Rắn cạp nia lại lăm le theo lỗ thông gió chui vào tận giường nhưng gặp chướng ngại vật bất ngờ, thanh niên thoát nạn trong gang tấc

Xã hội 22/07/2021 08:56

Một đoạn clip ghi lại cảnh một người thanh niên đang cố bắt con rắn cạp nia trên màn. Được biết, con rắn đã theo lỗ thông gió mà chui vào nhà anh ta.

Mới đây, ngày 14/7/2021, trên mạng xã hội tiếp tục lan truyền một đoạn clip ghi lại cảnh rắn vào nhà khiến nhiều người hoang mang. Theo đó, tài khoản Facebook có tên Đ.T.T.H. đã đăng tải đoạn clip trên và cho biết: "Con rắn đã theo lỗ thông gió bò vào phòng, may phòng của ông anh em có màn nếu không không biết chuyện gì xảy ra rồi".

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Rắn cạp nia vào nhà - Ảnh: Chụp màn hình

Qua clip, có thể thấy con rắn có hai màu đen trắng này là rắn cạp nia và nó đang nằm trên chiếc màn phòng ngủ màu hồng. Người nhà của chủ tài khoản đang cố gắng bắt nó ra. Vừa bắt, người thanh niên trong clip vừa cảm thán: "Rắn cạp nia to kinh thế". Qua clip trên, chủ tài khoản cũng khuyên mọi người nên bịt kín phòng ngủ lại để tránh nguy hiểm từ loài rắn cực độc này.

Trước đó, theo kênh NTV - Đài phát thanh và truyền hình Nghệ An, vào tối ngày 17/7, tại một ngôi nhà ở xóm 5, xã Thịnh Sơn, huyện Đô Lương (Nghệ An), chị Nguyễn Thanh H. sau khi tắm xong và đang đứng xả nước trong nhà tắm thì phát hiện một con rắn cạp nia dài gần 1m đang bò ở phía sau. Rất may, khi ấy chị H. đang xả nước rất mạnh nên con rắn bị cản lại.

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Con rắn cạp nia dài gần 1m trong nhà tắm của chị H. - Ảnh: Chụp màn hình

Chị này sau đó vội chạy ra ngoài và gọi người nhà ra bắt con rắn. Trước đó, ở Nghệ An đã ghi nhận nhiều vụ việc rắn cạp nia bò vào nhà dân ở TP Vinh, Nghĩa Đàn…. Trong đó, có 1 nạn nhân bị tử vong do bị rắn cắn trong lúc ngủ.

Tuy nhiên, việc rắn vào nhà không chỉ có ở Nghệ An. Theo đó, một đoạn clip ghi lại cảnh con rắn dài gần 2 mét bò vào nhà dân ở TP Sóc Trăng, suýt tấn công một cháu bé đang ngồi chơi trong sân khiến người xem không khỏi khiếp vía. Được biết, sau khi ông nội phát hiện con rắn, bố cô bé gần đó đã chạy ra bế con vào nhà. Mọi người vừa kịp vào nhà đóng cửa thì con rắn lao nhanh tới tận cửa. Sau vài lần đâm vào cửa kính thì con rắn (được cho là rắn hổ ngựa) mới bò đi.

Rắn cạp nia lại lăm le theo lỗ thông gió chui vào tận giường nhưng gặp chướng ngại vật bất ngờ, thanh niên thoát nạn trong gang tấc - Ảnh 3
Rắn bò vào nhà và tấn công cháu bé - Ảnh: Chụp màn hình

Chủ nhân đoạn clip rắn vào nhà chia sẻ nhà chị ở ngay giữa thành phố Sóc Trăng chứ không phải ở vùng nông thôn. Cạnh nhà có lô đất trống nên có thể con rắn từ đó bò vào, đây là lần thứ ba nhà chị bị rắn tới thăm. Lần này con rắn hổ ngựa leo qua tường bao rơi xuống sân, có lẽ nó bị giật mình hoảng sợ nên mới điên cuồng lao vào phía trong nhà.

Được biết, ở Việt Nam, rắn cạp nia có 4 loài có khoang đen trắng mà nếu thoạt nhìn chúng khá giống nhau bao gồm: Rắn cạp nia Nam, Rắn cạp nia Bắc, Rắn cạp nia sông Hồng, Rắn cạp nia đầu vàng. Cả 4 đều là những loài rắn cực độc với nọc độc thần kinh có thể giết chết nạn nhân chỉ trong vài tiếng.

Theo trang Toxinology của Đại học Adelaide, khả năng sống sót của nạn nhân chỉ khoảng 50% nếu được chữa trị kịp thời, nếu không xác suất tử vong còn lên đến 70%. Điều kỳ lạ ở loài rắn này so với các loài rắn khác là tập tính cắn người khi đang ngủ.

Rắn cạp nia vốn rất thích những nơi ấm áp nên hay trường vào giường ngủ và chui vào trong chăn, nệm nơi có người sinh sống. Vào mùa hè nắng nóng cũng là thời điểm hoạt động nó mạnh và thường vào nhà để uống nước.

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Thời gian gần đây ngày càng có nhiều người bị rắn cap nia tấn công, những loài rắn này thường xuất hiện gần khu vực con người sinh sống khiến không ít người hoang mang.

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