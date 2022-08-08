Thêm 5 người uống rượu pha cồn methanol ở TP.HCM nhập viện

Trên địa bàn TP.HCM vừa xảy ra thêm 1 vụ ngộ độc cồn methanol (cồn công nghiệp) sau khi uống rượu pha với cồn rửa tay.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, sáng ngày 8/8, trên địa bàn TP.HCM vừa xảy ra thêm 1 vụ ngộ độc cồn methanol (cồn công nghiệp) sau khi uống rượu pha với cồn rửa tay. Theo đó, vào lúc 23 giờ ngày /8, Bệnh viện Nhân dân Gia Định tiếp nhận bệnh nhân T.C.T (18 tuổi, ngụ Hậu Giang) vào viện với lý do mệt. Bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc được, niêm hồng, nôn ói nhiều. Chẩn đoán nhập viện: theo dõi ngộ độc rượu ngày 2.

Bệnh nhân cho biết, trước ngày nhập viện đã đi uống rượu với 4 người bạn có "pha nhầm" chai cồn rửa tay vào rượu. Hôm sau bệnh nhân than mệt, nôn ói nhiều và người nhà đưa cấp cứu tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Kết quả xét nghiệm độc chất cho thấy nồng độ methanol trong máu 242.25mg/dL. Hiện bệnh nhân nhập khoa Hồi sức tích cực chống độc (ICU) trong tình trạng bệnh tỉnh tiếp xúc tốt, nôn ói nhiều, được lọc máu, sử dụng ethanol (cồn thực phẩm), Vitamin B1. TP.HCM liên tục xảy ra ngộ độc rượu pha cồn methanol - Lúc 15 giờ 7 phút ngày 7/8, Bệnh viện Nhân dân Gia Định tiếp nhận P.T.Q (21 tuổi, ngụ Q.1, TP.HCM) trong tình trạng tỉnh, tiếp xúc được, niêm hồng. Cách nhập viện 2 ngày, bệnh nhân Q. đi uống rượu cùng nhóm với bệnh nhân T.C.T, có pha nhầm chai cồn vào rượu. Ngày nhập viện, người bệnh than mệt, người nhà đưa cấp cứu tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Hiện chưa có quả xét nghiệm độc chất nhưng chẩn đoán theo dõi ngộ độc methanol ngày 3. Bệnh nhân được điều trị tại ICU, dùng ethanol, Vitamin B1.

Lúc 15 giờ 10 phút ngày 7/8, Bệnh viện Nhân dân Gia Định tiếp nhận bệnh nhân N.D.L (28 tuổi, ngụ Q.3, TP.HCM); lúc 15 giờ 34 phút tiếp nhận bệnh nhân N.V.Đ (25 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh, TP.HCM); lúc 16 giờ 16 phút ngày 7.8, tiếp nhận bệnh nhân P.H.Th (31 tuổi, ngụ Q.7, TP.HCM). 3 bệnh nhân này nhập viện trong tình trạng tỉnh, tiếp xúc được, niêm hồng và hiện đang chờ kết quả xét nghiệm độc chất methanol. Trước đó, theo thông tin từ báo Người Lao Động, một vụ nhậu rượu tại TP HCM đã khiến 8 sinh viên ngộ độc, 2 người tử vong, 6 người nguy kịch. Thông tin ban đầu, 8 sinh viên nhậu tại một quán trên đường 50, phường Phước Long B, TP Thủ Đức (TP HCM). Tất cả cùng uống một loại rượu không rõ nguồn gốc. Sau khi uống về thì xuất hiện các triệu chứng nguy kịch, 1 người tử vong tại phòng trọ. 7 người còn lại bị đau bụng, chóng mặt, nôn ói nhiều, có uống thuốc nhưng không hết. Sau đó, có các triệu chứng co giật, lơ mơ, hôn mê nên được người nhà đưa đi cấp cứu và 1 người tử vong tại Bệnh viện Lê Văn Việt. Chiều 5/8, Bệnh viện Lê Văn Việt (TP Thủ Đức) tiếp nhận 3 sinh viên nhập viện trong tình trạng nguy kịch, ngộ độc ethanol. Trong đó, 1 bệnh nhân hôn mê sâu, tử vong sau 30 phút nhập viện, 2 bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Nhân Dân Gia Định cấp cứu. Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức tiếp nhận 4 bệnh nhân, 2 trường hợp sau đó được người nhà chuyển Bệnh viện Nhân Dân Gia Định. Theo thông tin từ Bệnh viện Gia Định, các bệnh nhân hiện 1 ca nằm ICU (hồi sức tích cực chống độc), đang thở máy, lọc máu và đã tỉnh; 1 ca đang lọc máu chưa tỉnh; 2 ca nằm tại khoa nội tiết thận đã có dấu hiệu tỉnh táo.

Sức khỏe của các bệnh nhân ngộ độc rượu đang điều trị tại BV Nhân dân Gia Định: Một người vẫn đang nguy kịch Mới đây, bệnh viện Nhân dân Gia Định, TP.HCM, đã có thông tin chính thức về tình trạng sức khoẻ của bốn bệnh nhân nhập viện trong tình trạng bị ngộ độc Methanol.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/them-5-nguoi-uong-ruou-pha-con-methanol-o-tphcm-nhap-vien-489549.html