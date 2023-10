Rắn cạp nia lại lăm le theo lỗ thông gió chui vào tận giường nhưng gặp chướng ngại vật bất ngờ, thanh niên thoát nạn trong gang tấc

Qua clip, có thể thấy con rắn có hai màu đen trắng này là rắn cạp nia và nó đang nằm trên chiếc màn phòng ngủ màu hồng. Người nhà của chủ tài khoản đang cố gắng bắt nó ra. Vừa bắt, người thanh niên trong clip vừa cảm thán: "Rắn cạp nia to kinh thế". Qua clip trên, chủ tài khoản cũng khuyên mọi người nên bịt kín phòng ngủ lại để tránh nguy hiểm từ loài rắn cực độc này.

Mới đây, ngày 14/7/2021, trên mạng xã hội tiếp tục lan truyền một đoạn clip ghi lại cảnh rắn vào nhà khiến nhiều người hoang mang. Theo đó, tài khoản Facebook có tên Đ.T.T.H. đã đăng tải đoạn clip trên và cho biết: "Con rắn đã theo lỗ thông gió bò vào phòng, may phòng của ông anh em có màn nếu không không biết chuyện gì xảy ra rồi".

Trước đó, theo kênh NTV - Đài phát thanh và truyền hình Nghệ An, vào tối ngày 17/7, tại một ngôi nhà ở xóm 5, xã Thịnh Sơn, huyện Đô Lương (Nghệ An), chị Nguyễn Thanh H. sau khi tắm xong và đang đứng xả nước trong nhà tắm thì phát hiện một con rắn cạp nia dài gần 1m đang bò ở phía sau. Rất may, khi ấy chị H. đang xả nước rất mạnh nên con rắn bị cản lại.