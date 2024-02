Sau khi ly hôn, chồng muốn hàn gắn lại tình cảm nhưng chị vợ không đồng ý. Vì chuyện này, người chồng nảy sinh ý đồ nhẫn tâm.

Theo Báo Công Luận, ngày 7/2, thông tin từ Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, Cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Minh Phong (SN 1981, trú tại xã Tân An, huyện Càng Long) để điều tra về hành vi giết người.

Theo thông tin từ cơ quan Công an,Phong và chị N.V.P. (cùng trú tại địa phương) từng là vợ chồng. Cả 2 xảy ra mâu thuẫn nên đã ly hôn vào cuối tháng 12/2023.

Sau khi ly hôn, Phong muốn hàn gắn lại tình cảm nhưng chị P. không đồng ý. Vì chuyện này, Phong nảy sinh ý định giết nạn nhân rồi tự vẫn nên đã chuẩn bị sẵn dao và thuốc trừ sâu.

Cơ quan Công an tống đạt các quyết định đối với Nguyễn Minh Phong. Ảnh: Công Luận

Để thực hiện hành vi, sáng 23/1, Phong nhờ chị P. mua thuốc điều trị bệnh và yêu cầu mang đến nhà. Chị P. mang thuốc đến và bị Phong dùng dao đâm nhiều nhát, dẫn đến tử vong.

Khi vợ cũ đến nhà, Phong dùng dao đâm nhiều nhát làm bà P. tử vong, sau đó Phong uống thuốc trừ sâu tự tử. Ảnh: Internet

Theo Báo Người Lao Động, gây án xong, Phong uống thuốc trừ sâu tự tử nhưng được người thân phát hiện và đưa đi cấp cứu. Sau thời gian điều trị và hồi phục, Phong đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Sự việc được người thân phát hiện và đưa Phong đi cấp cứu, điều trị. Quá trình làm việc với lực lượng chức năng ở tỉnh Trà Vinh, Phong đã thừa nhận hành vi phạm tội. Vụ án đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Thương tâm gia đình gặp nạn trên đường về quê ăn Tết, con gái 3 tuổi không qua khỏi 3 người trong gia đình va chạm với xe khách, vụ tai nạn đã khiến con gái 3 tuổi tử vong, người mẹ bị thương.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tra-vinh-chong-dung-dao-am-vo-cu-nhieu-nhat-vi-han-gan-khong-thanh-649660.html