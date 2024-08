TP.HCM: Học sinh tựu trường sớm nhất vào ngày 19/8, dự kiến nghỉ Tết Ất Tỵ tối đa 9 ngày

Theo đó, với bậc mầm non, TP.HCM không quy định thời gian tựu trường mà quy định thời gian khai giảng như các bậc học khác, ngày 5-9.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ : Ngày 8-8, UBND TP.HCM ban hành quyết định về khung thời gian năm học 2024 - 2025 do Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Thị Diệu Thúy ký, trong đó quy định cụ thể lịch tựu trường của học sinh từ bậc mầm non cho đến THPT.

Học kỳ I của bậc mầm non bắt đầu từ 5-9 và kết thúc năm học trước ngày 31-5-2025. Học kỳ I, bậc mầm non phải đảm bảo thực hiện đủ 18 tuần thực học. Học kỳ II sẽ tính từ 13-1-2025 và phải đảm bảo thực hiện đủ 17 tuần thực học.

Học kỳ I ở bậc tiểu học cũng bắt đầu từ ngày 5-9 và phải đảm bảo thực hiện đủ 18 tuần thực học. Học kỳ II sẽ tính từ 13-1-2025 và phải đảm bảo thực hiện đủ 17 tuần thực học.

Xét hoàn thành chương trình tiểu học trước ngày 30-6-2025. Hoàn thành tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2025 - 2026 trước ngày 31-7-2025.

Học sinh trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng, TP Thủ Đức (Ảnh: VnExpress)

Ở bậc THCS và GDTX-THCS ngày tựu trường bắt đầu từ ngày 26-8, khai giảng vào ngày 5-9 và kết thúc năm học trước 31-5-2025.

Bậc THCS và GDTX-THCS bắt đầu học kỳ I từ ngày 5-9 và phải đảm bảo thực hiện đủ 18 tuần thực học. Học kỳ II sẽ tính từ 13-1-2025 và phải đảm bảo thực hiện đủ 17 tuần thực học.

Xét tốt nghiệp THCS trước ngày 30-6-2025. Hoàn thành tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2025 - 2026 trước ngày 31-7-2025.

Bậc THPT và GDTX-THPT bắt đầu tựu trường từ ngày 26-8, khai giảng vào ngày 5-9 và kết thúc năm học trước 31-5-2025.

Bậc THPT và GDTX-THPT cũng bắt đầu học kỳ I từ ngày từ 5-9 và phải đảm bảo thực hiện đủ 18 tuần thực học. Học kỳ II sẽ tính từ 13-1-2025 và phải đảm bảo thực hiện đủ 17 tuần thực học.

Hoàn thành tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2025 - 2026 trước 31-7-2025. Dự kiến thời gian thi tốt nghiệp THPT năm 2025 diễn ra vào ngày 26 và 27-6-2025.

Các em học sinh lớp 1 tại TP.HCM trong ngày khai giảng năm học 2023 - 2024 (Ảnh: Tuổi Trẻ)

TP.HCM từ lâu đã thực hiện chương trình cho trẻ lớp 1 làm quen với trường mới, bạn mới, thầy cô giáo mới từ năm học trước và thường dành khoảng 2 tuần trước khi khai giảng để học sinh lớp 1 làm quen với giờ giấc sinh hoạt, quy định và tham quan ngôi trường tiểu học của mình.

Theo thông tin từ Vnexpress: Theo kế hoạch này, thời gian nghỉ Tết Nguyên đán 2025 của học sinh bắt đầu từ ngày 25/1 đến hết ngày 2/2/2025 (từ 26 tháng Chạp đến mùng 5 tháng Giêng âm lịch). Như vậy, học sinh TP HCM có thể nghỉ Tết Ất Tỵ tối đa 9 ngày.

Năm học 2024-2025, TP HCM dự kiến có hơn 1,7 trẻ mầm non và học sinh phổ thông, tăng 24.000 em so với năm học trước. Tăng mạnh nhất là bậc THPT với gần 17.000 em, bậc THCS và mầm non tăng khoảng 6.000-7.000. Riêng bậc tiểu học giảm hơn 6.000 học sinh.