Tình hình sức khỏe bé gái sơ sinh bị bỏ rơi ngoài ruộng ở Thái Bình: Gãy xương đòn, bỏng nửa người trái, suy hô hấp

Xã hội 28/07/2020 16:27

Sau khi thăm khám, bác sĩ cho biết bé gái bị bỏ rơi ngoài thửa ruộng ở Thái Bình bị gãy xương đòn, rối loạn máu đông, bỏng nửa người trái.

Trao đổi với báo chí, lãnh đạo UBND xã Đông Vinh, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình cho biết hiện cơ quan chức năng vẫn đang tìm kiếm người thân của bé gái bị bỏ rơi ngoài ruộng. 

Theo thông tin đại diện Bệnh viện Nhi Thái Bình chia sẻ trên Saostar, ngày 26/7, bệnh viện này có tiếp nhận bé gái bị bỏ rơi trong tình trạng nguy kịch. Sau đó, em được đưa vào khoa Cấp cứu chống độc để điều trị. Hiện bé đã được chuyển lên khoa Sơ sinh để chăm sóc.

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Bé gái bị bỏ rơi được phát hiện giữa thời tiết nóng 40 độ - Ảnh: Internet

Kết quả thăm khám ban đầu cho thấy bệnh nhi bị suy hô hấp, nhiễm trùng sinh, đẻ non (35 tuần), gãy xương đòn phải, rối loạn đông máu, rối loạn toan kiềm, bỏng độ 1 nửa người trái.

Cũng theo nguồn tin trên, hiện cháu bé đang được thở máy không xâm nhập, truyền máu, nuôi dưỡng tĩnh mạch, điều trị nhiễm trùng bằng kháng sinh phối hợp và được chăm sóc đặc biệt tại buồng hồi sức, thuộc khoa Sơ sinh.

Vì bé gái không có người thân chăm sóc nên hiện tại Phòng Công tác xã hội của bệnh viện đã đứng ra kêu gọi mọi người giúp đỡ để bé có thể tiếp tục điều trị. Theo lời người đại diện bệnh viện, bé có thể phải điều trị lâu dài, chưa thể tiên lượng trước điều gì.

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Hiện bé vẫn phải tiếp tục thở máy - Ảnh: Internet

Như thông tin trước đó đã đưa, trưa 26/7, vợ chồng ông Nguyễn Văn Cừ, sống tại xã Đông Vinh đã phát hiện một bé gái nặng 2,4kg bị bỏ rơi ngoài thửa ruộng của gia đình.

Khi được phát hiện, trên người bé gái không có bất kỳ vật tùy thân nào. Dây rốn bé chỉ còn 1 đoạn, người dính bùn đất, 1 phần người bị đỏ ửng, bong da do cháy nắng. Vào thời điểm trên, thời tiết nắng nóng đỉnh điểm lên đến gần 40 độ C. 

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Sau khi sinh, người mẹ bất ngờ trốn biệt bỏ con gái lại bệnh viện. Nhiều nhân viên y tế đã ngỏ ý nhận bé về nuôi.

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