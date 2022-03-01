Mới đây, trên mạng xã hội, người thân của bé gái có 9 dị vật trong đầu đã tiết lộ thông tin đáng mừng về tình trạng sức khỏe của nạn nhân.

Liên quan đến vụ việc của bé Đ.N.A. (3 tuổi, huyện Thạch Thất, Hà Nội) có 9 dị vật trong đầu, được biết, hiện cháu bé vẫn đang được điều trị tích cực tại Khoa Hồi sức cấp cứu Nhi của Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn (Hà Nội). Tối ngày 1/3, trên trang cá nhân, anh Đỗ Hữu T. (bác của bé A.) đã đăng tải bài viết cho biết, cháu hiện vẫn trong tình trạng hôn mê. Tuy nhiên, so với hôm qua, nay cháu đã có phản xạ mạnh hơn như gập, duỗi chân. Cháu đã được chụp cắt lớp (CT) và đang chờ hết quả từ bác sĩ. Đính kèm thông báo là hình ảnh đơn thuốc và hình ảnh hiện tại của cháu bé.

Bài viết của người thân cháu bé - Ảnh: Chụp màn hình Bài viết nhận được đông đảo sự quan tâm của cư dân mạng. Nhiều người để lại bình luận thể hiện sự vui mừng cho những chuyển biến tích cực của Đ.N.A. đồng thời cũng mong em có thể nhanh chóng bình phục. Bình luận của cư dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình Trước đó, theo thông tin của báo Giao thông, ngày 20/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, tạm giữ hình sự đối với đối tượng Nguyễn Trung Huyên (người đóng đinh vào đầu bé gái 3 tuổi; SN 1992; HKTT: Thôn 5, Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội) về hành vi giết người, theo điều 123 Bộ luật Hình sự.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Trung Huyên đã khai nhận hành vi bạo hành dã man cháu bé. Được biết, sau khi chị L. - mẹ bé A. ly hôn chồng thì chị và Huyên nảy sinh tình cảm và chung sống như vợ chồng nhưng không đăng ký kết hôn. Ảng chụp X quang cho thấy cháu bé có 9 dị vật trong đầu - Ảnh: Dân Việt Đến tháng 9/2021, chị L., cháu A. và Huyên chuyển đến thuê trọ tại địa chỉ xã Canh Kiệm, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội). Quá trình chung sống Huyên nảy sinh ý định hành hạ, đánh đập, và sát hại cháu A. để không phải nuôi dưỡng, không để A. làm ảnh hưởng đến cuộc sống của 2 người. Lời khai của nghi phạm Huyên cũng thể hiện, gã đã nhiều lần hành hạ, để giết cháu A. Cụ thể, khoảng tháng 10/2021, Huyên mua 2 gói thuốc diệt cỏ mang về phòng trọ pha cùng với chai nước ngọt C2 để trong tủ lạnh rồi cho cháu A. uống. Khi chị L. phát hiện cháu A. uống nước C2 bị ngộ độc nên đã đưa cháu A. đi cấp cứu Bệnh viện Nhi Trung ương. Tiếp đó, vào khoảng tháng 11/2021, Huyên lại bắt cháu A nuốt 2 đinh ốc vít. Sau đó, chị L. đưa cháu A. đến Bệnh viện Thạch Thất để lấy dị vật. Không những thế, ngày 24/12/2021, sau khi uống rượu, Huyên thấy cháu A. không ngủ nên dùng tay đánh gãy tay phải cháu A. phải bó bột tại Bệnh viện Xanh Pôn. Căn cứ vào lời khai, cơ quan chức năng đã tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Huyên, thu giữ một số vật chứng liên quan. Lời khai của nghi phạm Huyên khá trùng khớp với thông tin từ Bệnh viện đa khoa huyện Thạch Thất vì lịch sử bệnh án của cháu A. khá nhiều. Hiện, sự việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục xử lý.

Vụ bé gái 3 tuổi với 9 dị vật trong đầu: Lãnh đạo Cục cảnh sát hình sự nói gì? Mới đây, Phó Cục trưởng Cục cảnh sát hình sự đã chia sẻ một số thông tin liên quan đến vụ việc bé 3 tuổi có 9 dị vật trong đầu.

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