Nghe tiếng gọi cứu, nhiều người dân chạy tới tá hỏa khi phát hiện ông Q tử vong trong tư thế úp mặt vào hồ cá tại quận Bình Tân, TP.HCM.
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Theo nguồn tin từ báo Người Lao Động, vào ngày 9-7, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Tân, TP.HCM cho biết đang phối hợp với các cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người liên quan để làm rõ vụ người đàn ông tử vong trong tư thế úp mặt vào hồ cá.
Theo thông tin ban đầu, rạng sáng cùng ngày, người dân sống gần căn nhà trên đường số 15, khu phố 10, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân nghe tiếng tri hô của những người trong nhà.
Một số người chạy đến thì phát hiện ông L.Đ.B.Q. (SN 1980, ngụ quận Bình Tân) tử vong trong tư thế úp mặt trong hồ cá.
Dẫn theo nguồn tin từ báo Pháp Luật TP.HCM cho biết thêm, ngay sau khi biết được sự việc, Công an quận Bình Tân sau đó có mặt, phong tỏa, khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân.
Theo người dân, ông Q đến chơi với người trong căn nhà trên và có nhậu chung. Người trong căn nhà ít giao thiệp với xung quanh.
Hiện vụ việc đang được điều tra.