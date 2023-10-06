Tin mới vụ người chồng ở Phú Yên phát hiện 2 con không cùng huyết thống: Tòa án thụ lý đơn ly hôn, xác định cha đẻ của 2 đứa trẻ

Xã hội 06/10/2023 20:10

Ngoài nội dung ly hôn, người đàn ông còn yêu cầu xác định cha cho con mình.

Theo thông tin từ VTC News, tối 6/10, ông B.V.L (SN 1986, trú huyện Phú Hòa, Phú Yên) cho biết, TAND TP Tuy Hòa đã gửi thông báo thụ lý vụ án tranh chấp ly hôn.

Trước đó, ông L. gửi đơn lên tòa án về việc ly hôn với bà G. (vợ ông L.) và yêu cầu tìm cha ruột cho 2 con.

Nguyên nhân ông L. nộp đơn là khi bắt gặp vợ ngoại tình, ông đã đi xét nhiệm AND và “chết đứng” khi biết 2 người con mà ông yêu thương, chăm sóc từ khi sinh ra đến giờ không phải là con ruột của mình.

Ngoài nội dung ly hôn, ông L. còn yêu cầu xác định cha cho con mình. “Căn cứ kết quả xét nghiệm AND thì tôi và bà G. không có con chung. Vậy 2 người con được sinh ra trong thời kỳ hôn nhân của tôi và bà G. là con của ai? Đề nghị tòa án xác định cha ruột của các cháu”, ông L. nói.

Ông L. nghi ngờ vợ mình ngoại tình với một cán bộ đang công tác tại tỉnh Phú Yên.

Tin mới vụ người chồng ở Phú Yên phát hiện 2 con không cùng huyết thống: Tòa án thụ lý đơn ly hôn, xác định cha đẻ của 2 đứa trẻ - Ảnh 1
Sau khi xét nghiệm ADN, ông L. phát hiện 2 con trai không phải của mình - Ảnh: Tiền Phong

Tôi đã làm đơn tố cáo lên cơ quan của người này về việc người này có quan hệ bất chính với bà G. Nếu người này muốn chứng minh bản thân trong sạch, hãy xét nghiệm ADN cùng các cháu, kinh phí tôi sẽ chịu", ông L. nói.

 

Trước đó, dẫn tin từ Tiền Phong, ông L. và bà G. đăng ký kết hôn ngày 2/10/2012 và sinh sống ở thành phố Tuy Hòa. Trong thời gian hôn nhân, ông đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc và gửi tiền về cho vợ mua nhà, nuôi con. Đến cuối năm 2018, ông trở về Việt Nam sinh sống và làm việc. Vợ chồng ông sinh được 2 con, năm nay cháu lớn được 10 tuổi, cháu nhỏ được 5 tuổi.

Theo ông L., những năm chung sống với nhau, gia đình ông rất hạnh phúc, các con ngoan hiền và học hành giỏi giang. Vợ ông làm nhân viên trong một ngân hàng trên địa bàn thành phố Tuy Hòa, còn ông làm nhân viên cho một công ty gần nhà. Vào tháng 8/2023, ông L. nghi vợ mình ngoại tình với người đàn ông khác nên ông quyết định đưa 2 con trai của mình đi làm thủ tục xét nghiệm ADN.

Kết quả bất ngờ là cả hai đứa con mà ông L. đã yêu thương, chăm sóc suốt nhiều năm qua lại không phải là con ruột của ông. “Tôi bàng hoàng khi cầm kết quả xét nghiệm. Thanh xuân tôi chôn vùi đi xuất khẩu lao động để kiếm tiền, gửi về cho vợ mua nhà, mua xe, nuôi con nhưng vợ tôi lại phản bội tôi như vậy”,ông L. cho hay.

Từ lúc bị phát hiện có mối quan hệ với người đàn ông khác, vợ và con ông L. đã chủ động dọn đi khỏi nhà, không một lời giải thích. “Hiện tôi đã gửi đơn lên tòa án để làm thủ tục ly hôn. Tài sản sẽ xử lý theo quy định pháp luật, nhưng tôi vẫn muốn có trách nhiệm với các con”, ông L. tâm sự.

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Bố mẹ cháu bé đang lao động ở Hàn Quốc, cháu sống với ông bà nội. Hiện thi thể cháu được lực lượng chức năng bàn giao đưa về mai táng.

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Từ khóa:   ADN Phú Yên tin xã hội

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