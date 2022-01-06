Bị công kích là sản phẩm của việc loạn luân, phía Tịnh thất Bồng Lai thẳng thắn tuyên bố 1 câu xanh rờn khiến ai nấy đều ngỡ ngàng.

Vừa qua, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An đã khẩn trương điều tra 3 tội danh xảy ra tại "Tịnh thất Bồng Lai". Các tội danh đang được điều tra, gồm: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân và tội loạn luân. Ngay sau khi thông tin được đưa ra, trên MXH lập tức lan truyền hình ảnh được cho là kết quả giám định ADN xác định ông Lê Tùng Vân có hành vi loạn luân. Theo đó, đa số những “chú tiểu” và “sư thầy” tại nơi đây đều là con của ông Lê Tùng Vân cùng một vài thành viên nữ trong gia đình. Trong đó, người nhỏ tuổi nhất chỉ mới chào đời vào năm 2018.

Hình ảnh lan truyền được cho là kết quả xét nghiệm ADN của ông Lê Tùng Vân (Ảnh: Internet) Trước khi chính thức bị điều tra, vụ việc về Tịnh thất Bồng Lai đã liên tục được đem ra bàn tán. Thậm chí, một số cá nhân đã đứng ra tố cáo ông Lê Tùng Vân có hành vi trái luân thường đạo lý. Đỉnh điểm nhất là khi người đàn ông có tên Lê Thanh Minh Tùng đứng ra tuyên bố mình chính là “sản phẩm loạt luân” của ông Tùng Vân. Đứng trước những chỉ trích về việc là “sản phẩm loạn luân”, Nhị Nguyên – người sống tại Tịnh Thất Bồng Lai từng có những hành động thách thức và không hề tỏ ra ái ngại. Cụ thể, trước bình luận mỉa mai là sản phẩm của loạn luân, Nhị Nguyên tuyên bố thẳng thừng: “Đúng rồi đứa nào cũng giỏi cũng xuất sắc hết he”.

Ảnh chụp màn hình Cách nói bình thản của “sư thầy” này khiến nhiều người vô cùng bức xúc. Trước đó, một số người của Tịnh Thất Bồng Lai và “thầy ông Nội” Lê Tùng Vân từng nhiều lần khẳng định không có chuyện loạn luận tại nơi đây. Người này thậm chí khẳng định mình không vợ con và chỉ một lòng hướng thiện. Ông treo thưởng cho bất cứ ai tìm ra manh mối mình có vợ con. “Thầy đây cả một đời tu, không vợ không con, mới có đủ kinh nghiệm dày dặn để dạy lại cho những đứa trẻ sau này… Nếu có bất cứ một cô gái nào trên đất nước Việt Nam này hoặc một cô gái đến từ Mỹ, Pháp, Đức, Úc,... nước nào cũng được dám giơ tay nói tôi từng là vợ ông Lê Tùng Vân. Chưa cần biết lúc đó ra sao, tôi, Lê Tùng Vân sẽ tặng cô gái đó 100 triệu đồng tiền Việt Nam hoặc 1 tỷ tiền Việt Nam”, Lê Tùng Vân từng tuyên bố. Giờ đây, trước kết luận của cơ quan chức năng, dư luận đã có thể sáng tỏ những hiềm nghi. Hiện tại, sau khi cơ sở này bị điều tra, những người tại đây cũng đã không còn mạnh miệng hay bày tỏ thái độ trước CDM nữa. Công chúng hiện đang mong chờ bản án xứng đáng cho những người này.

Vụ Tịnh thất Bồng Lai: 'Thầy ông nội' có thể đối diện mức án 30 năm tù, đến 120 tuổi mới ra? Liên quan tới vụ việc của Tịnh thất Bồng Lai, TS. Luật sư Đặng Văn Cường (Trưởng văn phòng luật sư Chính Pháp, đoàn luật sư TP. Hà Nội) cho biết thêm về mức án mà ông Lê Tùng Vân có thể phải nhận với liên tiếp 3 tội danh.

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