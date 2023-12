Thứ nhất, việc chị Phan Thị Mỹ Hằng sống cùng chồng cũ là anh Đ.D.P và con trai là Đ.D.G.P tại chung cư Centana là do chị Hằng tự nguyện, không bị ai ép buộc. Chị Hằng muốn con có cha, không muốn chồng cũ đến nhà cha mẹ chị Hằng thăm gặp con trai vì sợ xảy ra mâu thuẫn giữa anh P. với cha mẹ chị Hằng do không chấp nhận anh P.

Theo Báo Phụ nữ Việt Nam, cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP Thủ Đức đã đưa ra 4 lý do dẫn đến quyết định không khởi tố vụ án hình sự.

Chị Hằng là người chủ động tìm căn hộ ở chung cư Centana để thuê ở. Do đó không có căn cứ xác định chị Hằng bị anh P. khống chế phải chuyển ra ngoài sống cùng.

Thứ ba, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP Thủ Đức cho rằng không có căn cứ xác định chị Hằng bị giết trước khi rớt xuống khu vực tầng 2 của chung cư Centana Thủ Thiêm hoặc bị tác động để làm chị Hằng rơi từ tầng 9 xuống lối đi khu vực hồ bơi ở tầng 2 của chung cư Centana tử vong.

Kết quả khám nghiệm hiện trường không phát hiện các dấu vết của tội phạm giết người. Trên cơ thể của chị Hằng và anh P. không có các dấu vết giằng co, trên móng tay Hằng không có dấu vết cào cấu hoặc ADN của anh P.

Hiện trường phòng ngủ nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Dân Việt

Nguyên nhân chị Hằng tử vong là do đa chấn thương, cơ chế tổn thương do cơ thể tiếp xúc với vật tày (nền gạch) gây ra hoặc ngược lại. Chị Hằng không bị chảy máu là do không có vết thương hở tại vùng thân nên máu không chảy ra ngoài. Bên cạnh đó, camera tại hành lang tầng 9 chung cư Centana không ghi nhận bất kỳ người nào khác ngoài anh P. và con trai G.P đi vào, ra căn hộ sống chung của hai người khi xảy ra vụ việc.

Những người ở các căn hộ kế bên và con trai G.P. không nghe thấy tiếng la, tiếng kêu cứu gì của Hằng. Ngoài ra, vào ngày 08/01/2023 chị Hằng đã tự leo ra ngoài ban công tầng 9 leo xuống tầng 3 xin đi nhờ qua căn hộ của bà L.T.T.N để ra ngoài thang máy đi xuống sảnh và nhờ bảo vệ bấm thang máy lên căn hộ của chị Hằng ở tầng 9 chung cư Centana.

Tuy nhiên, gia đình còn nhiều khúc mắc cần được giải đáp do đó sẽ tiếp tục làm đơn khiếu nại theo quy định.

Theo Báo Dân Trí trước đó, khoảng 3 giờ 45 phút ngày 11/1/2023, ông Phan Hiền (Sn 1958, trú phường Thảo Điền, TP.Thủ Đức, TP.HCM) nhận được điện thoại từ số máy của con gái (Phan Thị Mỹ Hằng, trú tại chung cư Centana Thủ Thiêm, phường An Phú, TP.Thủ Đức - PV).

Người nói chuyện qua điện thoại là ông Đ.D.P - chồng cũ của chị Hằng. Ông P. báo tin cho ông Hiền rằng, con gái ông Hiền đã mất tại chung cư Centana.

Gia đình ông Phan Hiền tới chung cư Centana ngay trong đêm, chứng kiến thi thể chị Hằng nằm tại ban công lầu 2. Sau đó, cơ quan chức năng đã đưa thi thể chị Hằng thực hiện giám định pháp y. Ông Đ.D.P thông tin với gia đình ông Hiền rằng chị Hằng… nhảy lầu "tự tử". Ông Hiền - bố nạn nhân cho rằng, căn cứ vào Thông báo kết quả giám định và con chị Hằng, có thể thấy trước khi tử vong chị có dấu hiệu bị hành hạ hoặc đánh đập.

Trong khi đó, ông P. cũng thừa nhận với em trai chị Hằng vào ngày 19/3/2023 rằng có đánh chị Hằng (có ghi âm). Ông Phan Hiền đề nghị cơ quan chức năng sớm điều tra, làm rõ vụ việc.