanh thu đến từ cả hai mảng: kinh doanh nội địa tăng trưởng 7,9%, ghi nhận doanh thu thuần 12.092 tỉ đồng và xuất khẩu trực tiếp đạt 1.081 tỉ đồng, tăng trưởng 7,5% so với 2019.

