Người dân quận Liên Chiểu (TP. Đà Nẵng) phát hiện một bé sơ sinh tử vong trước Thiền viện Bồ Đề nên báo cho lực lượng chức năng.

Công an quận Liên Chiểu (TP. Đà Nẵng) đang điều tra làm rõ vụ phát hiện bé sơ sinh tử vong trước Thiền viện Bồ Đề gây xôn xao dư luận địa phương.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ ngày 7/8, người dân phát hiện một bé sơ sinh bị bỏ rơi trước Thiền viện Bồ Đề (đường Hoàng Thị Loan, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng) trong tình trạng đã tử vong.

Em bé khoảng 2 ngày tuổi, được đặt trong thùng giấy kèm một lá thư với nội dung gia đình không đủ điều kiện nuôi dưỡng nên gửi nhà chùa nuôi hộ.

Thiền Viện Bồ Đề nơi phát hiện bé sơ sinh tử vong - Ảnh: Internet

Hiện Thiền viện Bồ Đề đã tổ chức mai táng cho cháu bé tại khu đất của người trong chùa tại nghĩa trang Gò Cà (xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng). Vụ việc đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Cách đây không lâu, tại khu vực thôn 1, xã Gia Đức, huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng cũng xảy ra trường hợp bé gái bị bỏ rơi khiến nhiều người xót xa.

Cụ thể, khoảng 20 giờ ngày 28/7, anh L.V.C. (ngụ thôn 1, xã Gia Đức) phát hiện một bé gái khoảng 2 tháng tuổi được đặt trong giỏ để ở trước ngõ nên tri hô, đồng thời báo cho chính quyền địa phương.

Trong chiếc giỏ còn có một ít bỉm, sữa, quần áo và vài dòng chữ viết vội: "Em nhờ anh chị nuôi giúp vì em không có khả năng nuôi con. Em cảm ơn!".

Bé gái bị bỏ rơi - Ảnh: FB

Nhận tin báo, chính quyền xã Gia Đức đã cử cán bộ xuống hiện trường lập biên bản, bàn giao em bé cho gia đình anh C. tạm thời chăm sóc.

Phía xã cũng đã phát thông báo tìm nhân thân cho bé gái. Nếu quá thời gian quy định vẫn không có ai đến nhận, chính quyền địa phương sẽ tiến hành thủ tục cho, nhận con nuôi theo quy định pháp luật.

Không muốn nuôi dưỡng, cặp vợ chồng trẻ bỏ rơi con mới sinh ở bãi rác Do có thai ngoài ý muốn nên ngay khi đứa trẻ được sinh ra, cặp vợ chồng đã bỏ rơi con ở bãi rác khiến ai nấy vô cùng phẫn nộ.

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