Quỹ Sữa vươn cao Việt Nam và Vinamilk tặng 70.000 ly sữa cho học sinh Thái Nguyên

Xã hội 20/07/2019 09:54

Vào ngày 18/7/2019, tại trường tiểu học Quy Kỳ, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên đã diễn ra Lễ trao tặng sữa trong chương trình Quỹ Sữa Vươn Cao Việt Nam. Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) đã dành tặng 70.000 ly sữa cho 780 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Thái Nguyên, tương đương khoảng 470 triệu đồng. Đây cũng là dịp để Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam và Vinamilk tri ân các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng nhân dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sỹ 27/7.

Chương trình có sự tham dự của bà Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí Thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương; bà Nguyễn Thị Hà - Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; ông Trần Quốc Tỏ - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tỉnh Thái Nguyên; ông Vũ Hồng Bắc - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên; bà Bùi Thị Hương - Giám đốc Điều hành nhân sự, hành chính và đối ngoại của Vinamilk.

 

Quỹ Sữa vươn cao Việt Nam và Vinamilk tặng 70.000 ly sữa cho học sinh Thái Nguyên - Ảnh 1

Bà Bùi Thị Hương, Giám đốc Điều hành Nhân sự, Hành chính & Đối ngoại (NS,HC&ĐN) của Vinamilk trao tặng bảng tượng trưng 70.000 ly sữa cho ông Lương Văn Lành - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên

Đây là điểm đến đầu tiên trong năm 2019 của Chương trình Quỹ Sữa vươn cao Việt Nam. Thực hiện sứ mệnh “Để mỗi trẻ em đều được uống sữa mỗi ngày” và góp phần cải thiện tình trạng dinh dưỡng của trẻ em Việt Nam, đặc biệt đem niềm vui uống sữa đến cho trẻ em nghèo, Quỹ Sữa vươn cao Việt Nam và Vinamilk nhiều năm qua liên tục tổ chức trao tặng sữa cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước; với mong muốn các em sẽ có cơ hội phát triển tốt hơn cả về thể chất và trí tuệ, vươn lên trong học tập.

Ngoài những ly sữa thơm ngon mà các em sẽ được thụ hưởng, tại chương trình, các em học sinh còn được các bác sĩ thuộc Trung tâm Dinh dưỡng Vinamilk khám sức khỏe và tư vấn dinh dưỡng miễn phí. Buổi lễ trao sữa thực sự đã trở thành một ngày hội của các em học sinh với các tiết mục xiếc hề vui nhộn, các trò chơi đầy tính sáng tạo được Ban tổ chức thiết kế riêng dành cho các em.

Quỹ Sữa vươn cao Việt Nam và Vinamilk tặng 70.000 ly sữa cho học sinh Thái Nguyên - Ảnh 2

Bà Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương, cùng lãnh đạo Trung ương, địa phương và công ty Vinamilk trao tặng quà đến các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ 27/7.

Tại buổi lễ, bà Bùi Thị Hương - Giám đốc Điều hành nhân sự, hành chính va đối ngoại Vinamilk chia sẻ: “Sự hào hứng và rạng rỡ của các em học sinhThái Nguyên nói chung và Trường Tiểu học Quy Kỳ nói riêng chính là động lực để Vinamilk và Quỹ Sữa vươn cao Việt Nam tiếp tục phấn đấu để hoàn thànhsứ mệnh của mình. Chúng tôi sẽ nỗ lực hơn nữa để có thêm nhiều trẻ em trên cả nước được thụ hưởng những ly sữa bổ dưỡng và chăm sóc dinh dưỡng toàn diện, cho một thế hệ tương lai của Việt Nam vươn cao và vươn xa!”

Trong chương trình, nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7), Ban tổ chức chương trình Quỹ Sữa vươn cao Việt Nam cũng dành tặng 20 phần quà, mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng và sản phẩm sữa Vinamilk cho các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng và những gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên.

