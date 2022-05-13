Vụ tai nạn xảy ra trên địa bàn xã Tiến Thành, TP.Phan Thiết (Bình Thuận) khiến 1 người tử vong tại chỗ đang được công an địa phương điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Theo Lao Động, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 17h ngày 12/5 trên địa bàn xã Tiến Thành, TP.Phan Thiết (Bình Thuận).

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: báo Lao Động

Thời điểm trên, xe máy mang BKS 86C1-838.20 do L.T.N.T (sinh năm 2007) điều khiển chở theo sau em gái là L.T.N.N (sinh năm 2013). Khi đến địa điểm trên thì xảy ra va chạm với xe bồn trộn bê tông mang BKS 86C-099.72 lưu thông cùng chiều.

Theo báo Công an TP.HCM, ghi nhận tại hiện trường, xe máy nằm trước đầu xe trộn bê tông, vết cày dài do ma sát để lại trên mặt đường.

Nạn nhân bị tử vong sau cú va chạm. Ảnh: báo Công an TP.HCM

Cú va chạm làm cả hai ngã xuống đường, em N. bị xe trộn bê tông cán tử vong tại chỗ, em T. bị thương được đưa đi bệnh viện cứu chữa.

Nhận được tin báo, Công an TP.Phan Thiết đã khám nghiệm hiện trường, trưng cầu giám định pháp y để điều tra nguyên nhân.

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