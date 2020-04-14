Tình hình dịch Covid-19 ngày 14/4: Việt Nam chưa có ca mới, thế giới có gần 2 triệu người nhiễm bệnh

Xã hội 14/04/2020 10:00

Hiện tại, tình hình dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp. Tính đến sáng 14/4, Việt Nam có tổng cộng 265 ca bệnh. Trong khi đó, thế giới đã có hơn 1,9 triệu người mắc bệnh.

Sáng 14/4, Việt Nam không ghi nhận thêm ca bệnh mới nào trong suốt 12 giờ đồng hồ. Trong khi đó, số người mắc bệnh và tử vong trên thế giới vẫn không ngừng tăng lên. Theo thông tin trên Worldometers, tính đến 8 giờ sáng nay, thế giới đã có 1.924.290 ca nhiễm bệnh, 119.654 người tử vong. Dưới đây là tình hình dịch Covid-19 của Việt Nam và thế giới vào ngày 14/4.

Việt Nam không ghi nhận bệnh nhân mới, 9 ca khỏi bệnh

Sáng 14/4, Bộ Y tế Việt Nam cho biết chưa ghi nhận thêm ca nhiễm Covid-19 mới. Dự kiến hôm nay sẽ có thêm 9 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Tổng số bệnh nhân tại nước ta hiện nay là 265 người, trong đó có 160 người đến từ nước ngoài (60,4%), số còn lại là lây nhiễm trong nước.

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Tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam vẫn đang diễn biến phức tạp - Ảnh minh họa: Internet

Trong số đó, Hà Nội và TP. HCM là 2 nơi có số người mắc Covid-19 cao nhất nước. Hà Nội có số ca nhiễm bệnh nhiều nhất với 114 ca (51 ca bệnh đã được điều trị khỏi, 63 người vẫn đang điều trị). TP. HCM có 55 ca, trong đó đã có 39 trường hợp hồi phục, 16 ca vẫn đang được điều trị.

Mỹ tiếp tục là quốc gia có số người mắc bệnh cao nhất

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Mỹ hiện đang là quốc gia có số người nhiễm bệnh và tử vong cao nhất thế giới - Ảnh minh họa: Internet

Tính đến 6 giờ sáng 14/4 (theo giờ Việt Nam), Mỹ có thêm 23.570 ca nhiễm Covid-19, nâng tổng số người nhiễm bệnh lên 583.870 và thêm 1.579 người tử vong trong vòng 24 giờ. Đến thời điểm này, Mỹ đã có 23.485 ca tử vong. Hiện số ca tử vong của Mỹ đã vượt Italy, đứng đầu thế giới.

Anh có hơn 11.000 ca tử vong

Trong ngày 13/4, tại Anh có 717 người thiệt mạng vì Covid-19. Đây là quốc gia có số ca tử vong trong ngày cao nhất châu Âu. Bên cạnh đó, đây là ngày thứ 4 liên tiếp số ca tử vong trong ngày tại Anh đạt mức cao nhất châu lục, vượt cả 3 nước Tây Ban Nha, Italy và Pháp. Hiện tại, tại Anh đã có 88.249 ca nhiễm bệnh, 11.329 người tử vong.

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Đã có hơn 11.000 người tử vong vì dịch Covid-19 tại Anh - Ảnh minh họa: Internet

Trước tình hình này, Cố vấn trưởng Khoa học của chính phủ Anh, ông Patrick Vallance nhận định, nước Anh sẽ còn chứng kiến dịch Covid-19 diễn biến nghiêm trọng trong tuần này. Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Anh Dominic Raab tuyên bố gần như chắc chắn Anh sẽ gia hạn thời gian phong tỏa và giữ nguyên các quy định chặt chẽ như hiện nay để phòng chống dịch bệnh lây lan.

Gần 15.000 người tử vong tại Pháp, chính phủ gia hạn lệnh phong tỏa

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Chính phủ Pháp đã gia hạn lệnh phong tỏa thêm 4 tuần - Ảnh minh họa: Internet

Từ đầu mùa dịch đến nay, tại Pháp đã có 14.967 ca tử vong. Tổng số bệnh nhân tại nước này là 136.779 ca, trong đó có 6.821 ca bệnh nặng. Tối 13/4, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thông báo tiếp tục kéo dài lệnh phong tỏa thêm 4 tuần nữa với các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt nhất.

Trung Quốc từ ổ dịch lớn nhất thế giới giảm xuống thành hạng 7

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Hiện Trung Quốc đã có hơn 82.249 ca nhiễm Covid-19 - Ảnh minh họa: Internet

Từ ổ dịch lớn nhất thế giới, hiện nay Trung Quốc chỉ đứng hạng 7 trong số những nước có người nhiễm bệnh nhiều nhất. Hiện Trung Quốc có 82.249 ca bệnh, với 3.341 trường hợp tử vong. Top 5 nước có số ca nhiễm bệnh cao nhất là Mỹ, Tây Ban Nha, Italy, Pháp và Đức.

Tại khu vực Đông Nam Á, tình hình dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp. Theo bảng số liệu của Worldometers vào 9 giờ 33 phút ngày 14/4, 3 nước Philippines, Malaysia, Indonesia đều có hơn 4.500 ca mắc. Theo thông tin trên VOV, đã có 210 quốc gia, vùng lãnh thổ bị ảnh hưởng vì dịch bệnh.

Việt Nam ghi nhận thêm 3 ca nhiễm Covid-19, nâng tổng số lên 265: 2 ca liên quan đến ổ dịch Hạ Lôi

Việt Nam ghi nhận thêm 3 ca nhiễm Covid-19, nâng tổng số lên 265: 2 ca liên quan đến ổ dịch Hạ Lôi

Chiều 13/4, Bộ Y tế đã thông báo ghi nhận thêm 3 trường hợp mới dương tính với Covid-19 tại Việt Nam.

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