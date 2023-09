Sợ hai con nhỏ bị cướp làm hại, chị K. giả vờ đồng ý quan hệ với hắn rồi tước dao, tri hô hàng xóm. Vụ cướp của hiếp dâm đang được cơ quan công an điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Cơ quan công an đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Tuấn (19 tuổi, trú xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) để điều tra về hành vi Hiếp dâm và Cướp tài sản.

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng 16/2, Tuấn đột nhập vào nhà chị K. (21 tuổi, trú cùng xã) để trộm cắp tài sản và định hiếp dâm nạn nhân. Lúc này, chồng chị K. đang đi biển nên chỉ có 3 mẹ con chị K ở nhà.

Tuấn bịt khẩu trang kín mặt, đội mũ lưỡi trai đỏ, cầm dao tự chế cạy cửa đột nhập vào căn nhà của chị K. Tại đây đối tượng khống chế nữ chủ nhà, lấy đi 4,8 triệu đồng trong con heo đất của nhà chị K.

Đối tượng Nguyễn Văn Tuấn cùng hung khí - Ảnh: Báo Đất Việt

Chưa chịu rời đi, Tuấn nảy sinh ý định hiếp dâm chủ nhà. Sợ 2 con nhỏ bị sát hại nên chị K. giả vờ đồng ý để quan hệ. Sau đó nhân lúc Tuấn sơ hở, chị K. tước dao rồi hô hoán cho hàng xóm biết. Sợ bị bắt, Tuấn bỏ chạy thoát thân.

Sáng hôm sau, đối tượng bị công an bắt giữ đưa về trụ sở. Theo chính quyền địa phương, Tuấn vừa mới ra tù trước Tết Nguyên đán Canh Tý được ít ngày thì tiếp tục vướng vòng lao lý.

Cách đây không lâu, tại Bình Dương cũng xảy ra vụ cướp của hiếp dâm gây xôn xao dư luận. Cụ thể, vào tối 3/1, chị T.T.S. (35 tuổi, quê Thanh Hoá) đi ăn cưới tại Trung tâm văn hóa lao động tỉnh Bình Dương (đường D19, khu dân cư Việt-Sing, phường An Phú, thị xã Thuận An).

Nghi phạm Kiều Văn Liệt - Ảnh: Internet

Khi vào nhà vệ sinh, chị S. bị một thanh niên kề dao vào cổ bắt đưa tiền. Chị đưa cho hắn chiếc điện thoại thì đối tượng khống chế thực hiện hành vi hiếp dâm. Sau khi thỏa mãn, đối tượng rời khỏi hiện trường.

Nhận tin báo, Công an thị xã Thuận An phong toả hiện trường, huy động lực lượng truy bắt nghi phạm, đồng thời đưa nạn nhân tới bệnh viện kiểm tra. Qua trích xuất camera, công an xác định nghi phạm là Kiều Văn Liệt (SN 1996, quê Hậu Giang) nên bắt giữ đưa về trụ sở.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/so-con-nho-bi-hai-chu-nha-vo-dong-y-quan-he-voi-cuop-roi-tuoc-dao-351324.html