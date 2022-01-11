Từ 2022, tăng mạnh mức phạt cho hành vi sàm sỡ, quấy rối tình dục từ 5 - 8 triệu đồng

Xã hội 11/01/2022 10:47

Quy định mới có hiệu lực từ 2022, mức xử phạt với hành vi sàm sỡ, quấy rối tình dục đã được tăng mạnh.

Theo báo Giao thông đưa tin, Nghị định 144 của Chính phủ vừa chính thức có hiệu lực về Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình.

Theo đó, điểm đ khoản 5 Điều 7 nghị định này quy định, hành vi sàm sỡ, quấy rối tình dục có thể bị phạt từ 5 triệu đồng đến 8 triệu đồng.

Đồng thời quy định phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 3 triệu đồng đối với người có hành vi khiêu khích, trêu ghẹo, xúc phạm, lăng mạ, bôi nhọ danh dự, nhân phẩm của người khác. Với khung phạt mới, số tiền phạt đã tăng 20-30 lần so với mức phạt cũ quy định tại Nghị định 167 chỉ từ 100 nghìn đồng - 300 nghìn đồng.

Quy định mới đã tách hành vi “sàm sỡ” khỏi nhóm hành vi “khiêu khích, trêu ghẹo, xúc phạm, lăng mạ, bôi nhọ danh dự, nhân phẩm của người khác” và tăng mạnh mức phạt với hành vi sàm sỡ, quấy rối tình dục. 

Từ 2022, tăng mạnh mức phạt cho hành vi sàm sỡ, quấy rối tình dục từ 5 - 8 triệu đồng - Ảnh 1
Ảnh minh hoạ: Internet

Theo thông tin của báo Tin Tức/ TTXVN, mức phạt tiền từ 5 triệu đến 8 triệu đồng như trên đồng thời còn áp dụng với các hành vi vi phạm khác như: Dâm ô với người dưới 16 tuổi nhưng không bị truy cứu trách nhiệm hình sự; Khiêu dâm, kích dục ở nơi công cộng; Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác nhưng không bị truy cứu trách nhiệm hình sự; Gây rối trật tự công cộng có mang theo vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ …

Trước đây, người có hành vi sàm sỡ hay cử chỉ, lời nói trêu ghẹo, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác chỉ bị áp dụng mức phạt tiền từ 100.000 - 300.000 đồng theo điểm a khoản 1 Điều 5 Nghị định 167/2013.

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