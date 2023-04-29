Truy thăng lên Trung tá cho chiến sĩ công an gặp nạn khi đang làm nhiệm vụ ở Cà Mau

Xã hội 29/04/2023 13:31

Tối 26/4, Thiếu tá công an đang đi tuần trên sông thì bị lật xuồng rồi mất tích. Chiều 27/4, lực lượng cứu hộ đã tìm được thi thể và giao cho gia đình để lo hậu sự.

Theo thông tin từ Vietnamnet, ngày 29/4, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Ban Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau đã công bố quyết định truy thăng cấp bậc hàm từ Thiếu tá lên Trung tá cho ông Nguyễn Chí Nguyện, Phó trưởng Công an xã Đông Thới, huyện Cái Nước. 

Cùng với quyết định trên, Bộ Công an có quyết định trợ cấp khó khăn đột xuất 20 triệu đồng, Công an tỉnh Cà Mau trợ cấp 20 triệu đồng cho gia đình Trung tá Nguyễn Chí Nguyện.

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Đại tá Nguyễn Phú Cường, Phó Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về thăng cấp bậc hàm Trung tá và trao hỗ trợ cho gia đình ông Nguyễn Chí Nguyện - Ảnh: Vietnamnet

Trước đó, Công an tỉnh Cà Mau đã chỉ đạo Công an huyện Cái Nước thành lập Ban lễ tang, phối hợp với các phòng nghiệp vụ, chính quyền địa phương cùng gia đình tổ chức lễ tang cho Trung tá Nguyễn Chí Nguyện theo quy định của ngành.

Theo Báo Pháp luật TP.HCM, vụ việc xảy ra vào tối 26/4/2023, khi hiếu tá Nguyện, Phó trưởng công an xã Đông Thới, huyện Cái Nước tỉnh Cà Mau cùng đội tuần tra đi tuần tra trên sông theo kế hoạch.

Truy thăng lên Trung tá cho chiến sĩ công an gặp nạn khi đang làm nhiệm vụ ở Cà Mau - Ảnh 2
Khu vực sông Bảy Háp nơi chiến sĩ công an mất tích - Ảnh: Báo Người Lao Động

Đến hơn 1 giờ ngày 27/4/2023, phương tiện thuỷ bị chìm trên sông Bảy Háp, thuộc ấp Mỹ Điền, xã Đông Thới, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau. Một chiến sỹ đi cùng đã được cứu, còn thiếu tá Nguyện bị nước cuốn trôi và mất tích.

Đến 17 giờ chiều 27/4/2023, lực lượng cứu hộ đã tìm được thi thể thiếu tá Nguyện, cách hiện trường vụ tai nạn chìm vỏ khoảng 150m.

Trung tá Nguyện sinh 1982, quê Cà Mau có 1 vợ 1 con. Những ngày qua, đông đảo chiến sỹ công an và người thân quen đã đến viếng đám tang trung tá Nguyện.

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