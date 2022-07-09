TP.HCM: Phát hiện người đàn ông tử vong bất thường trong tư thế úp mặt vào hồ cá khiến nhiều người cảm thấy sửng sốt

Xã hội 09/07/2022 16:45

Nghe tiếng gọi cứu, nhiều người dân chạy tới tá hỏa khi phát hiện ông Q tử vong trong tư thế úp mặt vào hồ cá tại quận Bình Tân, TP.HCM.

Theo nguồn tin từ báo Người Lao Động, vào ngày 9-7, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Tân, TP.HCM cho biết đang phối hợp với các cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người liên quan để làm rõ vụ người đàn ông tử vong trong tư thế úp mặt vào hồ cá.

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng cùng ngày, người dân sống gần căn nhà trên đường số 15, khu phố 10, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân nghe tiếng tri hô của những người trong nhà. 

TP.HCM: Phát hiện người đàn ông tử vong bất thường trong tư thế úp mặt vào hồ cá khiến nhiều người cảm thấy sửng sốt - Ảnh 1
Hiện trường nơi người dân phát hiện ra thi thể của ông Q - Ảnh: báo Pháp Luật TP.HCM 

Một số người chạy đến thì phát hiện ông L.Đ.B.Q. (SN 1980, ngụ quận Bình Tân) tử vong trong tư thế úp mặt trong hồ cá.

Dẫn theo nguồn tin từ báo Pháp Luật TP.HCM cho biết thêm, ngay sau khi biết được sự việc, Công an quận Bình Tân sau đó có mặt, phong tỏa, khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân.

Theo người dân, ông Q đến chơi với người trong căn nhà trên và có nhậu chung. Người trong căn nhà ít giao thiệp với xung quanh.

Hiện vụ việc đang được điều tra.

TP.HCM: Phát hiện đôi nam nữ tử vong bất thường, tư thế chết của nạn nhân không khỏi khiến nhiều người cảm thấy rùng mình

TP.HCM: Phát hiện đôi nam nữ tử vong bất thường, tư thế chết của nạn nhân không khỏi khiến nhiều người cảm thấy rùng mình

Nhận thấy có dấu hiệu bất thường liên phá cửa phòng trọ, người dân tá hoả khi phát hiện một người đàn ông tử vong, cạnh đó cũng có một cô gái đã tắt thở với thương tích ở cổ.

Xem thêm
Từ khóa:   1 người tử vong người đàn ông tử vong bất thường TP.HCM

TIN MỚI NHẤT

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 2 giờ 36 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 10 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 10 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 10 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 25 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 5 giờ 40 phút trước
TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

Đời sống 5 giờ 44 phút trước
Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?