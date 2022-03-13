TP.HCM: Nhiều nữ sinh bất an khi liên tục bị biến thái sàm sỡ trên xe buýt

Xã hội 13/03/2022 14:57

Nhiều sinh viên nữ tại TP.HCM bày tỏ rất hoảng loạn khi gặp trường hợp bị sàm sỡ trên xe buýt.

Những ngày gần đây, các hội nhóm trên mạng xã hội liên tục có những bài viết việc sinh viên phản ánh, cảnh báo nhau về vấn nạn "biến thái trên xe buýt". Những bài viết cảnh báo này thu hút sự quan tâm, chia sẻ rất lớn từ cộng đồng mạng.

Cụ thể, sáng 11/3, một tài khoản có tên H.T.T. (nhân vật đã được đổi tên) - một nữ sinh viên Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM đã đăng trên Facebook việc bị một nam thanh niên quấy rối trên xe buýt.

Trao đổi với báo Người Lao Động, em T. cho biết sự việc xảy ra vào chiều 10/3. Khi T. đang đi trên chiếc xe buýt số 33 (từ trạm KTX Khu A ĐHQG TP.HCM về trạm KTX khu B ĐHQG TP.HCM): "Lúc đó xe khá vắng, một nam thanh niên mang balo phía trước, tay xách theo bịch đồ lên xe ngồi xuống cạnh tôi. Lát sau, tôi cảm thấy đùi âm ấm. Nghi ngờ có người đụng chạm vào cơ thể mình nên tôi đưa tay xuống kiểm tra thì chạm phải tay người đó".

TP.HCM: Nhiều nữ sinh bất an khi liên tục bị biến thái sàm sỡ trên xe buýt - Ảnh 1
Ảnh minh hoạ: Internet

Khi phát hiện sự việc, phản ứng đầu tiên của T. là hét lên rồi đánh kẻ biến thái, còn thanh niên kia liên tục chối bỏ hành vi của mình. Sau khi bị nữ sinh viên "chất vấn", nam thanh niên lại đổ lỗi do T. "ăn mặc mát mẻ" nên mới nảy sinh việc như vậy.

Ngay sau bài viết của T. đăng tải, nhiều nữ sinh cho biết cũng từng là nạn nhân của quấy rối trên xe buýt. Một tài khoản có tên N.H (sinh viên Trường Đại Học Khoa học Xã Hội và Nhân văn TP.HCM) kể rằng cũng rơi vào trường hợp tương tự vào hôm 12/3.

Cụ thể, khi N.H đang đi trên chiếc xe buýt số 8 để đến bến xe ĐHQG TP.HCM, mặc dù còn rất nhiều ghế trống nhưng một nam thanh niên vẫn đi thẳng về phía H. và ngồi cạnh nữ sinh viên.

"Lúc đó tôi vừa nghe nhạc vừa chơi game nên tôi không chú ý lắm. Lúc sau, tôi cảm nhận được có người đang táy máy tay chân với mình. Tôi hoảng sợ lắm, muốn im lặng nhưng nếu vậy thì kẻ xấu lại có động lực đi làm bậy. Tôi lấy hết can đảm và huých mạnh một cái, người đó hoảng lên rồi đứng phắt dậy bấm chuông xuống xe" - N.H cho hay.

Một trường hợp khác, theo T.Đ.T.N. (cũng là nữ sinh viên Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM) cho hay, mới đây khi đi xe buýt qua quận 5, có một thanh niên lại ngồi bên cạnh và liên tục có hành động áp sát. Tới khi N. phản ứng quyết liệt thì kẻ này mới đứng dậy bỏ đi.

Trước tình trạng bị lợi dụng quấy rối trên xe buýt, nhiều sinh viên nữ tỏ ra vô cùng lo lắng. "Mình rất bất an trước tình trạng này. Xe buýt là phương tiện đi lại chủ yếu của rất nhiều sinh viên, nếu tình trạng này cứ tiếp diễn thì sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý và công việc, học tập của các bạn nữ" – tài khoản N.M bày tỏ.

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