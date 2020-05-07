Thấy cụ ông đi bộ giữa trưa nắng, cô gái dừng xe hỏi chuyện và có quyết định khiến tất cả ấm lòng

Cô gái giúp đỡ cụ già nhận được hàng ngàn bình luận cảm kích từ cộng đồng mạng. Ai nấy đều cho rằng thời buổi thật giả lẫn lộn như hiện nay mà cô vẫn cởi mở trao đi niềm tin, tiền bạc thì thật đáng trân quý.

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền câu chuyện cô gái giúp đỡ cụ già khiến nhiều người cảm động. Thấy cụ ông đi bộ giữa cái nắng gay gắt, cô gái đã dừng xe để hỏi chuyện. Sau đó toàn bộ câu chuyện đã được một nhân chứng kể lại.

"Cụ ông đang muốn vào Lâm Đồng mà không có tiền. Chị bèn chở cụ ra ga Long Biên (Hà Nội), tính mua vé tàu luôn cho cụ.

Nhưng vì sắp muộn giờ làm buổi chiều và ra không biết tàu có vào trong đó hôm nay không nên chị đổi hướng, nhờ anh xe ôm công nghệ chở cụ xuống bến xe Nước Ngầm.

Khi nghe nói giá vé vào khoảng 600-700 ngàn thì cụ bảo thôi, cụ đi tàu cho rẻ. Chị gái ấy nói luôn:

- Con đã giúp thì con sẽ giúp đến nơi!

Rồi chị đưa cho anh xe ôm một triệu (tiền công xe ôm lẫn tiền vé xe và tiền uống nước dọc đường cho cụ).

Chị còn không quên dặn anh tài xế xe ôm là đưa giúp cụ vào tận quầy mua vé luôn! Nhìn chị em nghĩ chắc chị cũng chẳng giàu về tiền bạc, nhưng chị rất giàu về tình người. Chúc chị và gia đình luôn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc. Cảm ơn chị!", dòng trạng thái đi kèm bức ảnh.

Cụ ông có thể về quê nhờ sự giúp đỡ của cô gái xa lạ - Ảnh: FB

Cô gái tốt bụng dừng xe giữa trưa nắng để giúp cụ ông - Ảnh: FB

Hành động cao đẹp của cô gái trẻ nhận được hàng ngàn bình luận cảm kích từ cộng đồng mạng. Thời buổi thật giả lẫn lộn như hiện nay mà cô vẫn cởi mở trao đi niềm tin, tiền bạc, còn cụ ông cũng rất may mắn khi gặp được người tử tế.

"Cụ ông may mắn quá. Mong những điều tốt đẹp nhất đến với cụ và cô gái kia"; "Giữa trưa nắng, lại vội đi làm mà cô gái vẫn dừng xe và cố gắng giúp cụ ông tận tình, quả thật rất đáng ngưỡng mộ"; "Cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn nhờ những người như cô gái kia"; "Đọc xong mà vui lây luôn á! Câu chuyện này cần được lan truyền để khích lệ những người khác làm việc tốt"..., dân mạng bình luận.

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