Quỹ Sữa vươn cao Việt Nam và Vinamilk tặng 70.000 ly sữa cho học sinh Thái Nguyên - Ảnh 3

Bà Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương và các đại biểu cùng đại diện Vinamilk trao quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: H.H

Quỹ Sữa vươn cao Việt Nam và Vinamilk tặng 70.000 ly sữa cho học sinh Thái Nguyên - Ảnh 4

Các đại biểu thực hiện nghi thức mở quà tặng, tượng trưng cho những hộp sữa mà Vinamilk và Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam sẽ dành tặng đến các em học sinh Thái Nguyên.

Quỹ Sữa vươn cao Việt Nam được thành lập từ năm 2008 với sự chủ trì của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, thuộc Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cùng sự đồng hành xuyên suốt của Vinamilk với sứ mệnh hết sức cao cả, đó là đảm bảo quyền được uống sữa mỗi ngày của trẻ em Việt Nam, để các em có điều kiện phát triển toàn diện về thể chất cũng như trí tuệ.

Chương trình đã mang hàng triệu ly sữa ấm áp tình thương đến khắp các tỉnh, thành trên cả nước, từ Hà Giang - nơi địa đầu Tổ quốc đến điểm cực Nam đất mũi Cà Mau. Với 1.560.000 ly sữa, tương đương 10 tỷ đồng Quỹ Sữa vươn cao Việt Nam dành cho hơn 17.000 trẻ em của 24 tỉnh, thành trên cả nước trong năm 2019. Tổng số ly sữa mà chương trình đã trao trong chặng đường 11 năm là gần 35 triệu ly sữa với tổng giá trị tương đương gần 150 tỷ đồng cho 440.000 trẻ em khó khăn trên khắp Việt Nam. Gần đây nhất, Vinamilk và Quỹ Sữa vươn cao Việt Nam cũng đã tổ chức lễ trao sữa cho trẻ em nghèo tại Vĩnh Phúc, Bình Định, Thái nguyên, Quảng Nam, Ninh Bình, Lâm Đồng, Bến Tre, Nghệ An, An Giang…

Quỹ Sữa vươn cao Việt Nam và Vinamilk tặng 70.000 ly sữa cho học sinh Thái Nguyên - Ảnh 5

Bà Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương tặng sữa cho các em học sinh đến tham dự Chương trình Quỹ Sữa vươn cao Việt Nam. Ảnh: H.

Quỹ Sữa vươn cao Việt Nam và Vinamilk tặng 70.000 ly sữa cho học sinh Thái Nguyên - Ảnh 6

Niềm vui của các em nhỏ cùng Chương trình Quỹ Sữa vươn cao Việt Nam. Ảnh: H.

Quỹ Sữa vươn cao Việt Nam và Vinamilk tặng 70.000 ly sữa cho học sinh Thái Nguyên - Ảnh 7
Buổi Lễ trao sữa đã thực sự là một ngày hội, mang đến niềm vui uống sữa cho em học sinh trường tiểu học Quy Kỳ, huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên.

Bên cạnh chương trình Quỹ Sữa vươn cao Việt Nam với nhiều ý nghĩa nhân văn sâu sắc, hiện nay Vinamilk còn là đơn vị triển khai chương trình "Quỹ 1 triệu cây xanh cho Việt Nam" và Chương trình Sữa học đường Quốc gia trên toàn quốc.

Quỹ Sữa vươn cao Việt Nam và Vinamilk tặng 70.000 ly sữa cho học sinh Thái Nguyên - Ảnh 8

Các em học sinh hào hứng tham gia các trò chơi vui nhộn, thú vị trong chương trình và nhận các phần quà từ Vinamilk

Quỹ Sữa vươn cao Việt Nam và Vinamilk tặng 70.000 ly sữa cho học sinh Thái Nguyên - Ảnh 9

Các em học sinh tham dự chương trình được các bác sĩ thuộc Trung tâm Dinh dưỡng Vinamilk khám sức khỏe và tư vấn dinh dưỡng

Năm 2019 là năm thứ 7 trong hành trình đem màu xanh phủ dọc chiều dài đất nước, Vinamilk và “Quỹ 1 triệu cây xanh cho Việt Nam” đã đưa tổng số cây đã trồng tại gần 20 tỉnh thành Việt Nam lên tới gần 700 ngàn cây xanhcác loại với giá trị gần 9 tỷ đồng và đang từng bước tiến gần hơn đến mục tiêu 1 triệu cây xanh cho Việt Nam.

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