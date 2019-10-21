Hai xe máy tông nhau trên đường song hành Xa lộ Hà Nội, quận 9 (TP.HCM) khiến một nam thanh niên tử vong, 2 người khác bị thương nặng. Vụ tai nạn thương tâm đang được điều tra làm rõ.

Tối 20/10, trên đường song hành Xa lộ Hà Nội, phường Hiệp Phú, quận 9, TP.HCM xảy ra vụ tai nạn thương tâm khiến 3 người thương vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ 30 cùng ngày, anh Trần Văn Hóa (22 tuổi, quê Nghệ An) chạy xe máy BKS tỉnh Nghệ An đi trên đường song hành Xa lộ Hà Nội, hướng ngã tư Thủ Đức về ngã tư Bình Thái.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm - Ảnh: Zing

Khi vừa đi qua trụ sở Cảnh sát PCCC quận 9, xe của anh Hóa tông vào xe máy mang BKS TP.HCM, do nam thanh niên chở theo một cô gái.

Cú va chạm mạnh khiến anh Hóa chết tại chỗ, đôi nam nữ bị thương nặng được đưa đi cấp cứu. Cả 2 xe máy đều hư hỏng nặng.

Cơ quan chức năng quận 9 nhanh chóng có mặt phong toả hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Cách đây không lâu, tại xã Tà Rụt (huyện Đakrông, Quảng Trị) cũng xảy ra vụ hai xe máy tông nhau khiến 4 thiếu niên tử vong.

Khoảng 0 giờ 10 phút ngày 13/10, trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Tà Rụt (huyện Đakrông, Quảng Trị), Hồ Văn Tuất (14 tuổi, trú thôn Pi Rao, xã A Ngo, huyện Đakrông) điều khiển xe máy BS 74K1 - 025.94 chở theo 3 người gồm: Hồ Văn Nghiệp (15 tuổi, tại thôn A Đăng, xã A Ngo), Hồ Thị Thanh Như (14 tuổi, trú huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên - Huế) và Hồ Thị Hôm (15 tuổi, trú thôn A Đăng, xã Tà Rụt).

Khi đang đi chuyển, xe máy của Tuất bất ngờ va chạm với xe máy không biển số đang lưu thông theo hướng ngược lại do Hồ Văn Tiên (15 tuổi, trú thôn Vực Leng, xã Tà Rụt) điều khiển, chở theo Hồ Văn Lân (cũng 15 tuổi, trú thôn Vực Leng).

Xe máy kẹp bốn va chạm với xe máy khác khiến 4 người tử vong, 2 người bị thương - Ảnh: Thanh Niên

Cú va chạm mạnh khiến Tuất, Nghiệp, Lân, Tiên tử vong, còn Như và Hôm bị thương.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, các nạn nhân đều không đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy, người điều khiển phương tiện không có giấy phép lái xe. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn chết người đang được điều tra làm rõ.

Vụ 2 xe máy tông nhau khiến 6 người thương vong: Các nạn nhân mới 14-15 tuổi, đều không đội nón bảo hiểm Tai nạn thương tâm xảy ra khi xe máy kẹp bốn tông vào xe máy khác khiến 6 người thương vong. Đáng nói, các nạn nhân đều trong độ tuổi 14-15 và không đội nón bảo hiểm.

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