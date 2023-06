Vừa qua, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An đã khẩn trương điều tra 3 tội danh xảy ra tại "Tịnh thất Bồng Lai". Các tội danh đang được điều tra, gồm: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân và tội loạn luân.

Ngay sau khi thông tin được đưa ra, trên MXH lập tức lan truyền hình ảnh được cho là kết quả giám định ADN xác định ông Lê Tùng Vân có hành vi loạn luân. Theo đó, đa số những “chú tiểu” và “sư thầy” tại nơi đây đều là con của ông Lê Tùng Vân cùng một vài thành viên nữ trong gia đình. Trong đó, người nhỏ tuổi nhất chỉ mới chào đời vào năm 2018.